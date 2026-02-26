Перелом не остановит Хардена. Это шанс для «Кливленда» стать ещё сильнее

Привыкая к новой команде, Джеймс Харден движется очень быстро — за это можно было бы дать медаль. Но вместо восторженных новостей о его дебюте все увидели фото: сломанный палец, диагноз, неизвестность. Несмотря на это, Харден собирается играть, даже если это опасно для здоровья.
Травмированный Джеймс Харден
Фото: Кадр из трансляции
Сразу после победы в матче стало известно, что у Хардена травма, которую подтвердили на рентгене. Как сообщается, он советовался со специалистом и всё равно готов играть, пусть и через боль. Он привык к таким действиям, но сейчас всё по-новому — ведь ему только предстоит привыкнуть к жизни в «Кливленде» и сыграться с Донованом Митчеллом.
Почти 19 очков за матч, восемь передач и отличная точность бросков — такими результатами Харден отметился в первых семи встречах за новую команду. Сейчас он играет более командно, не форсирует события, однако перелом помешает ему именно там, где раньше Джеймс был лучшим — при ведении мяча и выборе броска.
Недавно Харден как раз очертил задачу.
«У нас, получается, осталось 25 игр? Думаю, нам по силам это. Решающее значение будет иметь защита. Если мы действительно сосредоточимся на обороне и начнём стабильно останавливать соперников, нас будет очень сложно обыграть».
Сейчас ставка делается на оборону и на то, чтобы очки набирали сразу несколько игроков, а не один лидер. При травмах это ещё важнее — вместо соло-игры ключевым становится то, как работает команда.
В среднем из-за такой травмы игрок пропускает шесть-семь матчей, однако Харден не собирается уходить на паузу. Это хорошо — он останется в игре, но ему придётся адаптироваться. Из-за сломанного большого пальца правой руки ему будет труднее контролировать мяч в сложных ситуациях и завершать атаки силой — поэтому Джеймс скорее будет быстрее отдавать передачи, чаще двигаться без мяча и принимать решения на ходу.
Джеймс Харден, сезон-2025/2026
Фото: David Jensen/Getty Images
Так команде будет проще и быстрее понять, кто за что отвечает на площадке. Теперь Митчелл сможет чаще играть с мячом, а у Джарретта Аллена и Эвана Мобли появится чёткое понимание своих ролей в атаке, и они лучше сыграются в защите. В целом команда будет действовать по схеме, а не на интуиции.
Календарь сезона очень важен. До старта плей-офф впереди 22 игры. Если врачам придётся поберечь Хардена и он пропустит пять-семь матчей, у него останется около 15-17 игр, чтобы набрать форму. Это довольно неплохо для атаки, чтобы сыграться с партнёрами. А вот защите этого едва ли хватит — здесь нужна повторяемость. Да и сам Джеймс ставит оборону на первое место.
Вместо того чтобы уповать на подвиг через ограничения, как это обычно бывает, «Кавальерс» выбирают другой путь: отсутствие полноценного Хардена воспринимается как возможность испытать систему — и понять, на что она способна сама по себе.