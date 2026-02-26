Перелом не остановит Хардена. Это шанс для «Кливленда» стать ещё сильнее

Привыкая к новой команде, Джеймс Харден движется очень быстро — за это можно было бы дать медаль. Но вместо восторженных новостей о его дебюте все увидели фото: сломанный палец, диагноз, неизвестность. Несмотря на это, Харден собирается играть, даже если это опасно для здоровья.

Травмированный Джеймс Харден Фото: Кадр из трансляции

Сразу после победы в матче стало известно, что у Хардена травма, которую подтвердили на рентгене. Как сообщается, он советовался со специалистом и всё равно готов играть, пусть и через боль. Он привык к таким действиям, но сейчас всё по-новому — ведь ему только предстоит привыкнуть к жизни в «Кливленде» и сыграться с Донованом Митчеллом.

Почти 19 очков за матч, восемь передач и отличная точность бросков — такими результатами Харден отметился в первых семи встречах за новую команду. Сейчас он играет более командно, не форсирует события, однако перелом помешает ему именно там, где раньше Джеймс был лучшим — при ведении мяча и выборе броска .

Недавно Харден как раз очертил задачу.

Джеймс Харден защитник «Кливленда» «У нас, получается, осталось 25 игр? Думаю, нам по силам это. Решающее значение будет иметь защита. Если мы действительно сосредоточимся на обороне и начнём стабильно останавливать соперников, нас будет очень сложно обыграть».

Сейчас ставка делается на оборону и на то, чтобы очки набирали сразу несколько игроков, а не один лидер. При травмах это ещё важнее — вместо соло-игры ключевым становится то, как работает команда.

В среднем из-за такой травмы игрок пропускает шесть-семь матчей, однако Харден не собирается уходить на паузу. Это хорошо — он останется в игре, но ему придётся адаптироваться. Из-за сломанного большого пальца правой руки ему будет труднее контролировать мяч в сложных ситуациях и завершать атаки силой — поэтому Джеймс скорее будет быстрее отдавать передачи, чаще двигаться без мяча и принимать решения на ходу.

Джеймс Харден, сезон-2025/2026 Фото: David Jensen/Getty Images

Так команде будет проще и быстрее понять, кто за что отвечает на площадке. Теперь Митчелл сможет чаще играть с мячом, а у Джарретта Аллена и Эвана Мобли появится чёткое понимание своих ролей в атаке, и они лучше сыграются в защите. В целом команда будет действовать по схеме, а не на интуиции.

Календарь сезона очень важен. До старта плей-офф впереди 22 игры. Если врачам придётся поберечь Хардена и он пропустит пять-семь матчей, у него останется около 15-17 игр, чтобы набрать форму. Это довольно неплохо для атаки, чтобы сыграться с партнёрами. А вот защите этого едва ли хватит — здесь нужна повторяемость. Да и сам Джеймс ставит оборону на первое место.

Вместо того чтобы уповать на подвиг через ограничения, как это обычно бывает, «Кавальерс» выбирают другой путь: отсутствие полноценного Хардена воспринимается как возможность испытать систему — и понять, на что она способна сама по себе.