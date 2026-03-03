Стриптиз вместо баскетбола? Игрок НБА негодует из-за тематического вечера команды

Пока в НБА продолжается регулярный сезон, больше обсуждают не сами матчи, а бизнес и маркетинг. Всё из-за акции Magic City Monday: «Атланта Хоукс» проведёт её 17 марта в день домашней игры с «Орландо». Клуб начал партнёрство с Magic City — популярным ночным заведением, которое сильно связано с культурой города и его музыкальной сценой.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 17 марта 2026, вторник. 02:00 МСК Атланта Хоукс Атланта Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Центровой «Сан-Антонио» Люк Корнет не поддержал идею. Он заявил, что НБА должна создавать условия, где женщины — будь то работницы клубов, болельщицы или родные игроков — уверены в своём благополучии. Корнет считает, что это партнёрство может испортить репутацию лиги как дружественного места и связать её с индустрией, где часто происходят унижения и насилие.

Люк Корнет центровой «Сан-Антонио» «НБА должна стремиться защищать женщин и относиться к ним с уважением. Среди них много тех, кто ежедневно вкладывает огромное количество сил в то, чтобы сделать нашу лигу лучшей баскетбольной лигой в мире. Мы обязаны создавать атмосферу, в которой уважают и защищают наших дочерей, жён, сестёр, матерей и партнёрш — тех, кого мы знаем и любим. Если мы позволим этому вечеру пройти без возражений, это бросит тень на всё сообщество НБА и станет свидетельством нашего молчаливого согласия с возможной объективизацией и несправедливым отношением к женщинам в современном обществе. Независимо от того, каким образом женщина оказывается в индустрии развлечений для взрослых, для многих это связано с абьюзом, домогательствами и насилием, которым никто и никогда не должен подвергаться».

В своём пресс-релизе «Хоукс» избегают словосочетания strip club и делают упор на том, что Magic City — важное культурное место, работающее с 1985 года. Для мероприятия они подготовили совместный мерч с Magic City, пригласили артистов и включили в меню фирменные крылышки с лимонным перцем, которые стали популярны в баскетболе после истории с Лу Уильямсом в «пузыре» НБА в 2020 году.

Мнения болельщиков разделились. Кто-то увидел в этой акции удачную работу с местной идентичностью и логичный с коммерческой точки зрения шаг, а кто-то — угрозу имиджу лиги, которая старается поддерживать женщин и общественные инициативы. В итоге дискуссия разрослась и уже касается того, какие вообще партнёрства приемлемы в спорте.

Пока «Хоукс» не говорили, что что-то меняют в расписании, и официально Корнету не отвечали. Матч с «Орландо» по-прежнему стоит как обычная игра регулярки.