«Помолитесь за них». Игроки из России, Европы и США застряли на Ближнем Востоке

В последний день зимы, 28 февраля, началось то, что давно назревало. Когда многим могло показаться, что прямой конфронтации удастся избежать, масштабное столкновение всё-таки случилось. Атака Израиля и США на Иран спровоцировала разрушительные ответные удары, охватившие в том числе и территории соседних стран, где располагаются американские базы. В центре этой катастрофы оказались десятки и десятки тысяч людей, и спортсмены не стали исключением. Для баскетболистов, просто выполнявших свою работу, 28 февраля изменило многое.

Российских болельщиков интересует в первую очередь судьба отечественных игроков. Ближний Восток давно стал одним из самых популярных направлений для отдыха, а Дубай — излюбленным местом для многих туристов. Именно там вместе с семьёй оказался заблокирован разыгрывающий казанского УНИКСа Алексей Швед. 1 марта в телеграм-канале ветерана российского баскетбола появился пост от имени супруги, в котором она описала текущее положение дел.

«Сегодняшний вылет у Лёши отменили. Мы уже написали в консульство и сейчас стараемся попасть на ближайший рейс. Как только появятся билеты, сразу будем брать, чтобы улететь и вернуться домой. Вчера вечером поступило оповещение о необходимости спуститься в подземный паркинг. Мы провели там несколько часов, затем вернулись в номера. Сегодня также периодически слышим грохот. Обстановка стабильная. Ждём возможности как можно скорее вернуться домой».

Алексей Швед с дочками Фото: Из личного архива Алексея Шведа

Помимо Шведа, вылететь из ОАЭ не может его одноклубник Андрей Лопатин. Застряли на Аравийском полуострове лидеры «Локо» Джеремайя Мартин и Винс Хантер. Не может вернуться в Россию и ещё один железнодорожник — новичок команды Ален Хаджибегович. Спортсмен отправился в Катар на матч своей национальной команды и из-за сложной ситуации пока не может покинуть страну. В аналогичной ловушке в Эмиратах оказались и другие звёзды европейского баскетбола. Защитник «Маккаби» из Тель-Авива Лонни Уокер подтвердил, что уже несколько дней не может вылететь из Дубая. «Это безумие. Не буду вдаваться в подробности всех историй, с которыми столкнулся. В целом я в порядке. Тот, кто наверху, оберегает меня», — поделился эмоциями Уокер в соцсетях.

Своими историями поделились и звёзды WNBA — Тиффани Митчелл, Дестини Литтлтон и Микайя Герберт-Харриган. Американские баскетболистки выступали в Израиле во время межсезонья в США, но после начала масштабных боевых действий путь на родину для них оказался временно закрыт. Главный тренер команды университета Южная Каролина Дон Стэйли (ранее там играли все трое) сообщила, что колледж уже разрабатывает план экстренной эвакуации своих выпускниц. Страх и напряжение, охватившие команду, наглядно демонстрирует обращение Стэйли в социальных сетях: «Пожалуйста, помолитесь за наших игроков».

В субботу Литтлтон поделилась видео, на котором она в панике пытается найти укрытие под звуки сирен воздушной тревоги. «Я не знаю, слышите ли вы это, но прямо сейчас звучит сирена. Уже вторая за день. Собираюсь направиться в убежище», — говорит спортсменка в камеру. На кадрах видно, как девушка снимает город, прежде чем заметить в небе след, похожий на летящую ракету: «Вы это видите? Что это? В воздухе что-то летает… о боже». На следующих фрагментах запечатлены поиски заветной «синей двери», ведущей в безопасную комнату. «Я сейчас иду к убежищу, определённо слышала три или четыре взрыва. Пытаюсь сохранять спокойствие», — комментирует Литтлтон. На очередном видео звуки сирен становятся ещё пронзительнее: «Снова тревога. Кажется, я иду не туда. Сирены звучали всё громче и громче». К счастью, нужное место девушке в итоге всё-таки удалось найти.

Если в российские и американские клубы из-за логистического коллапса пока просто не могут вернуться несколько лидеров, то в самом эпицентре событий национальные первенства, естественно, поставлены на паузу. На неопределённый срок приостановлен регулярный сезон чемпионата Израиля. Аналогичное решение приняла и иранская баскетбольная Суперлига. Глобальные изменения коснулись и календаря сборных. Международная федерация баскетбола отменила все матчи второго окна азиатской квалификации Кубка мира — 2027 в группах C и D, которые были запланированы на 2 марта. В частности, перенесены встречи между Ираном и Сирией, Ираком и Иорданией, Ливаном и Индией, а также игра Катар — Саудовская Аравия. Все эти встречи теперь планируется провести в июне 2026 года.

Илья Фролов Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

Волна отмен накрыла и молодёжный баскетбол. Евролига была вынуждена экстренно остановить квалификационный турнир adidas NextGen в Абу-Даби, где здорово себя показывали россияне Илья Фролов и Егор Амосов, выступающие за мадридский «Реал». Соревнования прервали из-за близости атак к местам проведения матчей. Организаторы подчеркнули: безопасность молодых атлетов является безусловным приоритетом, что делает продолжение турнира невозможным.

Оказался затронут и главный клубный турнир Старого Света. Евролига приняла решение о переносе домашних матчей израильских команд на нейтральные площадки в Белград, Сербия, и Софию, Болгария. Под угрозой срыва оказался 30-й тур Евролиги, в рамках которого должно состояться израильское дерби между «Маккаби» и «Хапоэлем» из Тель-Авива. В Сербии к четвертьфиналу Еврокубка будет готовиться и «Хапоэль» из Иерусалима.

Ситуация накалилась настолько, что под угрозой срыва оказался также матч между «Партизаном» и «Дубаем». «Трое наших игроков отправились на выходные в Дубай, как это делали последние 10-15 лет. Это их право. На данный момент, по нашей информации, в Дубае находятся 14 игроков и тренер Шарунас Ясикявичюс. Мы постоянно на связи со своими баскетболистами, они в безопасности», — приводит слова президента «Партизана» Остои Михайловича Mozzart Sport со ссылкой на К1. В завершение Михайлович призвал руководство Евролиги к решительным действиям, выразив опасения за судьбу всего чемпионата: «Российские команды не играют в Евролиге уже четыре года. Теперь к этому добавилась ситуация с израильскими клубами. Остаток сезона под угрозой. Мяч теперь на стороне руководства Евролиги».

Начиная со второй половины дня 2 марта стало появляться всё больше сообщений, что аэропорты Дубая ближе к вечеру начнут постепенно возобновлять работу. Конечно, улететь сразу смогут далеко не все, но часть авиарейсов всё же должна состояться. В такие моменты, безусловно, думаешь не о спорте и не о результатах матчей. В сложившейся ситуации все атлеты в первую очередь люди, чьи жизни внезапно оказались в полной зависимости от большой политики и военных действий. И поэтому хочется лишь одного: чтобы и сами спортсмены, и их близкие как можно скорее оказались в безопасности и у них всё было хорошо.