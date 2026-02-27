Игра товарищеская, но борьба нешуточная. Россия уступила слаженному клубу Единой лиги

С августа 2025 года мы не видели сборную России в деле. Сегодня, 27 февраля, настало время показать себя! В соперниках клуб Единой лиги ВТБ МБА-МАИ, который занимает шестое место в чемпионате. Все подробности матча — в материале «Чемпионата».

Начало получилось удачным для сборной России: три атаки подряд удавалось находить удачные решения в «краске». Подопечные Зорана Лукича играли в очень командный баскетбол, где каждый качественно выполнял свои функции. МБА-МАИ немного отстала от противника — 6:12. Максим Барашков оформил 3+1, выделяясь в составе москвичей. И как только на паркете появился Павел Савков, то реализовал «трёшку», сократив отставание практически до минимума — 13:15. Сборная России делала ставку на игру в «краске», а МБА-МАИ — на броски издали. Александр Чадов вёл за собой национальную команду, набрав 10 очков. Подопечные Лукича захватили инициативу, но в концовке дали москвичам много свободы, что не позволило России завладеть комфортным преимуществом. Тем не менее четверть ушла в актив сборной — 26:24.

Во второй десятиминутке команды шли вровень на протяжении первых пяти минут. Причём результативность заметно упала по сравнению с прошлым отрезком. У сборной России Владимир Карпенко набрал пять очков кряду. У МБА-МАИ Андрей Зубков и Александр Платунов стали брать игру на себя, атакуя с разных дистанций. Москвичи полностью перехватили инициативу — подопечные Василия Карасёва стали лучше двигать мяч, находили отличные возможности для проходов под кольцо и стабильно поливали из-за дуги. Зубков отлично проявил себя, записав на свой счёт 13 очков за половину. 50:45 в пользу МБА-МАИ к середине игры.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале ПБК МБА-МАИ. Права на видео принадлежат РФБ.

После большого перерыва команда Единой лиги показал, что не спроста шикарно провела вторую четверть — МБА-МАИ послала три «трёшки» в цель. На удачные действия Чадова и Антона Карданахишвили москвичи всегда отвечали своими дальними попаданиями, всё сильнее уходя вперёд. Разница стала очень заметной — 63:52. Правда, сразу после этого сборная России усилиями Карпенко, Чадова, Всеволода Ищенко и Глеба Фирсова уже вышла вперёд — 64:63. У москвичей перестало что-либо получаться в атаке, а в защите они позволяли слишком вольно чувствовать себя сопернику вблизи кольца. Национальная команда оставила четверть за собой со счётом 21:17, но впереди была по-прежнему МБА-МАИ – 67:66.

На старте заключительной десятиминутки Савков набрал четыре очка, а Александр Гудумак оформил 2+1 — это позволило москвичам оформить рывок 9:2 и снова завладеть преимуществом в восемь очков – 76:68. Но и Фирсов быстро ответил своей «двушкой» с фолом, сократив отставание. Впрочем, Зубков моментально послал в цель «трёшку» – снова «+8» в пользу МБА-МАИ. Национальная команда отдавала все силы, особенно Чадов и Карпенко, чтобы достать клуб Единой лиги, но сделать этого не удалось – концовка осталась за москвичами. 81:75 – победа подопечных Карасёва.

Самым результативным игроком матча стал Чадов. На счету Александра 19 очков и девять подборов. Лидер сборной едва не собрал дабл-дабл, но даже этого не хватило для победы. Карпенко остановился на отметке в 17 очков, добавив к этому три подбора, семь передач и три перехвата. Фирсов набрал 14 очков, сделал шесть подборов и отдал две передачи, у Ищенко — 10 очков, три подбора и две передачи. В составе победителей ярче остальных смотрелся Зубков, который завершил встречу с 18 очками и двумя подборами. Платунов записал себе в актив 15 очков, три подбора и четыре передачи. На счету Гудумака 14 очков, пять подборов и две передачи.

Сборная России очень недурно смотрелась на фоне сыгранного клуба Единой лиги. Да, надо отдавать себе отчёт, что большинство игроков в составе очень молодые и играют друг с другом пару дней. Сложно за такое количество времени полностью наладить взаимодействия. Тем не менее подопечные Лукича показали себя неплохо. Особенно хорошо получалось действовать вблизи кольца. С трёхочковыми сегодня не пошло — 20% реализации. Причём на подборе было равенство — обе команды хорошо собирали отскоки. МБА-МАИ, конечно, как и полагается более сыгранной команде, лучше двигала мяч на протяжении всей игры.

В общем, после матча у сборной России есть пища для размышлений. Лукич и его тренерский штаб определённо сделают выводы из ошибок, которые будут разбираться на дальнейшем сборе. МБА-МАИ — отдельное спасибо за то, что москвичи приняли приглашение сыграть с национальной командой.