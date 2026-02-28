Скидки
НБА, сезон-2025/2026, Оклахома — Денвер: обзор матча от 28 февраля, противостояние Николы Йокича и Шея Гилджес-Александера, видео

Йокича сильно взбесили. Он тут же пошёл разбираться с соперником!
Артемий Берстенев
Николу Йокича сильно взбесили
Никола и Шей Гилджес-Александер — главные претенденты на звание MVP. Сегодня они встретились во второй раз в сезоне.

Овертайм вобрал в себя всё, что происходило в матче. «Денвер» контролировал ход игры почти до конца, но победа ушла — 121:127. Главными героями стали Никола Йокич с трипл-даблом и Шей Гилджес-Александер, набравший 36 очков всего за 33 минуты. Этот матч — отличная иллюстрация соперничества главных претендентов на звание MVP.

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2026, суббота. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 121
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Холмгрен - 15, Маккейн - 14, Уильямс - 12, Карузо - 12, Уоллес - 10, Джо - 9, Хартенштайн - 9, Дорт - 8, Уиггинс - 2, Бейхайм, Уильямс, Топич
Денвер Наггетс: Мюррэй - 39, Браун - 23, Йокич - 23, Хардуэй-младший - 16, Браун - 7, Джонсон - 7, Валанчюнас - 6, Строутер, Холмс, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Симпсон

Старт получился нервным: после фола Йокича и технического для Шея игра постоянно прерывалась, обе команды фолили много. Несмотря на это, «Оклахома» начала лучше — сделала рывок 7:0. Затем «Денвер» закрыл кольцо почти на четыре минуты и оформил ответный рывок — 20:2. После успешных бросков Тим Хардуэя-младшего на периметре хозяева уступали 19:33 по итогам первой четверти.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во второй четверти хозяева ускорились и сделали рывок 9:2. Запасные игроки «Наггетс» не помогли, поэтому Йокичу пришлось выйти на площадку раньше обычного. Игра замедлилась, команды часто зарабатывали штрафные: Шей регулярно шёл в проходы и зарабатывал фолы. К большому перерыву гости вели — 59:50.

После перерыва «Оклахома» изменила тактику — начала часто сдваиваться на Йокиче и мешала «Денверу» начинать атаки. Джамал Мюррей всё ещё набирал очки с проходов и средней дистанции, но у «Наггетс» атака стала проще — трёхочковые не шли, пространства было мало. После трёх четвертей — 83:77 в пользу гостей, всё ещё не ясно, кто победит.

Перелом сложился из мелких моментов. После потерь у «Денвера» в начале заключительной четверти и точного дальнего броска Лугенца Дорта «Оклахома» вышла вперёд. Потом был момент — Дорт жёстко сыграл против Йокича вдали от мяча, после чего случилась потасовка с участием Джейлина Уильямса, и Дорт был удалён. Команды получили обоюдные технические, темп игры остался прежним, но каждое владение стало напряжённым.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игра была качельной: хозяева набрали семь очков подряд (при этом Йокич забил издали, а соперник грубо сфолил), и Алекс Карузо быстро вернул преимущество «Тандер», перехватив мяч и дважды попав из-за дуги. Йокич сравнял счёт флоутером — 107:107. В оставшееся время ни одна команда очков не набрала — пришлось играть овертайм.

У «Денвера» в этот момент не получалось атаковать — почти три минуты без единого точного броска. Потеря Хардуэя после перехода в атаку и быстрый лэй-ап Карузо увеличили преимущество соперника. Ещё одна ошибка гостей не позволила им сравнять счёт. Поздние трёхочковые от Мюррэя немного сократили разницу, но итог не изменили. 127:121 — победа за «Оклахомой».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Наггетс» и «Тандер» встретились во второй раз за сезон. В первый раз, в начале февраля, также победила «Оклахома» — 121:111. В этом сезоне у команд впереди ещё две очные встречи — в марте и апреле. После сегодняшней игры у «Тандер» 46 побед и 15 поражений, они держат первую строчку на Западе, а у «Денвера» — 37 побед и 23 поражения — четвёртое место. Следующую игру «Наггетс» проведут дома с «Миннесотой», а «Тандер» — на выезде с «Далласом».

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
