51-й матч Егора Дёмина в НБА: россиянин сыграл с Сан-Антонио Спёрс, матч 27 февраля, Дёмин обновил рекорд по передачам, видео

Егор Дёмин с новым рекордом в НБА. Теперь видно, как он дирижирует нападением
Артемий Берстенев
Егор Дёмин с новым рекордом в НБА
Но помогло ли это «Бруклину»? Другой вопрос.

С самого начала у «Сан-Антонио» был чёткий план, а «Бруклин» по ходу игры пытался придумать, что делать. Логичный итог — 126:110 в пользу гостей. Это было довольно ожидаемо. Как обычно, особое внимание уделяем игре россиянина Егора Дёмина.

НБА — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 126
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бруклин Нетс: Портер - 25, Вульф - 14, Шарп - 14, Траоре - 13, Клэкстон - 12, Клауни - 11, Уилсон - 9, Дёмин - 6, Пауэлл - 4, Уильямс - 2, Майнотт, Мэнн, Агбаджи
Сан-Антонио Спёрс: Шампани - 26, Касл - 18, Фокс - 14, Васселл - 14, Джонсон - 13, Вембаньяма - 12, Харпер - 12, Корнет - 6, Уотерс III - 6, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Олиник, Брайант, Бийомбо

Всем было интересно посмотреть на Виктора Вембаньяму, однако матч показал: «Спёрс» уже не зависят только от игры француза. Хотя Виктор набрал всего 12 очков, он помогал команде по-другому — за счёт того, что к нему стягивалась оборона соперника, открывая возможности для партнёров. «Шпоры» хорошо бросали трёхочковые (почти 40%) и отдали 36 результативных передач при девяти потерях.

«Бруклин» хорошо сыграл под кольцом — 54 очка из «краски», это их лучший результат за последнее время. Дэйрон Шарп и Николас Клэкстон неплохо боролись под щитами и не давали гостям сильно оторваться в счёте до большого перерыва. Но уже в самом начале стало видно, что с нападением у «Нетс» проблема — команда почти не бросала издали и со средней, из-за чего «Спёрс» было легче защищаться.

Настоящий контроль над игрой у «Нетс» был только в третьей четверти. За этот отрезок Майкл Портер-младший набрал 17 очков из своих 25. Его второй трёхочковый в этой встрече стал для него юбилейным — 1000-м в карьере. С момента прихода в НБА в сезоне-2019/2020 он 1 из 26 человек, кто добился такого результата, а по реализации (40%) его опережает только Стефен Карри с 40,3%. В этой игре Портер положил девять бросков из 22 — на фоне неуверенной игры всей команды он выглядел особенно ярко.

Фото: Ishika Samant/Getty Images

Решающая перестановка произошла, когда разница в счёте сократилась до шести очков. Потом гости буквально за несколько атак увеличили преимущество до 20 очков и удержали контроль. «Сан-Антонио» играл спокойно и вдумчиво, хорошо использовал слабые места соперника. Самым результативным стал Джулиан Шампани, набравший 26 очков — при этом команда не зависела только от него в нападении.

Традиционно стоит отметить игру Егора Дёмина. В первой четверти он провёл всего четыре минуты — его быстро заменили после нескольких ошибок в защите. Из-за отсутствия Нолана Траоре разыгрывающим ненадолго стал Дэнни Вульф. Но потом Дёмин вернулся на площадку и провёл один из самых ярких и полезных матчей как плеймейкер.

Российский новичок установил личный рекорд: девять результативных передач. Плюс одна потеря и два попадания из трёх попыток. Уже в первой половине на его счету было шесть ассистов. Больше всего он был полезен в пик-н-роллах, когда разрывал оборону проходами и быстро отдавал партнёрам. Именно в такой роли, к слову, многие эксперты его и ждали.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

У новичков «Нетс» редко бывает, чтобы они отдавали столько передач и почти не теряли мяч. До него так играли только два человека за много лет — Рис Бикман в прошлом году и Маркус Уильямс в 2007-м. Но при этом Егор не особо брал на себя игру в атаке, чаще просто отдавал мяч — хотя пасует он очень качественно. Теперь ему нужно научиться совмещать хорошее ведение игры с активностью в нападении.

У «Бруклина» сейчас только 15 побед при 43 поражениях — это предпоследнее место на Востоке, хуже только «Индиана» с балансом 15-45. Впереди тяжёлая выездная встреча с «Бостоном» — второй матч за два дня. Сыграет ли Егор и с «Селтик» — скоро узнаем.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На каком месте сейчас «Нетс»?
