«Могу прожить оба сценария». Откровенный Егор Дёмин — после рекорда по передачам в НБА

Российский игрок «Бруклина» Егор Дёмин провёл уже больше 50 матчей в НБА — главной баскетбольной лиге мира. К слову, на официальном сайте лиги он стабильно входит в десятку лучших новичков. В последней игре «Нетс» уступили «Сан-Антонио», который борется за лидерство на Западе, но Егор отличился: он отдал девять передач — это его личный рекорд. После игры Дёмин дал большое интервью, перевод которого сделал «Чемпионат».

— Егор, в третьей четверти вы, очевидно, вернулись в игру и снова сделали её упорной. Что в итоге помешало отыграться?

— Думаю, это во многом шлейф того, что мы делали плохо в первой половине. В первую очередь — фолы. Мы, по ощущениям, снова и снова ставили их на линию, слишком часто, и это, очевидно, отдаёт им темп и придаёт уверенность. Плюс мы уступили слишком много подборов на своём щите, дали им вторые шансы. И ещё — исполнение в защите против их поймавших кураж парней, против шутеров: их главный снайпер, как мне кажется, накидал что-то вроде 10 «трёх», и две-три из них мы просто подарили, не успев среагировать. Во второй половине часть этих вещей мы подчистили, стали аккуратнее и жёстче в деталях — и именно это дало нам шанс.

— Казалось, Жорди Фернандес намеренно доверил тебе вести мяч во второй группе. Девять передач при одной потере сегодня — нельзя сказать, что это для тебя совсем что-то новое, но каково было вновь войти в ритм пойнт-гарда?

— Я с Летней лиги повторяю одно и то же: хочу быть максимально эффективным вне зависимости от позиции и контекста — где бы ни играл, на какой бы стороне площадки ни оказался. Моя задача — быть полностью включённым в ту роль, которую дают здесь и сейчас: читать игру, ставить партнёров в нужные точки, ускоряться или замедляться, если надо. И если могу добавить что-то сверх ожидаемого — пас лишний, подстраховкау, давление на мяч, я с радостью это сделаю. Девять передач при одной потере — это, по сути, про то же: держать контроль, не придумывать лишнего и просто правильно использовать пространство.

Егор Дёмин, сезон-2025/2026 Фото: vk.com/egordeminteam

— Насколько тяжело иметь дело с Вембаньямой? Подобное, наверное, очень сложно воспроизвести на тренировках.

— Это реально очень сложно, потому что дело не только в нём одном. У них ещё как минимум трое на площадке с похожими габаритами и размахом, плюс тайминг у всех отличный. Команда у них в целом очень хороша, особенно в защите, а Вемби — это, по сути, чит‑код. Игрок, который так чувствует своё тело и пространство, умеет манипулировать позицией, перекрывает не только кольцо, но и линии передач, может одновременно влиять сразу на двоих, а порой и на троих — это безумие. Против этого трудно найти привычные решения. Ты вроде бы свободен, а он уже рядом, руку подставил, угол перекрыл — и всё, момент ушёл.

— Что ты вынес из ранних провалов в обороне, после которых Жорди тебя снимал? Какой урок в этом для тебя?

— Для меня, если говорить прямо, ключ в том, что усилие — это на 100% моя зона ответственности. Я должен приносить максимум и часто могу давать ещё больше. Нападение не всегда будет гладким — броски заходят не каждый раз, но защита зависит от концентрации и от того, насколько я чётко делаю свою работу. Командные принципы важны, без вопросов, однако здесь очень много про личную дисциплину: угол, контакт, первый шаг, подстраховка, разговор. Мне нужно быть в этом полностью, без пауз.

— В последних матчах вы выходили против топ-команд из обеих конференций. Завтра нужно быстро перелистнуть страницу и сыграть с «Бостоном». Какие главные уроки пригодятся против «Селтикс», которые сейчас набрали мощный ход?

— Думаю, самое простое и одновременно самое сложное — максимально следовать гейм‑плану. Знать персоналии: кто перед тобой, куда он любит уходить, где у него бросок. Быть связанной пятёркой, постоянно говорить друг с другом, подтягиваться, не отваливаться и как команда исполнять то, что мы отрабатываем каждый день. Плюс — короткая память. Закончилась игра — переключились, забрали лучшее и двигаемся дальше.

— В защите к чему вам нужно вернуться, чтобы снова выйти на тот «правильный» уровень, который вы уже показывали по ходу сезона?

— Подбор — это, наверное, один из главных пунктов. Мы не можем позволять сопернику столько вторых шансов: бокс‑аут, подбор — и только потом побежали. Плюс быстрый откат в оборону и быть рядом для того, кто рядом с тобой: подстраховывать, играть «за соседа». Коммуникация — без этого никак. А в атаке — держаться нашего плана, ценить мяч, не терять его попусту, доводить владения до логического завершения и уверенно принимать те броски, которые мы создаём.

— Ты бо́льшую часть сезона начинал на позиции первого номера. Сейчас Нолан вошел в старт на «пойнте», и вы последние 12 матчей играете вместе — как прошла адаптация? Изменились ли твои точки получения мяча или вообще подход в нападении?

— Я, собственно, именно об этом и говорил: о роли и о готовности делать всё, что нужно команде, и учиться на ходу. Для меня, особенно в первом сезоне в НБА, это правда большая удача — быть в ситуации, где у меня сразу две совсем разные позиции и две совершенно разные роли — каждая со своими вызовами. Я могу прожить оба сценария: играть с мячом, создавая для партнёров, управляя темпом, и играть без мяча — движением, выходами, чтением пространства, помогая нашим разыгрывающим и облегчая им жизнь. Да, местами меняются точки касания мяча, тайминг, где я получаю бросок — это нормально. Но единственное, что не меняется — уровень усердия в обороне. В какой бы роли я ни был и на какой бы позиции ни вышел, к защите я должен быть максимально «приклеен» всегда.