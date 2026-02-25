MVP без признания. Почему Шей Гилджес-Александер не лицо НБА?

Недавно в эфире Jeopardy! случился эпизод, который НБА вряд ли вынесет на слайды для спонсоров. В спортивной категории участникам показали фотографию действующего чемпиона лиги и MVP сезона-2024/2025 — и никто из троих не ответил. На экране был Шей Гилджес-Александер.

Главное тут не повод для шуток — а всё-таки тревожный сигнал. Сейчас, в феврале 2026-го, этот баскетболист опять входит в число кандидатов на MVP, показывает среднюю результативность в 31-32 очка и играет главную роль в «Оклахоме» — действующем чемпионе лиги. Прошлым летом подписал огромный контракт — почти $ 300 млн. По уровню — звезда. Но для большинства до сих пор не слишком узнаваем.

То, что человек хорошо играет, не всегда отражается на его культурной известности — и этому есть несколько объяснений.

В первую очередь заметно, что в НБА уже давно играют не только американцы. С 2019 года MVP постоянно становятся игроки не из США: Йокич, Яннис, Эмбиид, а теперь и Гилджес-Александер. Пробиться в американскую поп-культуру — задача непростая, даже несмотря на то, что лига уже давно стала мировой, а не только американской историей.

В роли баскетболиста Йокич заметен всем, зато в обычной жизни внимание привлекать не любит. Команда, за которую теперь выступает Дончич, не выходит из новостной повестки — каждый день что-то новое. Тем временем клуб Шея базируется в маленьком городе, поэтому новостей о нём гораздо меньше.

Второе — стиль его игры. Про него часто говорят, что он набирает много очков только за счёт штрафных. Но Стив Нэш недавно заявил, что это ошибочно: на самом деле Гилджес-Александер получает фолы благодаря мастерству — за счёт выбора позиции, ритма и движений, а не потому, что специально ищет столкновения. Просто такие ярлыки живут дольше — и поэтому создают не совсем верный образ для зрителя.

Важно не только что происходит внутри клуба, но и насколько о команде слышно за его пределами — и что пишет о ней пресса. У «Оклахомы» с этим пока не всё в порядке: внутри всё хорошо, но вне клуба команда незаметна.

Баскетбол становится популярнее, спору нет, но до американского футбола ему ещё очень далеко. И ещё смешнее: бывают моменты, когда взрослые люди даже не узнают игроков НБА — как раз тот самый случай в передаче.

Шей Гилджес-Александер, сезон-2025/2026 Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Матч звёзд в Лос-Анджелесе показал — у Шея огромная поддержка: полтора миллиона голосов и четвёртая строчка на Западе. Пока это уровень элитного игрока, но не первой звезды сезона.

К слову, в этом году среди лидеров в борьбе за MVP почти все — иностранцы. Из американцев в топе только Кейд Каннингем из «Детройта». Поэтому, когда Дрэймонд Грин хвалит Каннингема, это выглядит так, будто он специально отмечает своего соотечественника. Лига стала международной быстрее, чем американские болельщики успели к этому привыкнуть.

Наконец, Шей не особо заботится о том, чтобы быть на слуху за пределами игры. Не придумывает драмы, не вклинивается в хайповые проекты, не пытается казаться эпатажнее. Он просто делает свою работу и играет. Из-за этого среди коллег у него отличная репутация, а за пределами НБА он может казаться незаметным.

Тот факт, что сегодня спортивные вершины и массовая известность не идут рука об руку, — пожалуй, главное открытие для НБА 2026 года. Гилджес-Александер и трофеи выигрывал, и индивидуальные награды получил, и в статистике стабилен, и солидный контракт получил — всё на высшем уровне. Но, несмотря на это, стать главным лицом лиги автоматически теперь невозможно.