Анна Седокова прервала молчание и жёстко ответила всем: новые детали в деле Яниса Тиммы

Янис Тимма ушёл из жизни в конце 2024 года. Его бывшая жена Анна Седокова повела себя неоднозначно: вскоре после трагедии она записала видео, в котором призналась, что последние годы брака буквально «жила в аду». С тех пор певица почти не давала комментариев по поводу кончины экс-супруга, предпочитая хранить молчание.

Однако в марте 2026 года ситуация резко изменилась. После того как родственники баскетболиста подали иск о разделе имущества, обвинив артистку в сокрытии миллионов, Седокова решила открыто пойти в атаку. 2 марта в Хорошёвском суде Москвы состоялось первое слушание по иску родственников баскетболиста к певице. Семья Тиммы требует признать имущество, приобретённое в браке, совместно нажитым и разделить его.

Главным объектом судебного разбирательства стали роскошные апартаменты в жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице, рыночная стоимость которых на 2026 год оценивается в 150 млн рублей. Семья Тиммы настаивает, что недвижимость с панорамным видом на Москву-реку была приобретена в браке на доходы баскетболиста и должна войти в наследственную массу. Седокова не согласна. Как отметила её адвокат Татьяна Стукалова, на момент прекращения брака между Анной и Янисом эта квартира уже была продана, а деньги от реализации недвижимости были потрачены на «семейные нужды».

Тем не менее сторона истцов ставит под сомнение прозрачность этих трат. По словам адвоката Маргариты Гавриловой, представляющей интересы семьи Тиммы, никакого брачного договора между супругами не существовало, и в такой ситуации распоряжение совместно нажитым имуществом предполагает согласие второго супруга. Также Гаврилова сообщила, что правоохранительные органы обнаружили в телефоне Тиммы его переписку с Седоковой, содержащую обвинения. «Он упрекал её в том, что она оставила его без копейки. Я не буду это сейчас обсуждать, простите. Это не то, на что я уполномочена», — приводит слова Гавриловой News.

На фоне юридических разбирательств конфликт давно перешёл в публичную плоскость. Но Седокова, долгое время особо не высказывавшаяся, решила, что время пришло. Помимо претензий к адвокатам семьи Тиммы, певица высказалась и в адрес первой жены баскетболиста — Саны Оши. По словам артистки, Сана и её нынешний супруг пытаются обогатиться за её счёт, хотя уже пользуются активами, оставшимися после смерти Яниса. Отвечая на призывы подписчиков «вернуть наследство» сыну Тиммы, певица заявила, что семья первой жены уже живёт в квартире и пользуется машиной, которые спортсмен оставил ребёнку.

«Я пытаюсь уследить за событиями. Итак, настоящий муж бывшей жены моего бывшего мужа отчаянно борется с несправедливостью, смотря мои «сториз». Смотрит он из квартиры, которую Янис оставил сыну. Он давно там живёт. Потом заправляет машину, которую тоже оставил Янис. Потом он пытался перебороть себя, прячась под диваном в квартире Яниса, когда тот приезжал увидеть сына», — поделилась мыслями Седокова.

Анна посоветовала близким баскетболиста не воевать с ней, а заняться саморазвитием и выйти на работу, подчеркнув, что сама трудится с 14 лет.

«Да, работать намного сложнее, чем подсосаться к кому-то и тянуть из него деньги. Но работа приносит удовольствие. И знаете, на абсолютно каждое слово у меня есть бумажка по каждому вопросу. Встретимся в суде, мои жадные бездельники! Посмотрим, на чьей стороне правда».

Точка в этой громкой истории ещё не поставлена. Следующее судебное заседание назначено на 19 марта. Что подготовят обе стороны и чьи аргументы окажутся весомее — покажет время. Мы с вами всё непременно узнаем.