В борьбе за звание лучшего новичка НБА два фаворита. А сумеет ли Дёмин остаться в топ-10?

Большинству команд в НБА осталось провести от 20 до 23 игр до конца регулярного чемпионата. Уже совсем скоро плей-офф, поэтому настало время подводить промежуточные итоги и думать о различных наградах. За звание лучшего новичка в североамериканской лиге борются лишь двое — Купер Флэгг и Кон Нуппель, однако российских болельщиков больше интересует судьба Егора Дёмина. Давайте о нём и поговорим.

На протяжении практически всего сезона россиянин входил в топ-10 претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026. Конечно, бо́льшую часть времени Дёмин находился в районе 8-10-го мест, но были и топовые для Егора периоды, когда он оказывался шестым. Сразу объясним, что нахождение нашего таланта в этом списке — уже достижение и большая заслуга прежде всего самого 19-летнего баскетболиста, который в своём первом сезоне на взрослом уровне демонстрирует неплохую игру. Да, бывают ошибки, неудачные выступления, однако это всё процесс обучения, без которого невозможно двигаться дальше.

На данный момент Егор принял участие в 52 матчах регулярки, и 45 из них начинал в старте. Его средние показатели — 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи и 0,8 перехвата в среднем за игру. Дёмин — четвёртый по результативности в «Бруклине» после того, как команда отказалась от Кэмерона Томаса. Россиянин очень достойно проходит дебютный сезон в НБА, но в последнее время как у клуба, так и у Егора наметился спад. Из-за этого наш талант опустился на девятое место в рейтинге лучших новичков.

Егор Дёмин Фото: Brian Fluharty/Getty Images

И сразу возникает вопрос: удержится ли Егор в топ-10 до конца сезона? Во многом всё будет зависеть от самого Дёмина. Другим фактором является то, как будут выступать его конкуренты. Сразу скажем, что Флэгг и Нуппель точно не выпадут из этого рейтинга ни при каких обстоятельствах. Кандидатуры Ви Джей Эджкомба, Дерика Куина, Дилана Харпера и Седрика Кауарда тоже плотно обсуждаются в американских СМИ, и эти игроки достойно выступают на протяжении всей регулярки, поэтому они тоже вряд ли окажутся вне топ-10. Ярко заявил о себе Максим Рейно из «Сакраменто», однако и он уже в рейтинге (на пятом месте).

Егора может выбить из топ-10 Калеб Лав из «Портленда», у которого в среднем по сезону 11,3 очка, 2,5 подбора, 2,7 передачи и 0,6 перехвата. Цифры схожие с россиянином, поэтому многое будет зависеть от оставшейся части регулярки. Также набирает обороты Тре Джонсон из «Вашингтона». Защитник в среднем оформляет 12,7 очка, 2,7 подбора и 2,1 передачи. Есть вероятность, что он влетит в топ-10.

Ещё многое будет зависеть от игры Эйса Бэйли («Юта»), Джеремаи Фирса («Нью-Орлеан») и Коллина Мюррей-Бойлса («Торонто»), которые находятся рядом с Дёминым в рейтинге — 8-е и 10-е места соответственно (НБА поставила двух игроков на последнюю строчку). Ещё всё может несколько раз поменяться до конца регулярки. Если Егор будет стабильно держать свои показатели на том же уровне или ещё сильнее прибавит, он точно будет в топ-10. А если придут и победы у «Бруклина» — тем более. Верим, что Дёмин останется в рейтинге лучших новичков сезона.