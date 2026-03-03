Необычный «дебют» Янга за «Вашингтон» и провальное возвращение Адетокунбо. Итоги дня в НБА

Тем временем «Денверу» Йокича и Мюррэя было непросто в игре с «Ютой». Обзор «Чемпионата».

Бывает, в НБА полно матчей, а иногда – почти пусто. В ночь на 3 марта как раз был тихий день — всего четыре игры, зато в каждой случилось что-то особенное. В Вашингтоне удалили звёздного новичка хозяев ещё до его дебютного матча, а у «Милуоки» вышел восстановившийся лидер, но команда всё равно играла не слишком убедительно. Все подробности — в материале «Чемпионата».

«Вашингтон» — «Хьюстон»

«Хьюстон» особо не форсировал события, но всё равно победил. После первой четверти команда добавила в защите, перекрыла проходы в краску и начала мощнее действовать под щитами. Разница на подборах — 59 к 27 — полностью отразилась на игре. Шенгюн оформил 13 подборов и 32 очка, забивая из привычных точек.

Кевин Дюрант добавил 30 очков, включая важные штрафные в концовке, когда «Уизардс» подобрались на расстояние одного рывка. Хозяева прилично бросали издали — 19 из 35, Билаль Кулибали занёс 23 очка, Шариф Купер — 21 за 17 минут. Но при таком провале на щитах этого оказалось мало.

В третьей четверти было много нервов. Тари Исон дважды нарушил правила против Уоткинса, получил два «технаря» и ушёл с площадки. Сразу после этого удалили и Трея Янга — он вмешался в потасовку и вышел со скамейки в гражданском. «Рокетс» остались впереди и одержали седьмую победу подряд в матчах со столичной командой.

«Милуоки» — «Бостон»

Яннис Адетокунбо вернулся после 15 пропущенных игр, но на результате это не сказалось — «Милуоки» крупно проиграл «Бостону». Гости уверенно действовали и без своего лидера Джейлена Брауна. Пэйтон Притчард набрал 25 очков и отдал девять передач, а Деррик Уайт добавил ещё 18 очков.

В этом матче отменно проявил себя Хьюго Гонсалес — новичок набрал 18 очков и сделал 16 подборов, был лучшим в борьбе под кольцом. «Селтикс» невероятно хорошо бросали из-за дуги (20 точных трёхочковых) и не позволили «Бакс» набрать больше 24 очков ни в одной из четвертей.

Яннис набрал 19 очков и сделал 11 подборов, но у хозяев в атаке ничего толкового не получалось. Во второй половине они попытались отыграться, однако в ответ получили серию из 15 пропущенных очков. С реализацией в 36,5% тяжело бороться с соперником, который не прощает ошибок.

«Юта» — «Денвер»

Лучший баскетбол увидели в Солт-Лейк-Сити, где «Денвер» победил «Юту». Лидер гостей Джамал Мюррэй набрал 45 очков, реализовав восемь трёхочковых из 13. В третьей четверти, когда «Джаз» догоняли, он взял всё в свои руки и принёс команде 18 очков подряд.

Кейонте Джордж набрал 36 очков и едва не переломил ход игры. За две минуты до конца хозяева вели 122:118 после удачной серии атак. Однако «Наггетс» не растерялись: Йокич спокойно положил четыре штрафных, Мюррэй реализовал сложный бросок и ещё дважды был точен с линии.

В последней четверти «Наггетс» получили в свою пользу 21 штрафной и почти все забили. Разница в точности и темпе была небольшой — но её хватило. «Юта» снова проиграла, хотя сумела набрать 27 очков после ошибок соперника и хорошо убегала в быстрые отрывы.

«Голден Стэйт» — «Клипперс»

«Клипперс» играли в Сан-Франциско, уступали с разницей в 17 очков, но сумели переломить ход матча во второй половине и победили. Кавай Леонард провёл на площадке 29 минут, набрал 23 очка и действовал очень уверенно, не торопясь и выбирая лучшие моменты для атаки.

Дебют Дариуса Гарлэнда со скамейки придал команде нужный импульс: он набрал 12 очков и забросил важные мячи, когда гости впервые вышли вперёд. Запасные «Клипперс» принесли 52 очка — на 11 больше, чем у соперников, и именно эта разница постепенно нивелировала преимущество «Уорриорз».

«Голден Стэйт» играл укороченной ротацией. Брэндин Подзиемски набрал 20 из своих 22 очков до перерыва, однако после паузы атака хозяев распалась на отдельные эпизоды. После счёта 82:81 «Клипперс» вышли вперёд и дальше методично наращивали отрыв, не позволяя игре снова уйти в хаос.

