Месть за Кубок НБА не удалась. «Нью-Йорк» осадил разогнавшийся «Сан-Антонио»

«Нью-Йорк» и «Сан-Антонио» в 2025 году бились в финале за Кубок НБА. «Никс» в итоге взяли свой первый трофей в XXI веке. Конечно, это не то чемпионство, которого хотелось бы, тем не менее это лучше, чем ничего. «Спёрс» готовы отомстить за то поражение, тем более команда сейчас в огненной форме — одержала 11 побед подряд в регулярке.

Уже после первого владения стало понятно, что команды будут биться в каждом эпизоде. Стефон Касл прыгнул за мячом после своего неудачного дриблинга. «Сан-Антонио» благодаря удачным действиям Виктора Вембаньямы и Девина Вассела вышел вперёд (7:3). Майку Брауну не понравилось начало от его команды, поэтому последовал тайм-аут. После паузы «Нью-Йорк» стал отлично выводить на бросок Джоша Харта, но защитник не является профильным снайпером и смазал все свои пять попыток. Тем временем «Спёрс» сделали преимущество двукратным — 19:9. И лишь тогда включились хозяева: Джейлен Брансон забил 2+1, две «трёшки» и два штрафных, Митчелл Робинсон отрабатывал на обеих сторонах паркета. Во многом благодаря Брансону «Нью-Йорк» оформил рывок 15:2 и вышел вперёд — 22:21. С этим счётом и завершилась четверть.

Но на этом «Никс» не остановились! Хозяева вышли на вторую четверть заряженными и набрали семь безответных очков. Ярко себя проявили Карл-Энтони Таунс и Микал Бриджес. «Спёрс» пришлось брать тайм-аут, чтобы разобраться в том, что происходит. Это особо не помогло, потому что «Нью-Йорк» феноменально защищался и раз за разом проникал в «краску». Гости почти семь минут не могли набрать очки, лишь Васселл прекратил ужасную серию «шпор». Правда, «Никс» не отпускали педаль газа — рывок 17:4 во второй четверти. К атакующему раздолью подключился Микал Бриджес, который убегал в быстрые отрывы и положил «трёшку». Только у «Сан-Антонио» начало что-то получаться в отрезке, как О Джи Ануноби погасил все удачные действия соперника своим дальним броском и успешными проходами. Вембаньяма брал игру на себя, и довольно успешно, но этого не хватало, чтобы приблизиться к оппоненту. 51:41 — первая половина матча за «Никс».

Виктор Вембаньяма Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Команды на равных начали вторую половину — 10:10. У «Никс» наконец-то реализовал бросок с игры Харт, а Брансон и Бриджес тащили на себе нападение. У «Спёрс» тем же самым занимались Вембаньяма и Васселл. Ни одной из команд не удавалось сделать рывок — команды обменивались результативными атаками. Хозяева сохраняли лидерство в районе 10 очков на протяжении всего отрезка. Правда, благодаря «трёшкам» Бриджеса и Мохамеда Диавары хозяева выбились вперёд в четверти — 26:23. Инопланетянин ответил на это своим красивейшим слэм-данком. Игроки «Сан-Антонио» стали чаще проходить в «краску» и собирать фолы. Впрочем, игра у стартовой пятёрки — ДеАарона Фокса, Джулиана Шампани и Касла – всё равно не шла. Хозяева ушли на последний перерыв с 11-очковым преимуществом – 80:69.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вся скамейка «Никс» буквально делала разницу на паркете, особенно Диавара, который набрал пять очков и удачно сдерживал Вембаньяму. Ануноби реализовал трёхочковый, после чего Джонсон взял ещё один тайм-аут. Счёт 89:75 в пользу хозяев. И снова на паузу лучше отреагировал «Нью-Йорк» — Харт забил «трёшку», Бриджес оформил два очка в проходе, а Брансон положил три штрафных. Разница стала вопиющей — 21 очко. Хозяева спокойно довели дело до закономерного результата – борьбы в концовке не получилось. 114:89 — «Никс» прервали 11-матчевую серию побед клуба из Техаса.

Бриджес оказался лучшим игроком матча не только по результативности (25 очков), но и по «плюс-минус» («+21»). К этому Микал добавил пять подборов, две передачи и пять перехватов. Брансон записал на свой счёт 24 очка, четыре подбора и семь передач. Таунс оформил дабл-дабл: 12 очков и 14 подборов. Вембаньяма повторил достижение своего визави, собрав статистику из 25 очков, 13 подборов и четырёх блок-шотов, но семь потерь подпортили впечатление от его выступления. Одним из лучших в составе «Спёрс» был Васселл — 18 очков, семь подборов и три передачи. С Девином на паркете «Сан-Антонио» уступил сопернику всего в два очка, что является одним из лучших показателей «плюс-минус» у гостей.

Стефон Касл и Джош Харт Фото: Dustin Satloff/Getty Images

У «Сан-Антонио» была хорошая реализация с дальней дистанции в начале матча, но затем процент заметно просел. Вембаньяма, Фокс и Васселл реализовали на троих пять «трёшек» из 25! 20% от лидеров — очень плохо. Отдельно стоит выделить скамейку «Никс»: Диавара, Робинсон, Хосе Альварадо и Ландри Шамет сделали огромный вклад в успех команды. Заслуженная победа «Нью-Йорка» на характере!