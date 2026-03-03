Леброн Джеймс и Стефен Карри — самый НЕстрашный союз. Прямо сейчас

В НБА не теряют времени зря: если какая-то новость может заинтересовать фанатов, её сразу раскручивают до предела. Возможность объединения Леброна Джеймса и Стефена Карри бо́льшая часть аудитории тут же объявила сенсацией, хотя пока это похоже скорее на красивую сказку, нежели на гарантированный успех.

Понятно, почему Карри и Дрэймонд Грин пытаются заманить Леброна: шансы «Уорриорз» на чемпионство быстро исчезают, а на рынке почти нет звёзд уровня Джеймса. Его контракт с «Лейкерс» тоже скоро закончится. С точки зрения бизнеса — это выгодно всем сторонам. А вот в плане игры есть свои нюансы и вопросы.

Первое — физика. Джеймсу уже 41, а он всё ещё делает 22 очка, шесть подборов и семь передач за игру — на таком уровне в этом возрасте никто не играл. Тем не менее от возраста никуда не деться: его защита уже не такая надёжная, это заметно, особенно после такой долгой карьеры. Джеймс по‑прежнему хорошо разбирается в игре, умеет выбрать нужный момент для активности и часто спасает в концовках. Но играть в полную силу всё время уже невозможно. В плей-офф соперники специально нагружают его оборону там, где возвращаться тяжелее всего и темп выше.

У Карри дела ненамного лучше. Травма колена не решается одним лечением и коротким отдыхом: он уже пропустил больше 10 игр, проблемы вернулись, и раньше конца марта его не ждут. Даже после возвращения Стеф, скорее всего, не будет так же быстр и подвижен, а именно это всегда было его сильной стороной. Даже небольшие проблемы с коленом мешают его привычной игре и отражаются на нападении команды. В этом сезоне Карри играет реже и не так результативно — пусть и не катастрофически, но заметно.

Леброн Джеймс и Стефен Карри, сезон-2024/2025 Фото: Michael Owens/Getty Images

Карри с Джеймсом всё ещё гениальны в отдельных моментах и могут «выстрелить» в одной игре. Однако в плей-офф надо быть надёжными всегда. И тут есть проблема — защита. На Карри и Джеймса уже нельзя рассчитывать как на основу элитной обороны. Если добавить в команду ещё одного возрастного защитника, остальным придётся тяжелее, и всё будет зависеть от идеального стечения обстоятельств.

Вторая проблема — деньги. Контракты Карри и Джимми Батлера полностью забивают потолок зарплат. Батлер как раз получил серьёзную травму и выбыл до конца сезона, возможно — надолго и в следующем. Провернуть обмен с его контрактом сейчас почти нереально: травма и большая зарплата отпугнут команды. Без такой сделки «Голден Стэйт» не сможет освободить место для полноценного подписания Леброна.

Леброну придётся сильно урезать зарплату — вплоть до минимального контракта, если он захочет остаться в команде ради какого-то очень призрачного шанса на чемпионство. Но подобные жертвы не в его стиле: всю карьеру Джеймс строил контрактные отношения так, чтобы максимально подчёркивать свою значимость. Трудно поверить, что он вдруг решит поступить иначе сейчас.

«Лейкерс» начинают строить новую команду вокруг Луки Дончича и Остина Ривза. Уйти из Лос-Анджелеса в такой момент — разумно, но это не обязательно путь к победам. Если и выбирать новую команду, то не только ради кубков. Иногда хочется быть поближе к дому — и это вполне понятная, личная причина.

Если бы Леброн и Карри объединились 10 лет назад, это стало бы событием года в НБА — если не десятилетия. В нынешней версии их дуэт — скорее тактический эксперимент: оба по-прежнему гении, однако решающий фактор для успеха — совпадение множества деталей. А настоящий ореол грозной суперкоманды здесь отсутствует.

Звёздные связки часто оказываются переоценёнными: имена внушают, но, если нет актуального преимущества, соперникам только проще.