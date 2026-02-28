«Просыпаюсь — весь в крови». Что случилось с легендой НБА Крисом Бошем

Бывший баскетболист Крис Бош рассказал, что недавно неожиданно потерял сознание у себя дома. Очнувшись, он увидел вокруг кровь. До этого никаких предпосылок Крис не замечал и подробностей раскрывать не стал. Сейчас Бош проходит курс восстановления.

Крис Бош двукратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола «Итак, я просыпаюсь — весь в крови. Это было что-то безумное, всё произошло очень быстро, буквально в одно мгновение… ни единого намёка, никакого предупреждения — у меня даже не было времени хоть как-то подготовиться. Я просто собирался на свидание с женой, и вдруг — вот я уже лежу на полу. Не хочу вдаваться в подробности, но, как видите, до сих пор прихожу в себя. Я и не пытаюсь это скрыть — вдруг я выгляжу уже иначе. Когда это случилось, было действительно страшно: всё произошло слишком быстро и неожиданно. Теперь я смотрю на жизнь совсем по-другому. Задумываюсь, ради чего всё это: что мы делаем для себя, для семьи, как вообще проживаем каждый день. Понял главное — что бы ни случилось, не стоит ждать. Вот это, пожалуй, самый главный вывод, который я сделал».

Для бывшего игрока «Майами» и «Торонто» все новости такого рода сразу напоминают о его проблемах со здоровьем. В 2015 году у него нашли тромбоэмболию лёгочной артерии, а год спустя случился рецидив — после этого шансов вернуться в баскетбол у него почти не осталось. Хотя Бош пытался найти выход, чтобы снова играть, однако врачи не разрешили. Официально он завершил карьеру только в 2017-м.

Пока не совсем ясно, связано ли нынешнее происшествие с его старыми проблемами с кровообращением: Бош не стал раскрывать подробности, и это его дело. Но сам факт, что он внезапно потерял сознание с таким анамнезом, вызывает беспокойство. Он отметил, что «счастлив быть живым» — и в его случае эти слова значат намного больше, чем обычно.

Крис Бош двукратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола «Я считаю, что мне действительно повезло — я жив, и это огромное счастье. Сейчас я просто думаю о том, как проживать каждый обычный день. Вот и всё. Но вот что важно: не ждите, чтобы что-то сделать. Может быть, вы хотите получить повышение, может, попробовать свои силы в команде, может, наконец-то отправиться в то самое путешествие. Это могут быть любые вещи, которых нам хочется, о которых мы мечтаем, но так и не решаемся воплотить. Вот, пожалуй, главный вывод, который я для себя сделал».

Когда Бош ушёл из НБА, он решил не мелькать в новостях и соцсетях. Сейчас Крис работает над образовательными и социальными проектами, иногда наведывается на мероприятия лиги. В 2021-м его включили в Зал славы — теперь к Бошу навсегда прикреплён статус выдающегося баскетболиста своего времени. Он играл не так долго, как мог бы, но сделал всё, чтобы о его карьере не пришлось долго вспоминать.

О его уровне говорят цифры: 13 лет в лиге, 11 Матчей звёзд, два титула чемпиона, около 20 очков за матч. В «Торонто» он был лидером и первым номером, в «Майами» — ключевым игроком, который стал больше действовать без мяча и атаковать с дистанции. Это сделало схему команды гибче и помогло собирать победы.

Этот эпизод говорит о том, как уязвима жизнь профессионального спортсмена. Да и наша жизнь в целом. Когда-то его карьерой управляли скорее врачи, нежели тренеры. Теперь под вопросом ежедневная безопасность. Из-за прошлых болезней любые недомогания сразу становятся заметными. Хорошо, что Крис проходит лечение и открыто об этом говорит.