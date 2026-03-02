Лучший матч сына легенды ЦСКА в США и возвращение Рудовского. Как дела у наших за рубежом?

Неделя позади, а значит, настало время разбираться в том, как дела у российских баскетболистов за рубежом. В США и Испании наши таланты продолжают вовсю стараться побеждать, а «Чемпионат» расскажет обо всём самом интересном.

Владислав Голдин и Виктор Лахин

Виктор Лахин Фото: x.com/okcblue

По традиции начнём с G-лиги. Голдин был в заявке в трёх последних играх «Майами» в НБА, но россиянину не дали возможности выйти на паркет. Тем не менее за «Су-Фолс Скайфорс» на прошедшей неделе Владислав сыграл: его команда одержала победу в матче с «Уоллей Санз» со счётом 141:115. Наш центровой набрал восемь очков, сделал пять подборов и совершил один перехват за 16 минут. Ждём появления Голдина в основной команде!

Что же касается Лахина, то его «Оклахома-Сити Блю» провела три матча на прошедшей неделе. Сначала победила «Стоктон Кингз» (114:107), у россиянина 16 очков, четыре подбора и по одной передачи и блок-шоту. Следом — ещё одна победа — во встрече с «Остин Спёрс» (109:100). Виктор сыграл всего 12 минут, но успел отметиться восемью очками, тремя подборами, двумя передачами и одним блок-шотом. Подпортил идеальную неделю для «Блю» «Мотор-Сити Круиз», который обыграл команду Лахина со счётом 129:121. У Виктора — 13 очков, пять подборов, три передачи, два перехвата и два блок-шота. Ударная неделя от Лахина.

Виктор Панов и Александр Молофеев

Виктор Панов Фото: x.com/DrexelMBB

Панов продолжил серию удачных выступлений в NCAA. Его университет Дрекселя победил университет Кэмпбелла (65:60). Россиянин показал себя очень хорошо: 13 очков, шесть подборов, четыре передачи, два перехвата и два блок-шота. Дрексель занимает четвёртое место в конференции CAA, выиграв третий матч кряду.

Университет Луизианы в Монро после победы 5 февраля проиграл уже семь матчей кряду. На прошедшей неделе Молофеев вместе с командой уступил университету Южной Алабамы (54:89) и университету Троя (65:80). Если в первой игре россиянин записал на свой счёт семь очков, два подбора и пять передач — очень достойное выступление, то во второй не отметился ни одним результативным действием. Александру по-прежнему не хватает стабильности.

Кирилл Елатонцев и Тимофей Рудовский

Тимофей Рудовский Фото: x.com/BryantHoops

Елатонцев пока не является железным игроком основы команды из университета Оклахомы, и Кирилл не выглядит тем, кто полностью адаптировался к системе студенческого баскетбола. Тем не менее его учебное заведение шикарно провело прошедшую неделю, выиграв оба матча. Первым делом «Сунерз» одолели университет Оберна (91:79), уже затем — университет Луизианы (83:67). Исторически это две сильнейшие команды в конференции SEC и во всей NCAA, но в этом сезоне дела у них идут плохо, как и у «Оклахомы». Елатонцев не блистал как в первом матче — одно очко, один перехват и один блок-шот, так и во втором — четыре очка и два подбора, но делает важнейшие шаги к тому, чтобы ему стали доверять всё больше. Ждём прорыва от Кирилла.

Вот кто обязан был реабилитироваться за свои два матча с нулём в графе результативности, так это Рудовский. И Тимофей справился с задачей на все 100%! Его университет Брайанта проиграл Мэрилендскому университету (58:70), но россиянин набрал 14 очков с хорошей реализацией (50%), сделал шесть подборов, отдал две передачи и оформил один блок-шот. На этом наш талант не остановился и выдал 20 очков, восемь подборов, две передачи, два перехвата и один блок-шот в игре с Технологическим университетом Нью-Джерси. А его команда победила со счётом 69:52. Получается, Рудовский правильно отреагировал на два своих худших матча в NCAA!

Владимир Хряпа, Илья Ермаков и Даниил Глазков

Владимир Хряпа Фото: utmsports.com

Сезон Хряпы в университете Теннесси в Мартине сложно назвать стабильным, но молодой форвард очень сильно старается и прогрессирует. На прошлой неделе сын легенды ЦСКА Виктора Хряпы набрал девять очков в матче с Технологическим университетом Теннесси, что является его лучшим показателем результативности в NCAA. К этому Владимир добавил один подбор, две передачи и один перехват. Его команда победила со счётом 64:49. Правда, следом ещё одна игра с 0 очков — и поражение в матче с университетом штата Теннесси (42:67). Хряпа-младший довольствовался лишь двумя подборами и тремя блок-шотами.

Илья Ермаков продолжает восстановление от травмы. Ждём защитника университета Святого Бонавентуры на паркете как можно быстрее. Даниил Глазков из Чикагского университета в Лойоле провёл одну игру с Ричмондским университетом. В ней россиянин показал себя неплохо: семь очков, пять подборов и три передачи. К тому же его команде удалось победить — 69:66.

Наши в Испании: Егор Амосов, Илья Фролов, Александр Савков и Александр Панасюк

Егор Амосов Фото: x.com/RMBaloncesto

Молодёжная команда мадридского «Реала» с Егором Амосовым и Ильёй Фроловым во главе отправилась в Абу-Даби, где проходил отборочный этап турнира аdidas Next Generation Tournament (юниорская Евролига). Россияне начали великолепно: у Фролова 18 очков, восемь подборов и две передачи, а у Амосова 11 очков, семь подборов и три передачи в матче с «Арисом». «Сливочные» победили со счётом 78:65. Правда, на этом наши таланты не остановились и помогли «Реалу» одержать внушительную победу во встрече с «Монако» — 127:40. Молодёжка «Королевского клуба» установила рекорд турнира по количеству очков за матч, а лидерам, в том числе Амосову и Фролову, не удалось особо поиграть, так как им дали отдых после первой половины.

Илья успел набрать четыре очка и сделать три подбора, а Егор оформил дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов, а также отдал семь передач. Затем «Реал» должен был играть с «Дубаем», но в дело вмешался конфликт на Ближнем Востоке, поэтому руководство турнира отменило все соревнования в Абу-Даби.

Александр Савков, выступающий за «Сарагосу», в матче с «Манресой» набрал шесть очков, сделал семь подборов и отдал две передачи. Его команда победила со счётом 76:69.

Наконец-то вернулся на паркет 18-летний Панасюк, который пропустил несколько игр из-за травмы. Его «Гран-Канария» выиграла у «Мурсии» (79:60) и «Жироны» (91:76). У самого Александра семь очков, три подбора и пять передач и два очка, три подбора и одна передача соответственно.