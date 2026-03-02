Скидки
НБА, сезон-2025/2026, результаты матчей 2 марта 2026 года: обзор всех матчей, видео и статистика

Очередной провал «Бруклина» и антирекорд «Далласа». Итоги дня в НБА
Артемий Берстенев
Итоги дня в НБА
Комментарии
Насыщенный календарь — сразу 11 матчей.

В ночь на 2 марта в НБА прошло сразу 11 матчей. Где-то фавориты подтвердили свою силу, а где-то их преследователи попытались изменить ситуацию. Совокупные результаты помогли яснее представить, кто на что рассчитывает перед концовкой сезона. Коротко рассказываем о главном в материале «Чемпионата».

Расписание всех матчей НБА — смотрите здесь

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио»

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
114 : 89
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Бриджес - 25, Брансон - 24, Диавара - 14, Ануноби - 12, Таунс - 12, Харт - 10, Шамет - 7, Робинсон - 4, Альварадо - 3, Хукпорти - 2, Сохан - 1, Кларксон, Маккаллар, Колек
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 25, Васселл - 18, Касл - 13, Харпер - 8, Фокс - 7, Олиник - 5, Джонсон - 3, Шампани - 3, Барнс - 3, Маклафлин - 2, Корнет - 2, Брайант, Бийомбо, Уотерс III

В феврале «Спёрс» выступали безупречно, выигрывали все матчи и набирали минимум 110 очков, но в Нью‑Йорке их серия оборвалась — «Никс» выиграли 114:89. «Шпоры» отлично начали (19:7), но хозяева быстро включились: Джейлен Брансон набрал 11 очков за последние две минуты первой четверти, а во второй четверти хозяева совершили рывок 11:0 — благодаря чему соперникам пришлось отыгрывать огромный отрыв.

Самым результативным у «Нмкс» стал Микал Бриджес — 25 очков, у Брансона — 24. Виктор Вембаньяма отметился внушительной линейкой (25 очков, 13 подборов, четыре блока), но «Сан-Антонио» утонул в собственных ошибках: 22 потери и проигранный щит — 41:54. Команда, месяц выглядевшая эталоном устойчивого нападения, так и не нашла свой ритм.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Бруклин» — «Кливленд»

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
102 : 106
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Портер - 26, Вульф - 23, Траоре - 17, Нельсон - 11, Шарп - 7, Майнотт - 5, Клауни - 5, Уильямс - 4, Сараф - 4, Мэнн, Уилсон, Агбаджи
Кливленд Кавальерс: Харден - 22, Аллен - 20, Мобли - 17, Меррилл - 15, Шрёдер - 12, Тайсон - 9, Брайант - 4, Эллис - 4, Портер - 3, Энаруна, Нэнс, Проктор, Браун, Томлин

Возвращение Джеймса Хардена оказалось для «Кливленда» к месту: после двух пропущенных из‑за перелома большого пальца матчей защитник выдал почти идеальный матч — 22 очка, девять подборов, восемь передач. «Кавальерс» дожали «Нетс» — 106:102.

При этом до большого перерыва картина была иной: «Бруклин» вёл 56:42, реализуя каждый второй бросок. После отдыха гости постепенно разобрали хозяев за счёт защиты и темпа. Концовка вышла нервной: «Нетс» сократили отставание до одного очка за девять секунд до сирены, но штрафные Денниса Шрёдера и Эвана Мобли поставили точку. Джарретт Аллен добавил 20 очков, Мобли — 17 очков и 13 подборов. Для «Бруклина» это уже восьмое поражение подряд — серия, всё сильнее влияющая на турнирные перспективы команды. Точнее, на вероятность оказаться на последнем месте в конференции.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Чикаго» — «Милуоки»

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
120 : 97
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Секстон - 22, Гидди - 20, Бузелис - 20, Миллер - 15, Джонс - 13, Ябуселе - 12, Ричардс - 11, Окоро - 7, Маккланг, Диллингэм, Кавамура, Олбрич
Милуоки Бакс: Портис - 18, Томас - 15, Грин - 13, Роллинз - 11, Портер - 10, Кузма - 10, Тёрнер - 8, Дженг - 7, Трент-мл. - 3, Симс - 2, Харрис, Нэнс, Джексон

У «Чикаго» наконец-то получилось выиграть — впервые за 12 матчей. Победу «Буллз» оформили уверенно, сломав игру гостей за счёт фантастической серии из 27 очков в третьей четверти. До этого команда проигрывала и выглядела не лучшим образом, но несколько отличных эпизодов перевернули всё с ног на голову.

Джош Гидди оформил трипл-дабл (20 очков, 14 подборов, 10 передач) — восьмой в сезоне. Это его 15-й трипл-дабл в форме «Чикаго», столько же в истории клуба было у Скотти Пиппена. Атака «Бакс» окончательно рассыпалась без Янниса Адетокунбо, пропустившего 15-й матч подряд.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Денвер» — «Миннесота»

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 23:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Мюррэй - 25, Хардуэй-младший - 17, Браун - 15, Браун - 6, Пикетт - 4, Строутер - 2, Валанчюнас - 2, Ннаджи - 2, Холмс, Джонсон, Симпсон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 21, Макдэниелс - 20, Хиланд - 18, Дивинченцо - 17, Рэндл - 14, Рид - 11, Досунму - 9, Гобер - 7, Шеннон, Филлипс, Инглс, Конли, Беранже, Кларк

Встреча в Денвере сильно повлияла на положение на Западе. «Миннесота» этим воспользовалась: победа 117:108, и команда поднялась в таблице. Энтони Эдвардс набрал 21 очко, Бонс Хиланд отлично провёл первую половину против бывшей команды, а три подряд трёхочковых от Донте Дивинченцо в третьей четверти обеспечили «Тимбервулвз» солидное преимущество.

Никола Йокич снова был близок к идеалу — 35 очков, 13 подборов, девять передач, однако «Наггетс» вновь подвела короткая ротация: четвёртое поражение в шести играх после паузы на Матч звёзд. «Миннесота» извлекла из этого максимум.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Индиана» — «Мемфис»

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
106 : 125
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Индиана Пэйсерс: Уокер - 21, Поттер - 18, Хафф - 14, Питер - 11, Джонс - 10, Браун - 9, Шеппард - 9, Макконнелл - 8, Топпин - 4, Джексон - 2, Нембард, Сиакам
Мемфис Гриззлиз: Хендрикс - 19, Уэллс - 18, Проспер - 17, Пиппен Мл. - 16, Рупер - 16, Джексон - 11, Спенсер - 10, Клейтон-мл - 7, Смолл - 7, Джамай - 4, Джером, Кауард

«Гриззлиз» легко одолели «Пэйсерс» на выезде — 125:106. Команда играла слаженно: сразу пять баскетболистов набрали 16+ очков. Больше всех отличился Тейлор Хендрикс (19 очков), а Джейлен Уэллс добавил 18. Уже к середине третьей четверти у гостей было уверенное преимущество, и они довели матч до победы, несмотря на отсутствие Джа Моранта. «Индиана» запомнилась разве что 21 очком Джарэйса Уокера, но этого оказалось мало.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Атланта» — «Портленд»

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 02:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
135 : 101
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Атланта Хоукс: Оконгву - 25, Куминга - 20, Макколлум - 19, Александер-Уолкер - 15, Ландейл - 14, Дэниэлс - 12, Джонсон - 8, Кисперт - 8, Винсент - 5, Рисашер - 5, Уоллес - 2, Гуйе - 2, Хилд, Хьюстан
Портленд Трэйл Блэйзерс: Холидэй - 23, Клингэн - 15, Крейчи - 14, Уэсли - 12, Хендерсон - 11, Камара - 9, Тибулл - 7, Сиссоко - 6, Грант - 4, Авдия, Ян, Кук, Мюррэй, Уильямс

«Хоукс» с самого начала сняли практически все вопросы о победителе: 44:25 в первой четверти — лучший их старт в сезоне. Потом игра шла спокойно. Оконгву отметился 25 очками, Макколлум добавил 19, Куминга набрал 20 очков со скамейки и порадовал болельщиков парой красивых моментов. Вся команда сыграла очень эффективно: 55% реализации, 54 подбора, 36 передач. «Портленду» без Дени Авдии никак не удаётся наладить нападение.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Орландо» — «Детройт»

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
92 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Да Силва - 19, Бейн - 17, Саггс - 14, Вагнер - 9, Картер - 4, Айзек - 3, Картер - 2, Кэйн, Ричардсон, Ховард, Битадзе, Пенда
Детройт Пистонс: Каннингем - 29, Харрис - 23, Дюрен - 16, Холланд - 11, Томпсон - 9, Леверт - 8, Рид - 5, Грин - 3, Дженкинс - 2, Сассер, Хаертер, Стюарт, Смит, Робинсон

«Пистонс» выступают в этом сезоне стабильно, и это их уже шестая победа подряд на выезде. Каннингем набрал 29 очков и отдал 11 передач, у Харриса — 23 очка. Ключевой стала третья четверть, когда команда выдала рывок 11:0 и впервые вышла вперёд. У «Орландо» после большого перерыва всё совсем разладилось: во второй половине хозяева играли очень неточно, реализовав только 30,7% бросков.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Бостон» — «Филадельфия»

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 98
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 27, Кета - 27, Уайт - 21, Шейерман - 12, Вучевич - 11, Хозер - 8, Уолш - 6, Гонсалес - 2, Притчард, Харпер Мл., Шульга, Гарза, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Эджкомб - 23, Барлоу - 14, Драммонд - 10, Граймс - 5, Бона - 5, Убре - 4, Уотфорд - 4, Лоури, Эдвардс, Пэйн, Уокер

«Селтикс» начали матч тяжело — в первой четверти реализовали только 30% бросков. Но во второй двенадцатиминутке всё изменилось — 36:22, и после этого «Бостон» уже не отдавал преимущество. Лидером стал Неемиаш Кета, набравший рекордные для себя 27 очков при 17 подборах. Когда «Сиксерс» в концовке сократили отставание до «-6», Кета выстрелил восемью очками подряд и обеспечил хозяевам победу. У гостей Тайриз Макси набрал 33 очка, однако трёхматчевая победная серия «Филадельфии» прервалась.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Даллас» — «Оклахома»

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
87 : 100
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Мартин - 18, Кристи - 14, Уильямс - 14, Пауэлл - 9, Гэффорд - 8, Нембард - 7, Томпсон - 7, Джонсон - 6, Миддлтон - 4, Маршалл, Вашингтон, Сиссе
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Холмгрен - 19, Джо - 14, Маккейн - 11, Хартенштайн - 7, Уиггинс - 6, Дорт - 5, Карузо - 4, Уоллес - 4, Уильямс, Бейхайм, Уильямс

«Оклахома» показала сдержанную игру, но этого хватило для победы. Шей Гилджес-Александер снова набрал 30 очков и продлил свою крутую серию — 59 гостевых матчей с 20+ очками. У «Далласа» большие проблемы с составом — сразу несколько лидеров, в том числе новичок Купер Флэгг, пропустили матч, поэтому команда набрала всего 87 очков — их антирекорд сезона. Самым результативным у хозяев стал Калеб Мартин (18 очков). Это уже восьмое поражение «Маверикс» дома подряд.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Клипперс» — «Нью-Орлеан»

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
137 : 117
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 23, Миллер - 19, Джонс - 17, Лопес - 16, Коллинз - 15, Сандерс - 9, Данн - 9, Матурин - 9, Батюм - 9, Нидерхаузер - 7, Кристи - 2, Джексон - 2, Богданович
Нью-Орлеан Пеликанс: Фирс - 28, Куин - 19, Мюррей - 17, Мёрфи - 16, Бей - 14, Мисси - 9, Макгауэнс - 6, Маткович - 4, Джонс - 2, Джордан - 2, Пул, Пиви, Хоукинс, Луни

«Клипперс» прервали серию из трёх поражений, ни разу не уступая в счёте — 137:117. Кавай Леонард набрал 23 очка, а команда реализовала 17 трёхочковых, благодаря чему и выиграла. Брук Лопес и Джордан Миллер грамотно вели игру в атаке. А «Пеликанс» играли без Зайона Уильямсона, получившего травму, и без своего лидера просто не справились с таким быстрым соперником.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Лейкерс» — «Сакраменто»

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 104
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 28, Джеймс - 24, Эйтон - 12, Ривз - 12, Кеннард - 11, Смарт - 9, Хатимура - 8, Клебер - 6, Хэйс - 4, Ларэвиа - 4, Тьеро - 3, Джеймс - 3, Кнехт - 2, Бафкин - 2, Вандербилт
Сакраменто Кингз: Клиффорд - 26, Рейно - 16, Уэстбрук - 14, Монк - 10, Юбэнкс - 10, Дерозан - 9, Ачиува - 8, Картер - 6, Болдуин Мл. - 3, Плауден - 2, Хейз, Макдермотт

«Лейкерс» после сложной недели снова сыграли уверенно, разгромив «Кингз» — 128:104. Матч прошёл под их диктовку. Дончич набрал 28 очков и отдал девять передач, Леброн добавил 24 очка. Своё преимущество хозяева получили благодаря трёхочковым — 17 дальних попаданий уже к началу четвёртой четверти. У «Сакраменто» дела идут совсем плохо: 18 поражений в 20 последних играх. «Лейкерс» спокойно доиграли концовку — Дончич и другие лидеры отдыхали на скамейке на последнем отрезке.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Актуальная таблица НБА — смотрите здесь
