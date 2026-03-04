Проблемы с выездом и интересные битвы в отборе на ЧМ. Представители Единой лиги в сборных

Окно ФИБА подошло к концу. Сборные со всего мира провели отборочные матчи к ЧМ-2027. Давайте более детально поговорим о тех игроках из Единой лиги ВТБ, кто участвовал в этом празднике баскетбола и помогал своим национальным командам.

Ален Хаджибегович — Катар

Ален Хаджибегович (№44) Фото: FIBA

Новичок «Локомотива-Кубань» выступал за сборную, которая станет принимающей страной ЧМ-2027. Катарский центровой черногороского происхождения помог своей национальной команде разгромить Индию – 99:73. Хаджибегович провёл на паркете 18 с половиной минут, у него в активе четыре очка, шесть подборов, одна передача и столько же перехватов и блок-шотов. У Алена не пошёл бросок – он реализовал лишь две попытки из 10. Тем не менее это не помешало Катару выиграть.

Сборная с Хаджибеговичем в составе должна была провести важнейший матч с Саудовской Аравией 2 марта, однако из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке игру перенесли. На данный момент неизвестно, когда команды сыграют между собой. У Алена возникли проблемы с возвращением в Россию в связи с тем, что воздушное пространство закрыто. «Локомотив» поддерживает связь со своими игроками и способствует их безопасному прибытию в Краснодар. К слову, у Винса Хантера были схожие проблемы из-за отдыха в Дубае, однако ему уже удалось вернуться в расположение команды. Желаем Хаджибеговичу того же!

Лука Митрович и Томислав Томович — Сербия

Лука Митрович с мячом в окружении игроков сборной Турции Фото: FIBA

Важнейшим противостоянием в группе C европейского отбора на ЧМ-2027 были матчи между Сербией и Турцией. Домашнюю игру сербы проиграли со счётом 78:82. Центровой ЦСКА Митрович, как обычно, был очень полезен прежде всего в защите, но и в нападении проявил себя неплохо, в его активе семь очков, восемь подборов, одна передача, один блок-шот и два перехвата. Томович же помогал национальной команде в качестве помощника главного тренера Душана Алимпиевича.

Во втором матче, проходившем в Стамбуле, такой плотной борьбы уже не было. Турция быстро оформила комфортный задел и не отпустила преимущество до самого конца. Уверенная победа хозяев – 94:86. Митрович снова показал себя отлично: девять очков, пять подборов и четыре передачи. Лука стал одним из лучших по эффективности (14 баллов) и не провалился по показателю «плюс-минус» («0»).

Норберт Лукач — Венгрия

Норберт Лукач Фото: FIBA

Форвард «Пари НН» Лукач является важнейшим игроком Венгрии, поэтому в первом матче с Францией он провёл на паркете 33 минуты. За это время Норберт записал на свой счёт семь очков, четыре подбора, одну передачу, один перехват и два блок-шота. К сожалению, это не помогло венграм выиграть — 71:74.

Следующая встреча проходила уже в Ле-Мане, где Франция не ощутила сопротивления, победив Венгрию со счётом 98:79. Игра у гостей вообще не складывалась, поэтому и Лукачу не удалось себя показать с лучшей стороны. У Норберта лишь два очка, четыре подбора и одна передача за 25 минут на площадке.

Большинство игроков уже вернулись в расположение своих команд. Сезон в Единой лиге, Евролиге и множестве других соревнований продолжается. Это была последняя международная пауза перед плей-офф, заключительная и важнейшая часть сезона всё ближе.