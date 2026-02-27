Скидки
Баскетболисты Единой лиги ВТБ играют в отборе к чемпионату мира 2027 года: сборная Сербии, Митрович, Томович, Хаджибегович

Игроки и тренеры Единой лиги сражаются за выход на ЧМ-2027. За кем следить?
Никита Бирюков
Игроки Единой лиги сражаются за выход на ЧМ-2027
Ждём топовых матчей.

Весь баскетбольный мир, за исключением НБА, сейчас погрузился в игры сборных. Все сражаются за попадание на чемпионат мира 2027 года в Катаре. Единая лига сейчас тоже на паузе, но в нашем чемпионате немало игроков, которые отправились помогать своим национальным командам. Давайте подробнее поговорим о них.

Ален Хаджибегович — Катар

Ален Хаджибегович

Ален Хаджибегович

Фото: Единая лига ВТБ

Новичок «Локомотива-Кубань» Хаджибегович выступает за сборную Катара, хотя по происхождению он черногорец (у него двойное гражданство). Его национальная команда сегодня, 27 февраля, в 22:00 мск встретится с Индией. Хоть Катар как принимающая ЧМ-2027 страна автоматически отобрался на турнир, но сборная всё равно участвует в отборе, чтобы иметь игровую практику.

ЧМ-2027 — Азия и Океания
02 марта 2026, понедельник. 22:00 МСК
Катар
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент команда с Аленом в составе занимает второе место в группе D, уступая лишь Саудовской Аравии. И с фаворитом Катар сыграет 2 марта в 22:00 мск. Ждём яркого выступления от Хаджибеговича и его сборной!

Лука Митрович и Томислав Томович — Сербия

Томислав Томович и Лука Митрович

Томислав Томович и Лука Митрович

Фото: Единая лига ВТБ

Центровой ЦСКА Митрович отправился домой, в Сербию, чтобы помочь своей сборной в важнейшем матче с Турцией, который начнётся 27 февраля в 21:00 мск. Команды пока не проигрывали в квалификации к ЧМ-2027, однако турки впереди по дополнительным показателям. При этом ещё в памяти их очная игра на Евробаскете-2025. Турция выиграла у Сербии на групповом этапе, что должно ещё больше мотивировать подопечных Душана Алимпиевича на реванш.

ЧМ-2027 — Европа
27 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Сербия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но это ещё не всё! Также в Сербию отправился новый тренер «Локо» Томович, который является помощником Алимпиевича в сборной. А уже 2 марта в 21:00 мск сербам снова предстоит встретиться с Турцией, однако уже в гостях. Ждём двух интереснейших противостояний от топовых сборных!

Норберт Лукач — Венгрия

Норберт Лукач

Норберт Лукач

Фото: Единая лига ВТБ

В сборную Венгрии был вызван Лукач из «Пари НН». Норберту и компании предстоят два матча с очень сильной сборной Франции. Сначала команды сыграют 27 февраля, затем — 1 марта. Обе встречи намечены на 20:00 мск. Конечно, французы подходят к противостоянию в качестве фаворитов, но венгры возглавляют группу G после двух побед в матчах с Бельгией. Будет жарко!

ЧМ-2027 — Европа
27 февраля 2026, пятница. 20:00 МСК
Венгрия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

К сожалению, игроки «Зенита» Исмаэль Бако и Лука Шаманич из-за травм до своих сборных не доехали. Бельгия без Бако будет играть с Финляндией, а Хорватия без Шаманича встретится с Германией. В целом это окно ФИБА должно порадовать зрителей большим количеством интересных вывесок. Чего только стоит «двойник» Сербия — Турция. Да, самых топовых игроков мы не увидим, но уровень исполнителей в сборных всё равно очень серьёзный.

Что известно о сборной России?
Что известно о будущем сопернике сборной России по баскетболу
Что известно о будущем сопернике сборной России по баскетболу
