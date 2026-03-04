Коррупционный скандал в НБА набирает обороты. Что же ждёт легендарного Биллапса?

В конце октября в НБА прогремела как гром среди ясного неба новость, связанная со ставками на матчи лиги от ряда лиц, в числе которых оказался защитник «Майами» Терри Розир, и подпольными покерными играми с участием легенды «Детройта» и тренера «Портленда» Чонси Биллапса и экс-ассистента «Кливленда» Дэймона Джонса. Давно не было новостей об этой нашумевшей ситуации, а сейчас появились некоторые интересные детали.

Как только Розир и Биллапс появились в списке фигурантов одного из самых масштабных дел о нелегальных играх в истории НБА, лига моментально отстранила обоих от исполнения обязанностей — Чонси покинул пост главного тренера «Портленда», а Терри был отзаявлен «Майами». При этом ассоциация во главе с Адамом Сильвером полностью способствовала расследованию ФБР, чем занимается и по сей день, предоставляя все данные.

Биллапса, Розира, Джонса и ещё множество неназванных лиц сразу же задержали представители правоохранительных органов, но главные фигуранты дела выплатили залог и вышли на волю. Правда, получили ограничения в плане передвижений и подписку о невыезде. Свою вину никто из этой троицы не признал.

Буквально несколько дней назад стал известен ещё один фигурант в деле — Антонио Блэйкни, который помогал Терри Розиру ставить деньги на собственные игры, пользуясь секретной информацией. По версии следствия, всё началось ещё тогда, когда Блэйкни играл в Китае. Якобы группа людей, с которой сотрудничал Антонио, влияла на исходы матчей ради ставок, и в этом как-то замешан Розир. В итоге Блэйкни может грозить до 20 лет тюрьмы.

По информации ESPN, всего по делу о мошенничестве в покерных играх обвиняется 31 человек. 12 из них уже готовы признать вину и ещё с девятью «с большой долей оптимизма» договорятся до того, как дело дойдёт до суда. Однако остаётся непонятным статус Биллапса и Джонса — готовы ли они сотрудничать. При этом Дэймон обвиняется не только в подпольных азартных играх, но и в разглашении закрытой информации о травмах или физическом состоянии игроков до того, как она становилась публичной, с целью обогащения на ставках. Он может сесть в тюрьму надолго, если обвинения окажутся правдой.

Тем временем работа в ФБР и различных правоохранительных органах вовсю кипит: сторона защиты проверила более 100 тысяч страниц финансовой информации и телефонных разговоров, 800 страниц фотографий с камер наблюдений, большое количество видеозаписей и данные с семи телефонов и учётных записей в iCloud. Правительство отдельно подготовило около 7 Тб различных данных с устройств, которые были изъяты при аресте в октябре.

Шакил О’Нил четырёхкратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола «Очень хорошо знаю Чонси Биллапса и Дэймона Джонса. Мне стыдно, что эти ребята поставили под угрозу свои семьи и карьеру. Если вы зарабатываете $ 9 млн в год, сколько ещё вам нужно?».

В последний раз Биллапса видели на публике, когда он выходил из здания суда в конце ноября. И про него меньше всего известно во всей этой схеме с подпольными покерными играми, в которых, может быть, даже замешана мафия. Чонси заплатил $ 5 млн и вышел под залог, сейчас он живёт в окрестностях Денвера — подальше от большого скопления людей. Конечно, настораживает то, что о Биллапсе мало информации во всей этой ситуации, но, если ему выдвинуты обвинения, значит, были веские причины, о которых мы просто узнаем чуть позже.

Правильно сказал Шак: некоторые люди не знают меры, особенно когда это касается денег. 21 января к двум годам тюрьмы был приговорён один из фигурантов этого дела Тимоти Маккормак. И это ему ещё повезло, так как обвинение запрашивало как минимум четыре года заключения. Прокурор Дэвид Берман признал, что Маккормак «не так виновен, как некоторые из его сообщников», поэтому другим стоит ожидать куда более серьёзных последствий. А окажутся ли Биллапс, Розир и Джонс в их числе — узнаем позже.