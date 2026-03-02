Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Антонио Блэйкни, бывший игрок НБА, скрытый фигурант дела о ставках и инсайдерской информации в баскетболе

Раскрыт ключевой участник крупнейшего скандала ставок НБА — Антонио Блэйкни. Слышали?
Артемий Берстенев
Ключевой участник крупнейшего скандала ставок НБА
Комментарии
Игроку Евролиги может грозить тюремное заключение на срок до 20 лет.

Дело Nothing But Bet долгое время оставалось анонимным — документы упоминали только некоего «Со-Заговорщика 1», игрока НБА из Флориды, который получал выгоду от инсайдерской информации. Теперь стало известно, о ком речь. По данным журналиста-расследователя Пабло Торре, это Антонио Блэйкни, бывший игрок «Чикаго Буллз», продолжающий карьеру за пределами США.

Вы читаете материал, связанный со скандалом с участием Терри Розира из «Майами», который начался в 2025 году, когда его арестовали. Следствие утверждает, что Розир ставил деньги на собственные игры, пользуясь секретной информацией от Антонио Блэйкни, своего бывшего одноклубника, и специально подстраивал статистику, чтобы всегда выигрывать.

По словам людей, знакомых с материалами суда присяжных, в октябрьских документах 2025 года Блэйкни назван «Со-заговорщиком 1». Как утверждает сам Торре, этот документ стал поводом для ареста Терри Розира, однако дело выходит далеко за рамки «Майами».

Антонио Блэйкни, сезон-2025/2026

Антонио Блэйкни, сезон-2025/2026

Фото: Getty Images

По версии следствия, вся история началась за границей. Пока Блэйкни играл в Китае, он якобы сотрудничал с группой людей, которые пытались влиять на исход игр ради ставок. Действовали они согласованно весь сезон, а потом один из участников, Марвес Фэйрли, по данным следствия, оставил около $ 200 тыс. наличными в арендованном во Флориде хранилище, связанном с Блэйкни — предположительно, это и есть вознаграждение за участие.

Тем временем по версии прокуратуры, эту схему попытались использовать и в студенческом баскетболе США. Документы говорят, что к делу пытались привлечь больше 39 игроков из как минимум 17 команд первого дивизиона NCAA. Было больше 20 матчей, на которые пытались повлиять. Игрокам предлагали от $ 10 до 30 тыс., чтобы они нарочно играли хуже или вообще не выходили на площадку. В основном, по версии следствия, выбирали тех, кто мало зарабатывал на контрактах NIL.

Антонио Блэйкни, сезон-2018/2019

Антонио Блэйкни, сезон-2018/2019

Фото: Elsa/Getty Images

Блэйкни не сделал большой карьеры в НБА. После колледжа он не попал на драфт в 2017 году, но подписал контракт с «Чикаго» и сыграл за них 76 матчей за два сезона. Затем Антонио уехал играть за границу. Сейчас он защищает цвета «Хапоэля» из Тель-Авива, который идёт в лидерах в Евролиге (пятое место) и чемпионате Израиля (первое место). После появления обвинений сам игрок их не комментировал. Главный тренер клуба Димитрис Итудис отметил, что не сомневается в профессионализме баскетболиста.

С точки зрения закона, речь идёт о мошенничестве с помощью электронной связи. Если вину докажут, максимальное наказание может составить до 20 лет тюрьмы, трёхлетний надзор после освобождения и штраф до $ 250 тыс. Пока дело не рассмотрит суд, человек считается невиновным.

Сейчас читают:
В НБА — громкий скандал из-за ставок. Из лиги изгнаны тренер и игрок
В НБА — громкий скандал из-за ставок. Из лиги изгнаны тренер и игрок
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android