«Папа, мама, мне надо поговорить». Как игрок НБА взволновал родителей одним звонком

Обычно, если сын говорит по телефону, что надо серьёзно поговорить, у родителей сердце уходит в пятки. Бразилец Гуй Сантос сказал это спокойно, будто ничего особенного не случилось. Мама с папой уже успели представить, что у невестки будет ребёнок. В итоге он просто сообщил, что продлил контракт с «Голден Стэйт» на $ 15 млн.

Позже Сантос рассказал, что специально сделал паузу — это был такой розыгрыш. Бразилец был уверен, что, раз он звонит из США, это не скандал и не какая-то неприятность — такого за ним не водилось. Родители решили, что вариант с работой самый реальный. Когда Сантос наконец заговорил о контракте, все почувствовали огромное облегчение — стало ясно, что неопределённость позади.

Гуй Сантос форвард «Голден Стэйт» «Они были очень взволнованы, эмоции переполняли их. Они лучше всех понимают, как тяжело мне было пройти этот путь и оказаться здесь [в НБА]. Когда я им позвонил, начал серьёзно, говорю: «Папа, мама, мне нужно поговорить с вами о чём-то важном». Они сразу напряглись, подумали, что я сейчас сообщу, будто моя невеста беременна. Я специально так сделал. Просто, когда сын звонит родителям и говорит, что у него для них очень важный разговор, они знают, что у меня всё хорошо, ничего плохого я не натворил, значит, вариантов-то и не остаётся. Только подумали: «Ну всё, теперь будет маленький Гуй». В общем, это была просто шутка. Они такие: «А, ну ладно». Хотя если бы это и правда были такие новости — они бы тоже обрадовались, просто воспринимали бы эту ситуацию по-другому. Теперь у меня есть возможность устроить им ещё парочку маленьких Сантосов».

Было бы странно рассчитывать на быструю отдачу от баскетболиста, которого выбрали только под 55-м номером, поэтому в «Уорриорз» решили развивать его неспешно. Начал он в G-лиге, где в «Санта-Крузе» ему пришлось отвыкать постоянно держать мяч: стиль игры Стефена Карри требовал больше движения. Сразу понять, в чём он хорош — в первую очередь в обороне, в быстром принятии решений и в том, что он приносит пользу даже при небольшом игровом времени — не получалось.

Как только травмировался Джимми Батлер и перестал играть Стефен Карри, именно Гую пришлось брать ответственность в свои руки. Он не подкачал — приносил команде очки и был полезен не только в атаке. Обычно Сантос не особенно заметен — он набирал по семь очков за матч, показывая неплохой процент реализации бросков с игры. Иными словами, Гуй показал, что готов взять на себя ответственность.

Гуй Сантос и Жулия Лоуренс Фото: Из личного архива Жулии Лоуренс

Тренер Стив Керр всегда выделяет дисциплину и успехи Сантоса. Руководство команды считает, что он отличный пример уверенного и спокойного роста, берёт на себя новую роль постепенно и исправно выполняет свою работу. В новом контракте последний год — опция игрока, чтобы обе стороны чувствовали себя свободнее и доверяли друг другу.

Сантос предложил Жулии Лоуренс выйти за него летом 2025 года. Жулия — бывшая волейболистка, она приехала из Бразилии, играла за колледж и выиграла чемпионат США. Она не понаслышке знает, каково заниматься спортом и жить за границей.

Заметим, что Сантос по-прежнему единственный бразилец в НБА. Контракт, который он недавно заключил, дал ему стабильность — а ведь раньше никаких гарантий не было. Теперь главное — двигаться дальше и продолжать прогрессировать.