В НБА сделали то, что оценил бы легендарный Коби

В сезоне-2009/2010 легендарный Коби Брайант шёл к пятому титулу в карьере, и даже перелом указательного пальца не помешал ему осуществить главную цель. В нынешней НБА такие героические моменты сведены к минимуму, но один игрок решил нам напомнить о желании побеждать даже через боль.

Сначала более детально вспомним историю с Брайантом. В 2009 году во время регулярного чемпионата с «Миннесотой» защитник «Лейкерс» получил перелом указательного пальца на бросковой правой руке. Коби продолжил выступать с травмой. И уже в следующей встрече набрал 42 очка — самая результативная его игра в той регулярке на тот момент. Лидеру команды пришлось поменять технику броска — он стал меньше работать указательным пальцем, делая акцент на средний и безымянный. Шина, наложенная на палец, не позволяла Брайанту показывать весь свой арсенал движений и действовать на максимуме. Из-за этой травмы Коби даже пропустил Матч звёзд НБА 2010 года.

Коби Брайант Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

На протяжении всего сезона с разной степенью болевых ощущений его беспокоил этот палец, однако он провёл 73 игры в чемпионате, позволив себе отдохнуть только в нескольких матчах в районе Матча звёзд и ближе к концу регулярки, когда «Лейкерс» уже гарантировали себе высокий посев в плей-офф (в том сезоне стали первыми на Западе). И, естественно, Брайант не пропустил ни одного матча в постсезоне, принеся «озёрникам» трофей!

Конечно, история Кеона Эллиса не несёт за собой таких умопомрачительных фактов, как игра почти весь сезон с травмой и выигранный трофей, но в условиях нынешней «мягкой» НБА защитник «Кливленда» достоин упоминания.

В матче с «Бруклином» Кеон выступал со сломанным пальцем. Эллис провёл на паркете 32 минуты и бился в обороне на благо команды. В итоге Кеон набрал четыре очка, сделал три подбора, отдал две передачи, однако особенно выделяются три перехвата и пять (!) блок-шотов . Со сломанным пальцем пытаться блокировать соперника и выхватить у него мяч — это показатель колоссальной самоотверженности. И Эллис побил рекорд «Кливленда» по количеству блок-шотов в одной игре среди защитников.

Кеон Эллис Фото: Nick Cammett/Getty Images

Кеон после перехода в «Кливленд» из «Сакраменто» провёл девять матчей, оформив за это время 14 блок-шотов и 15 перехватов. Для защитника ростом 193 см и весом 79 кг — космические цифры. Именно такие бойцы и трудяги возрождают в болельщиках веру в то, что в НБА ещё есть настоящие профессионалы, любящие игру и пытающиеся отдаваться ей полностью, без остатка. Все мы помним историю Уиллиса Рида из «Нью-Йорка», который вышел на решающий седьмой матч финала НБА с порванной мышцей, чем зарядил своих партнёров на победу. Айзея Томас из «Детройта» в шестой игре финала 1988 года с «Лейкерс» буквально на одной ноге вёл свою команду к победе, но, к сожалению, успеха добиться не удалось. Правда, его героические 25 очков в третьей четверти со сломанной ногой до сих пор помнят все любители баскетбола.

И можно вспомнить ещё с десяток таких перформансов через «не могу» от Майкла Джордана, Ларри Бёрда и многих других. Поэтому нельзя не порадоваться, что в НБА остались такие бойцы, как Эллис.