«Сан-Антонио» готов вновь оказаться на вершине? Почему бы и нет

Сезон НБА вошёл в самую интересную и горячую фазу — конец регулярного чемпионата. Дальше только плей-ин и плей-офф, и борьба будет идти не на жизнь, а на смерть. Однако есть команды, которым точно не нужно переживать о перспективах попадания в постсезон, одна из них — «Сан-Антонио Спёрс».

Техасцы действительно стали едва ли не главным открытием сезона. В целом не было сомнений, что со здоровым Виктором Вембаньямой в этом регулярном чемпионате «Спёрс» будут командой уровня плей-офф, но чтобы такой… Несмотря на позитивные прогнозы перед сезоном, «Сан-Антонио» всё равно умудряется превзойти даже самые смелые ожидания. Команда сначала с трёх подряд побед в матчах с действующим чемпионом «Оклахомой», когда «Тандер» ещё вроде как шли за рекордом «Голден Стэйт», а сейчас у «Спёрс» самая длинная текущая победная серия — 11 матчей. И как итог: заслуженное второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Такой ударный сезон — это флюк, который прекратится в плей-офф, или же планомерный рост, уже близкий к максимуму?

Как и говорилось выше — в целом перед сезоном от «Сан-Антонио» ждали шага вперёд. Это напрашивалось, к этому шло. Вембаньяма, молодой костяк, опытный Фокс, однако настораживал неопытный Митч Джонсон. Да, он ещё в прошлом сезоне подменял Поповича, но, когда стало ясно, что Грег заканчивает, не было уверенности, что именно Джонсон продолжит его дело. Однако тут фронт-офис «Спёрс» решил быть последовательным и не менять коней на переправе. Всё это возымело эффект. И действительно – «Спёрс» не Вембаньямой едины. И это очень важно — Митч отталкивается от команды, от потребностей и возможностей, а не всё скидывает на Виктора, мол, «набирай очки, блокируй, а там разберёмся». Джонсон реально выстроил систему, которая работает. Это не «Вембаньяма-система», а система вокруг него. Каждый выполняет свою роль, знает свои функции и не перетягивает на себя одеяло, даже Виктор, хотя он имеет на это полное право.

«Сан-Антонио Спёрс», сезон-2025/2026

Получается, «Спёрс» уже не в перестройке, а на взлёте? Да, похоже на то. Это больше не мальчики-выскочки – серьёзная команда, с которой нужно считаться. Есть ли у неё слабые места? Конечно. Но они нивелируются как раз выстроенной Митчем Джонсоном системой. Вембаньяма, Стефон Касл, который, возможно, сам станет настоящей суперзвездой, опытный ДеАарон Фокс, классные ролевые игроки в лице Васселла и Шампани, новичок Дилан Харпер, да даже Келдон Джонсон, от которого «Спёрс» пытались несколько дедлайнов избавиться, заиграл на уровне одного из лучших «шестых» игроков лиги — всё это располагает к успехам здесь и сейчас. У «Сан-Антонио» девять человек активной ротации, этого достаточно для плей-офф. Да, Люк Корнет как бэкап Вембаньямы не очень обнадёживает, однако даже он ниже определённого уровня не опускается.

Являются ли эти вводные каким-то гарантом перед постсезоном? Конечно, нет. Но говорить, что «Сан-Антонио» ещё ищет себя, что у команды якобы недостаточно опыта, точно не стоит. «Спёрс» дошли до финала внутрисезонного турнира НБА и готовы стать полноценным контендером на годы вперёд.

Кто знает, может, уже в этом сезоне сказка в Техасе воплотится в реальность? А что? Есть ли команда, которая на голову сильнее «Спёрс»? Нет. Могут ли техасцы обыграть «Оклахому»? Уже три раза доказали. «Денвер»? Вполне. «Детройт», «Нью-Йорк», «Кливленд»? Почему нет. При этом, если «Сан-Антонио» вдрызг проиграет во втором раунде — нельзя говорить, что это неудача.

Вспомните «Оклахому», вспомните «Голден Стэйт» перед зарождением династии. К «Спёрс» не будет вопросов, если они не дойдут до финала конференции, но при этом допустить обратное — вполне возможно, «Сан-Антонио» уже более системная команда, чем некоторые другие контендеры. Если прямо сейчас глобального успеха не будет, то в последующие сезоны «Спёрс» точно будут куда ближе к титулу. Кажется, в НБА наступает новая эра.