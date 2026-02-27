Егор Дёмин с новым рекордом в НБА. Теперь видно, как он дирижирует нападением

С самого начала у «Сан-Антонио» был чёткий план, а «Бруклин» по ходу игры пытался придумать, что делать. Логичный итог — 126:110 в пользу гостей. Это было довольно ожидаемо. Как обычно, особое внимание уделяем игре россиянина Егора Дёмина.

Всем было интересно посмотреть на Виктора Вембаньяму, однако матч показал: «Спёрс» уже не зависят только от игры француза. Хотя Виктор набрал всего 12 очков, он помогал команде по-другому — за счёт того, что к нему стягивалась оборона соперника, открывая возможности для партнёров. «Шпоры» хорошо бросали трёхочковые (почти 40%) и отдали 36 результативных передач при девяти потерях.

«Бруклин» хорошо сыграл под кольцом — 54 очка из «краски», это их лучший результат за последнее время. Дэйрон Шарп и Николас Клэкстон неплохо боролись под щитами и не давали гостям сильно оторваться в счёте до большого перерыва. Но уже в самом начале стало видно, что с нападением у «Нетс» проблема — команда почти не бросала издали и со средней, из-за чего «Спёрс» было легче защищаться.

Настоящий контроль над игрой у «Нетс» был только в третьей четверти. За этот отрезок Майкл Портер-младший набрал 17 очков из своих 25. Его второй трёхочковый в этой встрече стал для него юбилейным — 1000-м в карьере. С момента прихода в НБА в сезоне-2019/2020 он 1 из 26 человек, кто добился такого результата, а по реализации (40%) его опережает только Стефен Карри с 40,3%. В этой игре Портер положил девять бросков из 22 — на фоне неуверенной игры всей команды он выглядел особенно ярко.

«Бруклин Нетс» — «Сан-Антонио Спёрс» Фото: Ishika Samant/Getty Images

Решающая перестановка произошла, когда разница в счёте сократилась до шести очков. Потом гости буквально за несколько атак увеличили преимущество до 20 очков и удержали контроль. «Сан-Антонио» играл спокойно и вдумчиво, хорошо использовал слабые места соперника. Самым результативным стал Джулиан Шампани, набравший 26 очков — при этом команда не зависела только от него в нападении.

Традиционно стоит отметить игру Егора Дёмина. В первой четверти он провёл всего четыре минуты — его быстро заменили после нескольких ошибок в защите. Из-за отсутствия Нолана Траоре разыгрывающим ненадолго стал Дэнни Вульф. Но потом Дёмин вернулся на площадку и провёл один из самых ярких и полезных матчей как плеймейкер.

Российский новичок установил личный рекорд: девять результативных передач. Плюс одна потеря и два попадания из трёх попыток. Уже в первой половине на его счету было шесть ассистов. Больше всего он был полезен в пик-н-роллах, когда разрывал оборону проходами и быстро отдавал партнёрам. Именно в такой роли, к слову, многие эксперты его и ждали.

У новичков «Нетс» редко бывает, чтобы они отдавали столько передач и почти не теряли мяч. До него так играли только два человека за много лет — Рис Бикман в прошлом году и Маркус Уильямс в 2007-м. Но при этом Егор не особо брал на себя игру в атаке, чаще просто отдавал мяч — хотя пасует он очень качественно. Теперь ему нужно научиться совмещать хорошее ведение игры с активностью в нападении.

У «Бруклина» сейчас только 15 побед при 43 поражениях — это предпоследнее место на Востоке, хуже только «Индиана» с балансом 15-45. Впереди тяжёлая выездная встреча с «Бостоном» — второй матч за два дня. Сыграет ли Егор и с «Селтик» — скоро узнаем.