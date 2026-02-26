ЦСКА летит за рекордом «Зенита». Сумеет ли чемпион переписать историю?

Единая лига ВТБ ушла на вынужденную паузу, связанную с так называемым окном ФИБА, что означает игры сборных в различных отборочных турнирах. Однако нам есть о чём поговорить внутри нашего любимого чемпионата.

Действующий чемпион ЦСКА ушёл на паузу в качестве безоговорочного лидера чемпионата. Команда провела 28 игр в Единой лиге, проиграв всего лишь два раза. Лишь УНИКС близок армейцам (казанцы проиграли трижды), а «Зенит» и «Локомотив-Кубань» совсем далеко — девять и 11 поражений соответственно. При этом клуб из Москвы выиграл 17 матчей кряду в чемпионате, что наводит нас на мысли о возможном новом рекорде.

До мая 2025 года армейцы имели самую длинную серию побед в Единой лиге — 24. Но «Зенит» своим великолепным перформансом в конце регулярки и пятью матчами в плей-офф установил новую планку — 25 матчей. Тем самым переписав достижение ЦСКА образца сезона-2022/2023. Теперь у москвичей есть шанс на новый рекорд. И во многом он связан с великолепной игрой подопечных Андреаса Пистиолиса.

Клуб катком проходится практически по всем оппонентам. Лишь изредка у команды появлялись проблемы на её пути, из чего она моментально делала выводы. УНИКС вёл «+17» в матче с армейцами — не беда, отыграли всё отставание и буквально прибили соперника во второй половине. МБА-МАИ доставила уйму проблем в основное время и чуть не выиграла — нашёлся Каспер Уэйр, спасший команду своим проходом, а в овертайме ЦСКА дожал оппонента. Сразу после этого москвичи разгромили «Локо» (92:63).

Да, кто-то скажет о фарте, который якобы сопутствует ЦСКА в этом сезоне. Достаточно вспомнить победный бросок Антона Астапковича на последних секундах игры с «Зенитом». Пас через всю площадку от Никиты Курбанова на Ливио Жан-Шарля, реализовавшего бросок за 0,6 секунды до финальной сирены и перевёдшего игру в овертайм. Конечно, без доли везения в спорте никуда, правда, не стоит забывать, что это всё сделали именно игроки армейцев, а не какие-либо другие. Это же говорит и об их уровне тоже, не так ли?

Иван Ухов и Андреас Пистиолис Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Именно они справлялись с трудностями и переворачивали невероятные матчи в свою пользу. Что же касается возможных 26 побед подряд, чтобы побить рекорд «Зенита», то ЦСКА осталось провести 12 игр в регулярном чемпионате. Если посмотреть на календарь армейцев, то самым важным противостоянием на пути к рекорду будет встреча с УНИКСом в Казани. На данный момент подопечные Велимира Перасовича не проигрывают дома на протяжении 25 матчей кряду! Это не только лучшая серия в Европе на данный момент, но и второй результат в истории Единой лиги. Лишь «Химки» с 2012 по 2015 год выиграли больше встреч при своих болельщиках — 30.

После выхода с паузы московский клуб сыграет с «Пари НН», а уже 15 марта ЦСКА предстоит выездная встреча с УНИКСом. И этот матч станет определяющим для того, чтобы понять, состоится рекорд или нет. Если армейцам удастся увезти из Казани победу, то дальше их ждёт довольно лёгкий график — «Автодор», встреча с «Пармой» в Москве, «Уралмаш», МБА-МАИ, «Енисей» и «Самара». И если все эти матчи ЦСКА выиграет, то 26-я игра пройдёт дома с «Локо». Но, конечно, всё будет зависеть от матча с УНИКСом, потому что именно казанцы являются той командой, которая доставила армейцам больше всего проблем по ходу сезона.