Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Сбор сборной России по баскетболу в феврале-марте 2026 года: Зоран Лукич, с кем сыграет, МБА-МАИ, Фирсов, Ищенко, Карданахишвили

Что известно о будущем сопернике сборной России по баскетболу
Никита Бирюков
Лагерь сборной России по баскетболу
Комментарии
Февральский сбор будет плотным!

Сегодня, 26 февраля, исполнилось 75 лет легенде отечественного баскетбола Станиславу Ерёмину, который добился со сборной России одного из самых весомых достижений в истории этого вида спорта — серебряных медалей на чемпионате мира в 1998 году. Спасибо легенде за всё, и давайте более детально поговорим о нашей национальной команде.

Мужская сборная России — Баскетбол Подробнее

С 24 февраля сборная России проводит в уже привычном УТЦ «Новогорск» сбор, который продлится до 2 марта. В большинстве своём, как мы уже привыкли в последнее время, были вызваны молодые игроки.

Защитники: Ян Додеус («ЧБК»), Антон Карданахишвили («Уралмаш»), Владимир Карпенко (ЦСКА), Александр Поротников («Зенит-М»), Александр Шендеров («Пари Нижний Новгород»), Тимофей Шикалов («МБА-МАИ-Юниор»), Вадим Ширинкин (ЦСКА-2).

Форварды: Иван Васильев («Зенит-М»), Егор Евстафьев («Зенит-2»), Павел Земский («Автодор»), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Ярослав Никонов (ЦСКА-2), Павел Рябков («СШОР-Локо»), Лев Свинин («Бетсити Парма»), Данил Шеянов («Локомотив-Кубань»), Александр Чадов (ЦСКА).

Центровые: Даниил Абрамов (ЦСКА-2), Илья Кривых («Зенит-2»), Захар Лавренов (ЦСКА-2) и Глеб Фирсов («Бетсити Парма»).

Зоран Лукич

Зоран Лукич

Фото: РФБ

Тренерский штаб во главе с Зораном Лукичем будет пытаться выжать максимум из баскетболистов за неделю сборов. Изначально не было информации, что национальная команда проведёт контрольную игру с каким-либо соперником, однако сегодня стал известен противник. Сборная России сыграет с МБА-МАИ 27 февраля в 17:00 мск.

Сергей Моня
Сергей Моня
руководитель Департамента национальных и резервных сборных РФБ

«Я очень рад, что сборной предстоит этот матч, ведь в последний раз команда играла в августе прошлого года в Египте, а ноябрьский сбор прошёл без игр. Думаю, ребята и сами соскучились по матчам. В этот раз Зоран Лукич вновь собрал молодой состав, полный перспективных игроков, так что предполагаю, что парни хорошо себя проявят и покажут отличную игру. Тем более у команды будет хороший, сильный соперник — благодарю клуб МБА-МАИ за то, что принял приглашение сыграть в контрольном матче. Практика для сборной очень важна, и мы ожидаем, что ребята покажут себя как надо в реальной борьбе, а тренер использует всех игроков, которых вызвал на этот сбор».

С Капитаном Россия сложно поспорить, потому что МБА-МАИ в этом сезоне Единой лиги ВТБ смотрится очень хорошо. Да, команда немного ухудшила результаты по сравнению с великолепным стартом, однако шестое место в регулярке и последняя встреча москвичей с чемпионским ЦСКА, когда чуть было не удалось выиграть у армейцев в основное время и затем получилось провести совершенно равный овертайм (106:109 ОТ), говорят нам о том, что МБА-МАИ — грозный соперник.

Давно мы не видели сборную в деле. Да, матч пройдёт в закрытом формате (неофициальный — тренировочный), но тем не менее трансляция будет, поэтому мы сможем понаблюдать за действиями наших молодых талантов. Самым «старым» на этом сборе будет Карпенко, которому 25 лет. А подавляющему большинству баскетболистов от 19 лет до 21 года. Ждём проверку Лукича и его команды!

Как дела у наших молодых за рубежом?
Провалы в США и огненные выступления в Испании. Обзор наших за рубежом
Провалы в США и огненные выступления в Испании. Обзор наших за рубежом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android