Кон Нуппель был выбором искусственного интеллекта. Теперь он — рекордсмен НБА!

На момент начала матча у него уже было 201 попадание из-за дуги за первый сезон. Рекорд для новичков — 206 трёхочковых, который установил Киган Мюррэй из «Сакраменто» в сезоне-2022/2023. Долгое время именно этот результат считался ориентиром для новичков-шутеров. Главное различие — в количестве игр: Мюррэй играл 80 раз, а Кон Нуппель — всего 59 .

Пятый точный трёхочковый бросок помог сделать 21-очковую разницу ещё до большого перерыва матча с «Индианой», а шестой — за минуту до конца третьей четверти — установил новый рекорд: теперь их 207. К тому моменту «Шарлотт» вёл 107:82, а у Нуппеля было 20 очков. Главное — это с какой скоростью он всё это сделал: его темп заметно выше прежнего рекордсмена.

В межсезонье думали, что он будет просто надёжным шутером из ротации, который, возможно, сможет вырасти во что-то большее. Но таких отличных результатов мало кто ожидал. Уже сейчас, когда до конца сезона ещё чуть больше 20 матчей, он побил прежний рекорд. Это ли не успех?

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Далеко не каждому новичку по силам стабильно забивать по 15 и больше очков за матч при такой высокой точности, но у нашего героя это получается. Почти 20 очков, пять подборов, больше трёх передач за игру — такой уровень статистики встречается редко даже в лиге. При этом бросковая линейка составляет «49+44+89».

Статистика Нуппеля чем-то напоминает показатели Клэя Томпсона. На старте карьеры это уровень лучших бросающих защитников. Особенно стоит отметить работу в защите: по ходу сезона он стал увереннее проявлять себя в командных действиях и при заслонах. Если не остановится на этом, его роль в команде ещё вырастет.

«Хорнетс» заметно прибавили после неудачного старта — после поражения от «Милуоки» у них был плохой баланс 11-23, но затем они выиграли 18 из следующих 26 матчей и вернулись в борьбу за плей-офф . Сейчас у них 29 побед и 31 поражение, они держатся в зоне плей-ин и имеют все шансы сократить отставание от шестого места, которое занимает «Филадельфия». В атаке команда стала играть шире, нагрузка распределилась на всех, и теперь броски издали стали важной частью их системы.

Кон Нуппель, звёздный уикенд НБА — 2026 Фото: Ryan Sirius Sun/Getty Images

Есть интересная подробность про драфт-2025. Вице-президент «Шарлотт» недавно рассказал, что при выборе новичков в первом раунде они использовали искусственный интеллект — тот анализировал, насколько стабильно игрок бросает и как может проявить себя в НБА.

Не так уж часто бывает, чтобы новичок за такой короткий срок стал для команды незаменимым. Нуппель не только отличился результативностью, но и стал опорой для всей команды. В этом сезоне он выглядит очень уверенно, из-за чего «Шарлотт» и показывает хорошие результаты. Уже этот сезон показал: он лицо команды. А Ламело Боллу следует серьёзно волноваться.