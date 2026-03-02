Раскрыт ключевой участник крупнейшего скандала ставок НБА — Антонио Блэйкни. Слышали?

Дело Nothing But Bet долгое время оставалось анонимным — документы упоминали только некоего «Со-Заговорщика 1», игрока НБА из Флориды, который получал выгоду от инсайдерской информации. Теперь стало известно, о ком речь. По данным журналиста-расследователя Пабло Торре, это Антонио Блэйкни, бывший игрок «Чикаго Буллз», продолжающий карьеру за пределами США.

Вы читаете материал, связанный со скандалом с участием Терри Розира из «Майами», который начался в 2025 году, когда его арестовали. Следствие утверждает, что Розир ставил деньги на собственные игры, пользуясь секретной информацией от Антонио Блэйкни , своего бывшего одноклубника, и специально подстраивал статистику, чтобы всегда выигрывать.

По словам людей, знакомых с материалами суда присяжных, в октябрьских документах 2025 года Блэйкни назван «Со-заговорщиком 1». Как утверждает сам Торре, этот документ стал поводом для ареста Терри Розира, однако дело выходит далеко за рамки «Майами».

Антонио Блэйкни, сезон-2025/2026 Фото: Getty Images

По версии следствия, вся история началась за границей. Пока Блэйкни играл в Китае, он якобы сотрудничал с группой людей, которые пытались влиять на исход игр ради ставок. Действовали они согласованно весь сезон, а потом один из участников, Марвес Фэйрли, по данным следствия, оставил около $ 200 тыс. наличными в арендованном во Флориде хранилище, связанном с Блэйкни — предположительно, это и есть вознаграждение за участие.

Тем временем по версии прокуратуры, эту схему попытались использовать и в студенческом баскетболе США. Документы говорят, что к делу пытались привлечь больше 39 игроков из как минимум 17 команд первого дивизиона NCAA. Было больше 20 матчей, на которые пытались повлиять. Игрокам предлагали от $ 10 до 30 тыс., чтобы они нарочно играли хуже или вообще не выходили на площадку. В основном, по версии следствия, выбирали тех, кто мало зарабатывал на контрактах NIL .

Антонио Блэйкни, сезон-2018/2019 Фото: Elsa/Getty Images

Блэйкни не сделал большой карьеры в НБА. После колледжа он не попал на драфт в 2017 году, но подписал контракт с «Чикаго» и сыграл за них 76 матчей за два сезона. Затем Антонио уехал играть за границу. Сейчас он защищает цвета «Хапоэля» из Тель-Авива, который идёт в лидерах в Евролиге (пятое место) и чемпионате Израиля (первое место). После появления обвинений сам игрок их не комментировал. Главный тренер клуба Димитрис Итудис отметил, что не сомневается в профессионализме баскетболиста.

С точки зрения закона, речь идёт о мошенничестве с помощью электронной связи. Если вину докажут, максимальное наказание может составить до 20 лет тюрьмы, трёхлетний надзор после освобождения и штраф до $ 250 тыс. Пока дело не рассмотрит суд, человек считается невиновным.