Да уж! «Лейкерс» дали осечку — всё решил точный трёхочковый. Видео

Хотя у «Финикса» не было ни Девина Букера, ни Диллона Брукса, команда всё равно выиграла у «Лейкерс» — 113:110. Победный трёхочковый забил Ройс О'Нил за мгновения до финальной сирены. 22 точных броска из-за дуги помогли хозяевам перевернуть ход матча, компенсировав большую разницу в штрафных в пользу гостей. А теперь подробнее о самой игре.

Встреча началась по плану хозяев, которые быстро переводили мяч на открытые места и наказывали защиту соперника за медленные перестроения. Первый трёхочковый был на счету О'Нила, потом «Санз» находили свободных игроков для бросков. «Лейкерс» держались за счёт сильных индивидуальных действий. Лука Дончич сразу взял на себя инициативу: у него 41 очко, восемь подборов и восемь передач, много пик-н-роллов и бросков после обыгрыша. Гости завершили первую четверть с «+5» (27:22) после того, как смогли отыграться с «-8».

Во второй четверти «Финикс» стал лучше защищаться на линии трёхочковых. Затем Грейсон Аллен забил несколько бросков, ещё были очки с линии штрафных после фола, и команда опять вышла вперёд. До конца первой половины игра была равной: «Лейкерс» ускорялись после подборов, тем временем «Санз» предпочитали играть спокойно в позиционном нападении.

В третьей четверти гости выдали лучший отрезок благодаря сильной защите и быстрым атакам: рывок 25:6 и «+12» на табло. Но удержать преимущество не смогли: «Финикс» быстро ответил: 10 очков за две минуты благодаря трёхочковым. Тот же Аллен продолжал пользоваться ошибками в защите соперника. «Лейкерс» приходится выбирать между хорошей атакой и защитой, и часто это приводит к проблемам.

Заключительная четверть получилась напряжённой — обе команды поочерёдно забивали. За минуту с небольшим до конца Остин Ривз сравнял счёт дальним броском, а Джеймс добавил со второго шанса — 110:110. В решающей атаке «Финикс» не стал торопиться: мяч передавали, защиту раскачали, а после подбора в атаке точку поставил О'Нил. Джарред Вандербилд на этом отрезке не играл — возможно, он бы пригодился, хотя у него «-15» за шесть минут. Тем не менее сам розыгрыш у «Финикса» получился очень качественным — свободный бросок создали командными усилиями.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» на последних секундах освободили Ривза под трёхочковый, но тот не забил. Всё упирается в нехватку защиты на мяче, слабость под кольцом и недостаток атлетов на крыльях. В концовке Джеймс, Ривз и Дончич создают моменты, но выиграть мешает то, что команда слишком сильно зависит от точности бросков соперника.

Теперь у «Финикса» 34-26, и они вплотную приблизились к шестому месту, на котором сейчас «Лейкерс» (34-24). Впереди у «озёрников» выездной матч с «Голден Стэйт», а у «Санз» тоже на выезде — с «Сакраменто».