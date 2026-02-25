Кошмарная концовка от «Лейкерс»: Леброн и Дончич не поняли друг друга. Видео

«Лейкерс» уверенно шли к победе бóльшую часть встречи, однако в самой концовке всё пошло не так: пара незначительных ошибок — и матч проигран, ведь в баскетболе важна каждая мелочь.

Хозяева сильнее начали матч. Леброн Джеймс быстро поймал свой ритм — в первой четверти набрал 10 очков и реализовал два трёхочковых. Лука Дончич спокойно руководил нападением, не торопился и помогал партнёрам выходить на хорошие позиции. Деандре Эйтон уверенно действовал под кольцом. К концу стартовой четверти хозяева вели с преимуществом в восемь очков — 33:25.

Уже в первой половине матча стало очевидно, что у «Лейкерс» есть слабое место — хозяева плохо подбирали мяч под своим кольцом. Уэнделл Картер-младший постоянно выигрывал второй мяч и набирал лёгкие очки, почти без сопротивления. К большому перерыву «Орландо» уже лидировал по подборам в атаке, а всего за игру взял 12 таких подборов и набрал 15 очков после них. Это преимущество практически свело на нет все старания «Лейкерс» в позиционном нападении.

В третьей четверти хозяева попытались оторваться. Остин Ривз, который до этого не забивал, набрал очки со штрафных, попал трёхочковый и добавил энергии — преимущество выросло до 10 очков. Однако «Орландо» не сдался. Паоло Банкеро провёл отличную четверть — набрал 17 очков, не промахивался со штрафных и уверенно шёл в «краску». Благодаря этому «Мэджик» сократили отставание до минимума ещё до начала четвёртой четверти — 79:80.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик» Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images)

В конце игры команды устроили перестрелку, набирая очки почти в каждой атаке. Десмонд Бейн разошёлся после неудачного старта и поддержал гостей, но «Лейкерс» быстро отвечали — Дончич показал класс, а Джеймс добавил красивый данк после подбора. Леброн за 44 секунды реализовал только один штрафной и увеличил отрыв до двух очков. Однако гости быстро вышли вперёд — Бейн попал из-за дуги. Хозяева не сдались: сохранили мяч после промаха — и снова Леброн забил сверху. Но последний шанс использовали гости: после промаха Банкеро Картер-младший добил мяч — и за семь секунд до конца гости оказались впереди.

Всё решалось в последний момент. Дончич получил мяч, мог бросить трёхочковый, однако решил сделать паузу и через ведение отдал пас Джеймсу. Леброн бросил с отклонением — и не попал. После игры Джеймс сказал: «Лучше спросить Луку, что он там увидел. Мне показалось, у него была возможность бросить самому. Я уже был в неудобной позиции». Дончич потом признал: наверное, ему надо было бросать самому, а не идти в дриблинг.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В концовке «Лейкерс» сами усложнили себе жизнь: вместо простого броска — сложный трёхочковый. Ошиблись тут все: и тренер Редик, и у разыгрывающий.

Даже несмотря на 23-е поражение в сезоне, «озёрники» занимают шестое место на Западе, и проход в плей-офф им всё равно обеспечен. Пока. У «Орландо» теперь 31 победа и 26 поражений — «Мэджик» седьмые на Востоке. Дальше «Лейкерс» едут в гости к «Финиксу», а «Орландо» ждёт домашний матч с «Хьюстоном».