Почему Егор Дёмин сейчас не играет в НБА?

К марту в НБА всё случайное отходит на второй план, остаётся только системная игра и видны все слабые места команд. «Бруклин» в сегодняшнем матче с «Майами» снова играл без Дёмина, который пропускает уже вторую встречу из-за старой травмы ноги. По ходу сезона такое случается часто, но слова Жорди Фернандеса заставили взглянуть на ситуацию иначе.

Тренер «Бруклина» отметил не текущую форму Дёмина, а как он начал сезон. Из-за больших нагрузок и постоянных разъездов летом у Егора не получилось провести нормальный подготовительный цикл. Он всё время был на просмотрах, потом Летняя лига — всё это скорее показательные выступления, но никак не реальная закладка физической базы. В таком режиме тяжело подготовиться к длинному сезону НБА — это просто факт.

Жорди Фернандес главный тренер «Бруклина» «На данный момент он ещё не готов выйти на площадку. Посмотрим, что будет дальше. Очень важно правильно подходить к этому вопросу. Когда новички приходят в лигу, обычно у них выдаётся непростое лето: из-за многочисленных преддрафтовых тренировок оно оказывается не совсем полноценным — можно сказать, они практически теряют это лето. Плюс участие в Летней лиге, но это всё равно не то же самое, что обычная подготовка. Потом сразу наступает тренировочный лагерь, и дальше — моментальная включённость в сезон. Такое часто наблюдается у новичков, именно поэтому говорят о так называемой «стене» первого года. Мы видим, что есть над чем работать — и в ментальном плане, и в физическом, чтобы помочь им справиться с новой реальностью и другим ритмом жизни в НБА. Поэтому для нас сейчас главное — делать всё правильно, чтобы помочь ему восстановиться и думать о будущем».

В феврале у Дёмина началась полоса перемен, где он стал набирать меньше очков и реже бросал по кольцу, почти не участвовал в атаках и больше занимался защитой. Это связано с тем, что тренеры поменяли его роль. Однако общая статистика — обычная для молодого игрока цифры: 10,3 очка, несколько подборов и передач, серьёзных ошибок не было.

В НБА у молодых баскетболистов быстрее проявляется накопленная усталость — они ещё только учатся справляться с большими нагрузками. Поэтому необходимы передышки и продуманное распределение минут. Иначе игрок, как Дёмин в феврале, может начать плохо попадать по кольцу и терять свою агрессивность на площадке. Грамотно подходить к нагрузке нужно не только для восстановления, но и для того, чтобы игрок развивался.

Фернандес связывает все эти причины с трудностью первого сезона. Он считает, что «стена новичка» появляется из-за накопившейся усталости, особенно если летом было мало тренировок. Для иностранцев добавляется ещё сложность — новая страна и другой образ жизни. В Европе сезон устроен не так, а в НБА приходится играть больше матчей и летать чаще. Из-за этого усталость накапливается медленно, и только к марту видно, чего игроку не хватает. Кстати, сам Дёмин тоже это отмечал.

Егор Дёмин защитник и новичок «Бруклина» «Для меня лично всё вообще, если честно, очень непривычно. Даже если просто взять, например, постоянные перелёты — столько летал в этом сезоне, сколько за всю жизнь, наверное, не наматывал».

Воспаление в фасции связано с тем, что на ноги долгое время приходилась избыточная нагрузка — это не похоже на травму после столкновения. Пауза в начале марта — осознанный шаг, чтобы не рисковать здоровьем. В нынешней ситуации в таблице абсолютно нет повода ускорять восстановление.

Конец зимы у «Бруклина» прошёл в дороге, а команда почти не бывала дома. Видно, что молодёжи очень тяжело привыкнуть к такому плотному графику, поэтому тренерский штаб внимательно следил за их состоянием и при необходимости делал паузы — чтобы ребята не устали ни физически, ни психологически.

Тренерский штаб не просто разобрался с медицинской частью — Фернандес учёл, как прошёл у игрока летний период, каково его нынешнее состояние и когда стоит дать ему передышку. Такой подход показывает, что тренер заботится о будущем игрока. Сейчас отсутствие Дёмина не критично, но в будущем это может спасти его от затяжных травм.

Егор Дёмин в матче с «Атлантой», сезон-2025/2026 Фото: vk.com/egordeminteam

Было время, когда молодых игроков просили играть на пределе каждый матч, но теперь тренеры контролируют их состояние и регулируют нагрузку. Для тех, у кого большая физическая нагрузка, такая система — настоящая находка: продуманное расписание помогает дольше оставаться в форме. Здесь главное не избежать травмы раз и навсегда, а вложиться в долголетие и плавное развитие карьеры.

К марту стало понятно, что у Дёмина есть и недоработанная подготовка, и смена позиции на площадке, и усталость, и травма стопы — всё это взаимосвязано и как бы подытоживает его первый год. Перерыв, который ему дали, — логичное решение после такого анализа.

В НБА не главное — врождённые способности, куда важнее правильно строить свою карьеру. Для Дёмина главное — уметь вовремя подстраиваться. Клуб сделал ставку не на быстрый успех, а на развитие. Егор сможет спокойно учиться и не выгорать, а клуб сохранит его потенциал на долгое время.