Майкл Джордан переписал 77 лет истории NASCAR. Ещё один «три-пит», но теперь в гонках

Когда в 2020 году член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан объявил о создании своей гоночной команды 23XI Racing, многие скептики пророчили ему судьбу прочих звёздных владельцев, чьи амбиции распространялись на незнакомые виды спорта и разбивались об их жестокую реальность. Но легенде НБА гонки были хорошо знакомы. Ещё в детстве он не раз вместе с семьёй отправлялся в поездки, чтобы вживую увидеть заезды сток-каров. Майкл рос, впитывая культуру NASCAR задолго до того, как мир узнал о нём как о величайшем баскетболисте.

Понятие «три-пит» неотъемлемо связано с именем Джордана. В 1990-е его «Чикаго Буллз» дважды выдавал серию из трёх чемпионств. Почти три десятилетия спустя история повторилась, но уже на асфальте. По итогам первых трёх гонок NASCAR Cup Series сезона 2026 года один из пилотов команды Эм Джея — Тайлер Реддик на машине №45 — выдал настолько мощную серию, что все остальные фавориты буквально оказались в его тени. Сначала он выиграл «500 миль Дейтоны». Неделю спустя первенствовал в Атланте. А в минувшее воскресенье у него появилась возможность вписать своё имя в историю, став первым гонщиком за все 77 лет существования соревнований, сумевшим победить на трёх подряд этапах на старте сезона. И он это сделал!

Уикенд в Техасе начался для Реддика идеально: он взял поул-позицию, показав лучшее время в квалификации. Однако сама гонка DuraMax Texas Grand Prix не казалась лёгкой прогулкой. Главным вызовом для Тайлера стал новозеландец Шейн ван Гисберген — признанный мастер дорожных трасс. В начале заезда Реддик на мгновение выпал из первой пятёрки, пропустив ван Гисбергена вперёд. Но благодаря грамотной тактике пит-стопов и агрессивному пилотированию во втором сегменте «Тойота» под №45 вернула себе лидерство. На последних 10 кругах ван Гисберген буквально висел на хвосте, однако так и не нашёл темпа для обгона, начав отставать.

Джордан, который в бытность игроком всегда хладнокровно реализовывал решающие броски, заметил, что Реддик оставался спокоен под колоссальным давлением. «Когда видишь, что ван Гисберген приближается, начинаешь немного нервничать, но мне кажется, что Реддик полностью контролировал ситуацию», — отметил Майкл. Позже он признал, что успех команды — это общая заслуга.

23XI Racing празднует победу Фото: Logan Riely/Getty Images

«Я горжусь командой, которую мы собрали. Дэнни Хэмлин [совладелец] чувствует то же самое, что и я. В этом успехе его большая заслуга, потому что именно он главный мозг в части того, что касается приглашения Тайлера. Послушайте, я просто вкладываю деньги. Дэнни же проделывает невероятную работу, помогая строить этот коллектив. Ребята отлично справились. В этом и весь смысл — в победах», — сказал Джордан в интервью для Fox Sports.

Примечательно, что сам ван Гисберген упустил отличную возможность войти в историю чемпионата. Спортсмен выиграл пять из шести гонок на дорожных трассах в 2025 году и был близок к тому, чтобы повторить рекорд из шести побед подряд на таком типе треков. Однако у Тайлера Реддика и Майкла Джордана были совсем другие планы.

Майкл Джордан и Тайлер Реддик Фото: James Gilbert/Getty Images

Команда Майкла сейчас невероятно хороша. За ярким рекордом Реддика в тени находится ещё один пилот 23XI Racing Бубба Уоллас. Между тем именно оба этих парня расположились на первых двух позициях в общем зачёте чемпионата. Преимущество Реддика перед Уолласом в 70 очков выглядит и вовсе чуть ли не аномалией для старта сезона NASCAR. Чтобы осознать масштаб этого доминирования, достаточно взглянуть на плотность в остальной части таблицы — разрыв между третьим и четвёртым местами составляет всего 14 очков.

Когда Тайлер пересекал финишную черту, Эм Джей был вместе с командой и эмоционально общался с механиками. Легендарный баскетболист уже подтвердил, что посетит следующую гонку в Финиксе, чтобы лично увидеть, сможет ли Тайлер продлить свою серию, которая уже обеспечила ему внушительный задел в личном зачёте чемпионата. Гонка Straight Talk Wireless 500 пройдёт 8 марта, и, как знать, возможно, она принесёт новую громкую сенсацию. Ждать осталось совсем недолго!