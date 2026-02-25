Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Почему Шей Гилджес-Александер, действующий чемпион НБА и MVP, не стал широко узнаваемой звездой: сезон-2025/2026, Оклахома

MVP без признания. Почему Шей Гилджес-Александер не лицо НБА?
Артемий Берстенев
Почему Шей Гилджес-Александер не лицо НБА?
Комментарии
В лиге теперь кризис узнаваемости суперзвёзд в целом?

Недавно в эфире Jeopardy! случился эпизод, который НБА вряд ли вынесет на слайды для спонсоров. В спортивной категории участникам показали фотографию действующего чемпиона лиги и MVP сезона-2024/2025 — и никто из троих не ответил. На экране был Шей Гилджес-Александер.

Главное тут не повод для шуток — а всё-таки тревожный сигнал. Сейчас, в феврале 2026-го, этот баскетболист опять входит в число кандидатов на MVP, показывает среднюю результативность в 31-32 очка и играет главную роль в «Оклахоме» — действующем чемпионе лиги. Прошлым летом подписал огромный контракт — почти $ 300 млн. По уровню — звезда. Но для большинства до сих пор не слишком узнаваем.

То, что человек хорошо играет, не всегда отражается на его культурной известности — и этому есть несколько объяснений.

В первую очередь заметно, что в НБА уже давно играют не только американцы. С 2019 года MVP постоянно становятся игроки не из США: Йокич, Яннис, Эмбиид, а теперь и Гилджес-Александер. Пробиться в американскую поп-культуру — задача непростая, даже несмотря на то, что лига уже давно стала мировой, а не только американской историей.

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

В роли баскетболиста Йокич заметен всем, зато в обычной жизни внимание привлекать не любит. Команда, за которую теперь выступает Дончич, не выходит из новостной повестки — каждый день что-то новое. Тем временем клуб Шея базируется в маленьком городе, поэтому новостей о нём гораздо меньше.

Второе — стиль его игры. Про него часто говорят, что он набирает много очков только за счёт штрафных. Но Стив Нэш недавно заявил, что это ошибочно: на самом деле Гилджес-Александер получает фолы благодаря мастерству — за счёт выбора позиции, ритма и движений, а не потому, что специально ищет столкновения. Просто такие ярлыки живут дольше — и поэтому создают не совсем верный образ для зрителя.

Важно не только что происходит внутри клуба, но и насколько о команде слышно за его пределами — и что пишет о ней пресса. У «Оклахомы» с этим пока не всё в порядке: внутри всё хорошо, но вне клуба команда незаметна.

Баскетбол становится популярнее, спору нет, но до американского футбола ему ещё очень далеко. И ещё смешнее: бывают моменты, когда взрослые люди даже не узнают игроков НБА — как раз тот самый случай в передаче.

Шей Гилджес-Александер, сезон-2025/2026

Шей Гилджес-Александер, сезон-2025/2026

Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Матч звёзд в Лос-Анджелесе показал — у Шея огромная поддержка: полтора миллиона голосов и четвёртая строчка на Западе. Пока это уровень элитного игрока, но не первой звезды сезона.

К слову, в этом году среди лидеров в борьбе за MVP почти все — иностранцы. Из американцев в топе только Кейд Каннингем из «Детройта». Поэтому, когда Дрэймонд Грин хвалит Каннингема, это выглядит так, будто он специально отмечает своего соотечественника. Лига стала международной быстрее, чем американские болельщики успели к этому привыкнуть.

Наконец, Шей не особо заботится о том, чтобы быть на слуху за пределами игры. Не придумывает драмы, не вклинивается в хайповые проекты, не пытается казаться эпатажнее. Он просто делает свою работу и играет. Из-за этого среди коллег у него отличная репутация, а за пределами НБА он может казаться незаметным.

Тот факт, что сегодня спортивные вершины и массовая известность не идут рука об руку, — пожалуй, главное открытие для НБА 2026 года. Гилджес-Александер и трофеи выигрывал, и индивидуальные награды получил, и в статистике стабилен, и солидный контракт получил — всё на высшем уровне. Но, несмотря на это, стать главным лицом лиги автоматически теперь невозможно.

Читать далее:
Какие санкции грозят «Клипперс» за возможные махинации с Каваем Леонардом? Какие санкции грозят «Клипперс» за возможные махинации с Каваем Леонардом?
Ларри Бёрд — всё-таки редкий негодяй. Последняя история лишь подтверждает это Ларри Бёрд — всё-таки редкий негодяй. Последняя история лишь подтверждает это
Союз, изменивший историю «Лейкерс». Пэт Райли удостоен вечной славы
Видео
Союз, изменивший историю «Лейкерс». Пэт Райли удостоен вечной славы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android