Леброн взял очередной рубеж в «Лейкерс». 1000-я «трёшка» когда-то была по плечу лишь Коби

Пожалуй, даже не понадобилось много времени, чтобы понять — в этот раз «Лейкерс» пришли выигрывать. С самого начала они были агрессивнее, грамотнее и обернули игру в свою пользу так, что «Голден Стэйт» не смог собраться. 129:101 — счёт говорит сам за себя. А теперь переходим плавно к хронологии встречи.

Начало выдалось осторожным: оба коллектива промахивались на старте, а счёт открыл Дрэймонд Грин эффектным данком. Дальше «Лейкерс» полностью взяли игру под контроль. У «Голден Стэйт» долгое время было всего два балла. Лос-анджелесцы отлично оборонялись и не позволяли бросить трёхочковые. Благодаря активным действиям Остина Ривза и точным броскам Леброна Джеймса и Маркуса Смарта преимущество быстро выросло.

В первой четверти гости забросили пять из девяти трёхочковых — сразу объяснило, почему они вышли вперёд. Во втором отрезку Люку Кеннарду и Леброну удалось добавить ещё парочку попаданий, и разница выросла до 21 очка. «Голден Стэйт» пытался что-то изменить тайм-аутами, но переломить ход встречи не получилось. Весь матч «Лейкерс» держали игру под контролем, не позволяли сопернику разбежаться и полностью задавали темп.

«Голден Стэйт Уорриор» — «Лос-Анджелес Лейкерс» Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

К большому перерыву «озёрники» выигрывали с преимуществом в 18 очков (65:47), несмотря на то что у Дончича к этому моменту было только 10 очков. Зато в третьей четверти он активно включился: попал два трёхочковых подряд, затем добавил ещё две, когда хозяева пытались сократить разницу. К этому времени у «Уорриорз» с бросками издали совсем не клеилось — попали только 22% за дугой, а в итоге — 27,3%. А у «Лейкерс» всё летело: 53,3% точности, 19 трёхочковых.

В этой игре Леброн набрал свой тысячный трёхочковый за «Лейкерс» — до него этого добивался только Коби Брайант (у того, кстати, намного больше — 1827) . Для франшизы это особый момент: таких снайперов у «Лейкерс» теперь всего двое. В этом матче звёздный форвард ещё набрал 22 очка, сделал семь подборов и отдал девять передач.

Но есть, конечно же, и минусы. Леброн в принципе стал чаще терять мяч, и дело не только в том, что его прессингуют. Он всё чаще рискует с передачами, которые раньше проходили благодаря его молниеносным решениям. Сейчас это не слишком сказывается на результате, но в концовке матча такие ошибки могут дорого стоить.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В третьей четверти «озёрники» ушли в отрыв уже на 30 очков. Деандре Эйтон хоть и набрал всего четыре очка, зато собрал 10 подборов и надёжно защищал кольцо. Кеннард (16 очков) и Джейк Ларэвиа (15) вышли со скамейки, но при этом отлично попадали. Дончич сыграл ярко: 26 очков, шесть подборов, восемь передач. Ривз помог — у него 18 очков. А вот у «Голден Стэйт» не нашлось никого, кто мог бы стабильно вести команду в атаке хотя бы несколько минут подряд.

В концовке матча и «Лейкерс», и «Уорриорз» отправили на площадку запасных — победитель уже был ясен задолго до финальной сирены. После этой игры у «Лейкерс» теперь 35 побед и 24 поражения — команда идёт всё ещё шестой на Западе. У «Голден Стэйт» — 31 победа при 29 поражениях, и они пока восьмые, с неплохими шансами окончательно удержаться в зоне плей-ин. Следующие матчи: «Лейкерс» сыграют дома с «Сакраменто», а «Уорриорз» — с «Клипперс».