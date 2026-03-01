Пару недель назад делил паркет с Вембаньямой, Эдвардсом и ШГА. А теперь — в России

В последний день зимы «Зенит» сообщил об очередном мегапереходе — в петербургской команде оказался защитник Джонни Джузэнг. Последние четыре сезона он провёл в НБА, включая начало 2026 года, а теперь впервые в карьере покинул пределы Штатов. Решение интересное, но рискованное, но, возможно, Джонни действительно найдёт себя в Европе и покажет классный баскетбол. «Чемпионат» подготовил материал о новичке «Зенита».

Джузэнг — уроженец Лос-Анджелеса. Его отец креол — луизианский француз, а мать — вьетнамка. Причём она эмигрировала в США из Вьетнама, а не родилась в Штатах. В школе Джонни выступал за местную школу Гарвард-Уэстлейк. Перед поступлением в колледж он был четырёхзвёздным школьником, занимая 34-е место в рейтинге лучших школьников США.

Он имел предложения от лучших университетов страны: Кентукки, Вирджинии, Канзаса, Орегона — и остановил свой выбор именно на «Кентукки Уайлдкэтс». В этой команде его партнёрами стали будущие звёзды НБА Тайриз Макси и Эммануэль Куикли. Также за «Уайлдкэтс» тогда выступал Ник Ричардс — действующий игрок НБА. Но в Кентукки Джонни проводил на площадке всего по 12 минут, набирая в среднем 2,9 очка. Конечно его это не устраивало, и после первого сезона он перешёл в UCLA из родного Лос-Анджелеса. И вот тогда дела пошли в гору.

Джонни с ходу стал игроком стартового состава, играя в среднем по 32 минуты и набирая 16,0 очка. У него сложилась очень классная связка с нынешним игроком «Майами» Джейми Жакезом-младшим, спустя сезон к ним присоединился нынешний игрок «Денвера» Пейтон Уотсон. Джузэнг и Жакез были главными скорерами «Брюинз» и заставляли другие университеты считаться с ними. Они также разрывали в «Мартовском безумии» сезона-2020/2021 и дошли до «Финала четырёх», уступив в полуфинале «Гонзаге» с Эндрю Нембардом и Джейленом Саггсом.

Джонни Джузэнг в NCAA, сезон-2021/2022 Фото: Rebecca Noble/Getty Images

В сезоне-2021/2022 UCLA не смогли выйти в «Финал четырёх» и Джузэнг решил покинуть университет и выставить свою кандидатуру на драфт, на котором, правда, не был выбран. В UCLA Джузэнг несколько раз демонстрировал элитные исторические показатели. Например, в двух первых играх «Мартовского безумия» Джонни набирал не менее 20 очков за игру. Этим достижением он присоединился к Реджи Миллеру и Кариму Абдул-Джаббару, которые раньше добивались таких же результатов.

После невыбора на драфте-2022 Джузэнг присоединился в Летней лиге к «Юте Джаз», а затем подписал с командой двусторонний контракт. Он дебютировал в НБА 28 февраля 2023 года в матче с «Сан-Антонио Сперс», набрав три очка. Следующий сезон Джонни также провёл на двустороннем контракте, а после того чемпионата подписал с «Джаз» четырёхлетний контракт. После сезона-2024/2025 Джузэнг был отчислен из «Юты». Затем он подписал негарантированный контракт с «Миннесотой Тимбервулвз» и начал сезон именно в Миннеаполисе.

В текущем сезоне НБА Джузэнг сыграл 21 матч, набирая в среднем 2,0 очка. Ещё несколько недель назад он играл вместе с Энтони Эдвардсом и Руди Гобером против «Сан-Антонио» с Виктором Вембаньямой, «Оклахомы» с Шеем Гилджес-Александром, «Милуоки» с Яннисом Адетокунбо. Последняя игра в НБА для Джузэнга датирована 6 февраля — в матче с «Нью-Орлеаном» он сыграл 10 минут и набрал три очка. Спустя 12 дней он был отчислен из «Миннесоты», а ещё спустя 10 дней оказался в России, в «Зените».

Джонни Джузэнг, сезон-2025/2026 Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Конечно, «Зенит» рискует. Да, человек в игровом тонусе, молодой, очевидно мотивирован, но всё же крайне непросто за короткое время перестроиться в новой стране и лиге, особенно когда ранее не уезжал за пределы США. Но всё же есть и положительный момент: Джузэнг успел сыграть в «Юте» 19 матчей вместе с нынешним «большим» «Зенита» Лукой Шаманичем, который, очевидно, должен ему помочь в адаптации.

Джузэнг классический атакующий защитник, который нацелен на атаку и именно на набор очков. Нельзя назвать его топовым организатором атак, но он может набирать очки. Джонни неплохо бросает из-за дуги: в прошлом сезоне, в котором он сыграл за «Юту» 64 матча, Джузэнг бросал в среднем почти пять трёхочковых за игру с процентом реализации 37,6. Всего на его счету в НБА 123 матча.

Джонни Джузэнг должен стать достойной заменой ушедшему Ливаю Рэндольфу, но многое будет зависеть от адаптации. До старта плей-офф в Единой лиге чуть больше месяца, времени немного, но тем интереснее для зрителей и болельщиков.