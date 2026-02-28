Сплошные огорчения. «Бруклин» разгромлен, а Егор Дёмин почти незаметен

С самого начала было видно — в этой игре «Бостон» был и будет сильнее. Они спокойно забивали трёхочковые, а у «Бруклина» с первых минут начались проблемы с потерями и контролем мяча. Уже вначале стало ясно, что гостей ждёт тяжёлый матч. Теперь расскажем, как сыграл россиянин Егор Дёмин и его команда в очередной встрече НБА.

В первом половине «Селтикс» здорово попали из-за дуги — реализовали 12 из 20 бросков и ушли на большой перерыв вперёд — 66:57. «Бруклин» пытался сокращать отставание благодаря проходам под кольцо, у них вышло набрать там 32 очка против 22 у соперника. Команда стала быстрее двигать мяч, меньше ошибаться и после потерь набрала больше очков, чем в прошлой игре. Но защиту на дуге по-прежнему провалили — «Бостон» легко находил свободных шутеров за счёт передач и заслонов.

В третьей четверти стало понятно, кто победит. «Бостон» быстро начал набирать очки — реализовали все пять первых бросков и увеличили отрыв до 20. В итоге команда попала 22 из 34 трёхочковых — здесь даже нечего добавить. Джейлен Браун и Пэйтон Притчард вместе набрали 50 очков, попав 18 из 24 с игры и восемь из девяти — из-за дуги. У Притчарда полезность «+40» всего за 28 минут на площадке. За счёт глубины состава команда держала высокий темп вплоть до финальной сирены.

«Бостон Селтикс» — «Бруклин Нетс» Фото: Brian Fluharty/Getty Images

На фоне остальных особенно заметно, как скромно сыграл Егор Дёмин. К перерыву у него всего две попытки броска, а за последние 67 минут — лишь 12 бросков. В обновлённой пятёрке мяч чаще у Нолана Траоре, а ключевые атаки проводят Майкл Портер‑младший, Николас Клэкстон и Ноа Клоуни. Теренс Мэнн ведёт вторую команду. При такой схеме на долю Дёмина почти не остаётся решений, которые влияют на игру. Иногда он делает всего один бросок за 12 минут, но дело не в том, что он боится бросать. Такое использование его сильно ограничивает команду.

Более того, Дёмин действовал осторожно — россиянин не навязывал сопернику свою игру и играл больше на подстраховке. Получая мяч, часто просто поддерживал переходы, не стремясь создать остроту. По сравнению с первыми матчами сезона, когда он был гораздо заметнее, его нынешняя роль выглядела скромнее. Хороший короткий отрезок в третьей четверти ничего глобально не изменил.

Егору пока сложно выдерживать плотный график — это всего второй случай, когда он играет два дня подряд. До этого, оправляясь от летней травмы, он всегда отдыхал хотя бы один день. Сейчас второй матч подряд у него получается не очень ярко. Да, можно списать на усталость, но похоже, что тут дело не только в ней, а в том, как он вписывается в игру.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В последней четверти тренеры дали больше времени запасным. Дебютант Грант Нельсон, только что подписавший 10-дневный контракт, записал на свой счёт три очка, четыре передачи и два блока. За девять минут Бен Сараф добавил семь очков. Однако это не изменило судьбу матча: «Бостон» всё равно выиграл со счётом 148:111.

У «Бруклина» сейчас 15 побед и 44 поражения. Если «Индиана» выиграет следующий матч, «Нетс» опустятся на последнее место на Востоке. Потом им предстоит домашняя игра с «Кливлендом» на своей площадке. С тех пор как Кенни Аткинсон стал тренером в 2024 году, «Бруклин» ещё не побеждал «Кавальерс». Учитывая нынешнюю форму и расстановку сил в команде, перед этой встречей поводов для оптимизма мало.