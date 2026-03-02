Очередной провал «Бруклина» и антирекорд «Далласа». Итоги дня в НБА

В ночь на 2 марта в НБА прошло сразу 11 матчей. Где-то фавориты подтвердили свою силу, а где-то их преследователи попытались изменить ситуацию. Совокупные результаты помогли яснее представить, кто на что рассчитывает перед концовкой сезона. Коротко рассказываем о главном в материале «Чемпионата».

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио»

В феврале «Спёрс» выступали безупречно, выигрывали все матчи и набирали минимум 110 очков, но в Нью‑Йорке их серия оборвалась — «Никс» выиграли 114:89. «Шпоры» отлично начали (19:7), но хозяева быстро включились: Джейлен Брансон набрал 11 очков за последние две минуты первой четверти, а во второй четверти хозяева совершили рывок 11:0 — благодаря чему соперникам пришлось отыгрывать огромный отрыв.

Самым результативным у «Нмкс» стал Микал Бриджес — 25 очков, у Брансона — 24. Виктор Вембаньяма отметился внушительной линейкой (25 очков, 13 подборов, четыре блока), но «Сан-Антонио» утонул в собственных ошибках: 22 потери и проигранный щит — 41:54. Команда, месяц выглядевшая эталоном устойчивого нападения, так и не нашла свой ритм.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Бруклин» — «Кливленд»

Возвращение Джеймса Хардена оказалось для «Кливленда» к месту: после двух пропущенных из‑за перелома большого пальца матчей защитник выдал почти идеальный матч — 22 очка, девять подборов, восемь передач. «Кавальерс» дожали «Нетс» — 106:102.

При этом до большого перерыва картина была иной: «Бруклин» вёл 56:42, реализуя каждый второй бросок. После отдыха гости постепенно разобрали хозяев за счёт защиты и темпа. Концовка вышла нервной: «Нетс» сократили отставание до одного очка за девять секунд до сирены, но штрафные Денниса Шрёдера и Эвана Мобли поставили точку. Джарретт Аллен добавил 20 очков, Мобли — 17 очков и 13 подборов. Для «Бруклина» это уже восьмое поражение подряд — серия, всё сильнее влияющая на турнирные перспективы команды. Точнее, на вероятность оказаться на последнем месте в конференции.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Чикаго» — «Милуоки»

У «Чикаго» наконец-то получилось выиграть — впервые за 12 матчей. Победу «Буллз» оформили уверенно, сломав игру гостей за счёт фантастической серии из 27 очков в третьей четверти. До этого команда проигрывала и выглядела не лучшим образом, но несколько отличных эпизодов перевернули всё с ног на голову.

Джош Гидди оформил трипл-дабл (20 очков, 14 подборов, 10 передач) — восьмой в сезоне. Это его 15-й трипл-дабл в форме «Чикаго», столько же в истории клуба было у Скотти Пиппена. Атака «Бакс» окончательно рассыпалась без Янниса Адетокунбо, пропустившего 15-й матч подряд.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Денвер» — «Миннесота»

Встреча в Денвере сильно повлияла на положение на Западе. «Миннесота» этим воспользовалась: победа 117:108, и команда поднялась в таблице. Энтони Эдвардс набрал 21 очко, Бонс Хиланд отлично провёл первую половину против бывшей команды, а три подряд трёхочковых от Донте Дивинченцо в третьей четверти обеспечили «Тимбервулвз» солидное преимущество.

Никола Йокич снова был близок к идеалу — 35 очков, 13 подборов, девять передач, однако «Наггетс» вновь подвела короткая ротация: четвёртое поражение в шести играх после паузы на Матч звёзд. «Миннесота» извлекла из этого максимум.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Индиана» — «Мемфис»

«Гриззлиз» легко одолели «Пэйсерс» на выезде — 125:106. Команда играла слаженно: сразу пять баскетболистов набрали 16+ очков. Больше всех отличился Тейлор Хендрикс (19 очков), а Джейлен Уэллс добавил 18. Уже к середине третьей четверти у гостей было уверенное преимущество, и они довели матч до победы, несмотря на отсутствие Джа Моранта. «Индиана» запомнилась разве что 21 очком Джарэйса Уокера, но этого оказалось мало.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Атланта» — «Портленд»

«Хоукс» с самого начала сняли практически все вопросы о победителе: 44:25 в первой четверти — лучший их старт в сезоне. Потом игра шла спокойно. Оконгву отметился 25 очками, Макколлум добавил 19, Куминга набрал 20 очков со скамейки и порадовал болельщиков парой красивых моментов. Вся команда сыграла очень эффективно: 55% реализации, 54 подбора, 36 передач. «Портленду» без Дени Авдии никак не удаётся наладить нападение.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Орландо» — «Детройт»

«Пистонс» выступают в этом сезоне стабильно, и это их уже шестая победа подряд на выезде. Каннингем набрал 29 очков и отдал 11 передач, у Харриса — 23 очка. Ключевой стала третья четверть, когда команда выдала рывок 11:0 и впервые вышла вперёд. У «Орландо» после большого перерыва всё совсем разладилось: во второй половине хозяева играли очень неточно, реализовав только 30,7% бросков.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Бостон» — «Филадельфия»

«Селтикс» начали матч тяжело — в первой четверти реализовали только 30% бросков. Но во второй двенадцатиминутке всё изменилось — 36:22, и после этого «Бостон» уже не отдавал преимущество. Лидером стал Неемиаш Кета, набравший рекордные для себя 27 очков при 17 подборах. Когда «Сиксерс» в концовке сократили отставание до «-6», Кета выстрелил восемью очками подряд и обеспечил хозяевам победу. У гостей Тайриз Макси набрал 33 очка, однако трёхматчевая победная серия «Филадельфии» прервалась.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Даллас» — «Оклахома»

«Оклахома» показала сдержанную игру, но этого хватило для победы. Шей Гилджес-Александер снова набрал 30 очков и продлил свою крутую серию — 59 гостевых матчей с 20+ очками. У «Далласа» большие проблемы с составом — сразу несколько лидеров, в том числе новичок Купер Флэгг, пропустили матч, поэтому команда набрала всего 87 очков — их антирекорд сезона. Самым результативным у хозяев стал Калеб Мартин (18 очков). Это уже восьмое поражение «Маверикс» дома подряд.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Клипперс» — «Нью-Орлеан»

«Клипперс» прервали серию из трёх поражений, ни разу не уступая в счёте — 137:117. Кавай Леонард набрал 23 очка, а команда реализовала 17 трёхочковых, благодаря чему и выиграла. Брук Лопес и Джордан Миллер грамотно вели игру в атаке. А «Пеликанс» играли без Зайона Уильямсона, получившего травму, и без своего лидера просто не справились с таким быстрым соперником.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» — «Сакраменто»

«Лейкерс» после сложной недели снова сыграли уверенно, разгромив «Кингз» — 128:104. Матч прошёл под их диктовку. Дончич набрал 28 очков и отдал девять передач, Леброн добавил 24 очка. Своё преимущество хозяева получили благодаря трёхочковым — 17 дальних попаданий уже к началу четвёртой четверти. У «Сакраменто» дела идут совсем плохо: 18 поражений в 20 последних играх. «Лейкерс» спокойно доиграли концовку — Дончич и другие лидеры отдыхали на скамейке на последнем отрезке.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.