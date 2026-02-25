Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

НБА, сезон-2025/2026, Лейкерс — Орландо: обзор матча от 25 февраля, неудачная концовка Лейкерс и промах Леброна Джеймса, видео

Кошмарная концовка от «Лейкерс»: Леброн и Дончич не поняли друг друга. Видео
Артемий Берстенев
Жуткая концовка от «Лейкерс»
Комментарии
Что произошло?

«Лейкерс» уверенно шли к победе бóльшую часть встречи, однако в самой концовке всё пошло не так: пара незначительных ошибок — и матч проигран, ведь в баскетболе важна каждая мелочь.

НБА — регулярный чемпионат
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 110
Орландо Мэджик
Орландо
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 22, Эйтон - 21, Джеймс - 21, Ривз - 18, Хатимура - 10, Кеннард - 9, Ларэвиа - 3, Смарт - 3, Вандербилт - 2, Кнехт, Клебер, Тимме, Бафкин
Орландо Мэджик: Банкеро - 36, Бейн - 22, Картер - 20, Да Силва - 13, Блэк - 8, Ховард - 4, Вагнер - 4, Айзек - 3, Картер, Кэйн, Ричардсон, Битадзе, Пенда

Хозяева сильнее начали матч. Леброн Джеймс быстро поймал свой ритм — в первой четверти набрал 10 очков и реализовал два трёхочковых. Лука Дончич спокойно руководил нападением, не торопился и помогал партнёрам выходить на хорошие позиции. Деандре Эйтон уверенно действовал под кольцом. К концу стартовой четверти хозяева вели с преимуществом в восемь очков — 33:25.

Уже в первой половине матча стало очевидно, что у «Лейкерс» есть слабое место — хозяева плохо подбирали мяч под своим кольцом. Уэнделл Картер-младший постоянно выигрывал второй мяч и набирал лёгкие очки, почти без сопротивления. К большому перерыву «Орландо» уже лидировал по подборам в атаке, а всего за игру взял 12 таких подборов и набрал 15 очков после них. Это преимущество практически свело на нет все старания «Лейкерс» в позиционном нападении.

В третьей четверти хозяева попытались оторваться. Остин Ривз, который до этого не забивал, набрал очки со штрафных, попал трёхочковый и добавил энергии — преимущество выросло до 10 очков. Однако «Орландо» не сдался. Паоло Банкеро провёл отличную четверть — набрал 17 очков, не промахивался со штрафных и уверенно шёл в «краску». Благодаря этому «Мэджик» сократили отставание до минимума ещё до начала четвёртой четверти — 79:80.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик»

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик»

Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images)

В конце игры команды устроили перестрелку, набирая очки почти в каждой атаке. Десмонд Бейн разошёлся после неудачного старта и поддержал гостей, но «Лейкерс» быстро отвечали — Дончич показал класс, а Джеймс добавил красивый данк после подбора. Леброн за 44 секунды реализовал только один штрафной и увеличил отрыв до двух очков. Однако гости быстро вышли вперёд — Бейн попал из-за дуги. Хозяева не сдались: сохранили мяч после промаха — и снова Леброн забил сверху. Но последний шанс использовали гости: после промаха Банкеро Картер-младший добил мяч — и за семь секунд до конца гости оказались впереди.

Всё решалось в последний момент. Дончич получил мяч, мог бросить трёхочковый, однако решил сделать паузу и через ведение отдал пас Джеймсу. Леброн бросил с отклонением — и не попал. После игры Джеймс сказал: «Лучше спросить Луку, что он там увидел. Мне показалось, у него была возможность бросить самому. Я уже был в неудобной позиции». Дончич потом признал: наверное, ему надо было бросать самому, а не идти в дриблинг.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В концовке «Лейкерс» сами усложнили себе жизнь: вместо простого броска — сложный трёхочковый. Ошиблись тут все: и тренер Редик, и у разыгрывающий.

Даже несмотря на 23-е поражение в сезоне, «озёрники» занимают шестое место на Западе, и проход в плей-офф им всё равно обеспечен. Пока. У «Орландо» теперь 31 победа и 26 поражений — «Мэджик» седьмые на Востоке. Дальше «Лейкерс» едут в гости к «Финиксу», а «Орландо» ждёт домашний матч с «Хьюстоном».

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android