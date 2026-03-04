Скидки
Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
Баскетбол

Матчи баскетболистов Единой лиги в отборе к чемпионату мира – 2027 в Катаре: Митрович, Хаджибегович, Лукач, Сербия, Венгрия, ФИБА

Проблемы с выездом и интересные битвы в отборе на ЧМ. Представители Единой лиги в сборных
Никита Бирюков
Как игроки Единой лиги проявили себя в сборных?
Митрович, Томович, Хаджибегович и Лукач помогали национальным командам.

Окно ФИБА подошло к концу. Сборные со всего мира провели отборочные матчи к ЧМ-2027. Давайте более детально поговорим о тех игроках из Единой лиги ВТБ, кто участвовал в этом празднике баскетбола и помогал своим национальным командам.

Ален Хаджибегович — Катар

Ален Хаджибегович (№44)

Ален Хаджибегович (№44)

Фото: FIBA

Новичок «Локомотива-Кубань» выступал за сборную, которая станет принимающей страной ЧМ-2027. Катарский центровой черногороского происхождения помог своей национальной команде разгромить Индию – 99:73. Хаджибегович провёл на паркете 18 с половиной минут, у него в активе четыре очка, шесть подборов, одна передача и столько же перехватов и блок-шотов. У Алена не пошёл бросок – он реализовал лишь две попытки из 10. Тем не менее это не помешало Катару выиграть.

ЧМ-2027 — Азия и Океания
27 февраля 2026, пятница. 22:00 МСК
Катар
Окончен
99 : 73
Индия

Сборная с Хаджибеговичем в составе должна была провести важнейший матч с Саудовской Аравией 2 марта, однако из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке игру перенесли. На данный момент неизвестно, когда команды сыграют между собой. У Алена возникли проблемы с возвращением в Россию в связи с тем, что воздушное пространство закрыто. «Локомотив» поддерживает связь со своими игроками и способствует их безопасному прибытию в Краснодар. К слову, у Винса Хантера были схожие проблемы из-за отдыха в Дубае, однако ему уже удалось вернуться в расположение команды. Желаем Хаджибеговичу того же!

Лука Митрович и Томислав Томович — Сербия

Лука Митрович с мячом в окружении игроков сборной Турции

Лука Митрович с мячом в окружении игроков сборной Турции

Фото: FIBA

Важнейшим противостоянием в группе C европейского отбора на ЧМ-2027 были матчи между Сербией и Турцией. Домашнюю игру сербы проиграли со счётом 78:82. Центровой ЦСКА Митрович, как обычно, был очень полезен прежде всего в защите, но и в нападении проявил себя неплохо, в его активе семь очков, восемь подборов, одна передача, один блок-шот и два перехвата. Томович же помогал национальной команде в качестве помощника главного тренера Душана Алимпиевича.

ЧМ-2027 — Европа
27 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Сербия
Окончен
78 : 82
Турция
Сербия: Маркович - 19, Добрич - 17, Миленович - 10, Митрович - 7, Давидовац - 6, Новак - 6, Танаскович - 5, Момиров - 3, Ристич - 3, Калинич - 2, Лакич, Барна
Турция: Биберович - 22, Осман - 16, Юртсевен - 14, Османи - 8, Хазер - 7, Шанлы - 6, Угурлу - 6, Битим - 3, Бирсен, Сайбир, Коркмаз, Коркмаз

Во втором матче, проходившем в Стамбуле, такой плотной борьбы уже не было. Турция быстро оформила комфортный задел и не отпустила преимущество до самого конца. Уверенная победа хозяев – 94:86. Митрович снова показал себя отлично: девять очков, пять подборов и четыре передачи. Лука стал одним из лучших по эффективности (14 баллов) и не провалился по показателю «плюс-минус» («0»).

ЧМ-2027 — Европа
02 марта 2026, понедельник. 21:00 МСК
Турция
Окончен
94 : 86
Сербия
Турция: Биберович - 21, Юртсевен - 17, Хазер - 15, Осман - 13, Османи - 11, Битим - 8, Шанлы - 7, Сайбир - 2, Бирсен, Арслан, Угурлу, Коркмаз
Сербия: Аврамович - 16, Добрич - 14, Давидовац - 12, Миленович - 10, Маркович - 9, Митрович - 9, Дангубич - 6, Танаскович - 6, Ристич - 2, Лакич - 2, Момиров, Новак

Норберт Лукач — Венгрия

Норберт Лукач

Норберт Лукач

Фото: FIBA

Форвард «Пари НН» Лукач является важнейшим игроком Венгрии, поэтому в первом матче с Францией он провёл на паркете 33 минуты. За это время Норберт записал на свой счёт семь очков, четыре подбора, одну передачу, один перехват и два блок-шота. К сожалению, это не помогло венграм выиграть — 71:74.

ЧМ-2027 — Европа
27 февраля 2026, пятница. 20:00 МСК
Венгрия
Окончен
71 : 74
Франция

Следующая встреча проходила уже в Ле-Мане, где Франция не ощутила сопротивления, победив Венгрию со счётом 98:79. Игра у гостей вообще не складывалась, поэтому и Лукачу не удалось себя показать с лучшей стороны. У Норберта лишь два очка, четыре подбора и одна передача за 25 минут на площадке.

ЧМ-2027 — Европа
01 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Франция
Окончен
98 : 79
Венгрия

Большинство игроков уже вернулись в расположение своих команд. Сезон в Единой лиге, Евролиге и множестве других соревнований продолжается. Это была последняя международная пауза перед плей-офф, заключительная и важнейшая часть сезона всё ближе.

