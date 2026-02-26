Что известно о будущем сопернике сборной России по баскетболу

Сегодня, 26 февраля, исполнилось 75 лет легенде отечественного баскетбола Станиславу Ерёмину, который добился со сборной России одного из самых весомых достижений в истории этого вида спорта — серебряных медалей на чемпионате мира в 1998 году. Спасибо легенде за всё, и давайте более детально поговорим о нашей национальной команде.

С 24 февраля сборная России проводит в уже привычном УТЦ «Новогорск» сбор, который продлится до 2 марта. В большинстве своём, как мы уже привыкли в последнее время, были вызваны молодые игроки.

Защитники: Ян Додеус («ЧБК»), Антон Карданахишвили («Уралмаш»), Владимир Карпенко (ЦСКА), Александр Поротников («Зенит-М»), Александр Шендеров («Пари Нижний Новгород»), Тимофей Шикалов («МБА-МАИ-Юниор»), Вадим Ширинкин (ЦСКА-2).

Форварды: Иван Васильев («Зенит-М»), Егор Евстафьев («Зенит-2»), Павел Земский («Автодор»), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Ярослав Никонов (ЦСКА-2), Павел Рябков («СШОР-Локо»), Лев Свинин («Бетсити Парма»), Данил Шеянов («Локомотив-Кубань»), Александр Чадов (ЦСКА).

Центровые: Даниил Абрамов (ЦСКА-2), Илья Кривых («Зенит-2»), Захар Лавренов (ЦСКА-2) и Глеб Фирсов («Бетсити Парма»).

Зоран Лукич Фото: РФБ

Тренерский штаб во главе с Зораном Лукичем будет пытаться выжать максимум из баскетболистов за неделю сборов. Изначально не было информации, что национальная команда проведёт контрольную игру с каким-либо соперником, однако сегодня стал известен противник. Сборная России сыграет с МБА-МАИ 27 февраля в 17:00 мск.

Сергей Моня руководитель Департамента национальных и резервных сборных РФБ «Я очень рад, что сборной предстоит этот матч, ведь в последний раз команда играла в августе прошлого года в Египте, а ноябрьский сбор прошёл без игр. Думаю, ребята и сами соскучились по матчам. В этот раз Зоран Лукич вновь собрал молодой состав, полный перспективных игроков, так что предполагаю, что парни хорошо себя проявят и покажут отличную игру. Тем более у команды будет хороший, сильный соперник — благодарю клуб МБА-МАИ за то, что принял приглашение сыграть в контрольном матче. Практика для сборной очень важна, и мы ожидаем, что ребята покажут себя как надо в реальной борьбе, а тренер использует всех игроков, которых вызвал на этот сбор».

С Капитаном Россия сложно поспорить, потому что МБА-МАИ в этом сезоне Единой лиги ВТБ смотрится очень хорошо. Да, команда немного ухудшила результаты по сравнению с великолепным стартом, однако шестое место в регулярке и последняя встреча москвичей с чемпионским ЦСКА, когда чуть было не удалось выиграть у армейцев в основное время и затем получилось провести совершенно равный овертайм (106:109 ОТ), говорят нам о том, что МБА-МАИ — грозный соперник.

Давно мы не видели сборную в деле. Да, матч пройдёт в закрытом формате (неофициальный — тренировочный), но тем не менее трансляция будет, поэтому мы сможем понаблюдать за действиями наших молодых талантов. Самым «старым» на этом сборе будет Карпенко, которому 25 лет. А подавляющему большинству баскетболистов от 19 лет до 21 года. Ждём проверку Лукича и его команды!