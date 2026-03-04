«Они любят тачки, а не игру». Европейцы скоро вытеснят всех игроков из США?

Переживает ли американская школа баскетбола системный кризис? Некоторые за океаном считают, что да. Пока таланты из США охотятся условно за лайками, европейские проспекты захватывают трон НБА. Всё чаще можно услышать, что молодые американцы будто бы теряют связь с реальностью ещё в школе. Если раньше система AAU (Любительского атлетического союза) была конвейером по производству суперзвёзд, то сейчас она всё больше напоминает ярмарку тщеславия, где физические данные ценятся выше фундаментальных навыков. Именно с таким мнением бывший форвард и чемпион НБА Стивен Джексон недавно выступил в подкасте Million Dollaz Worth of Game, где раскритиковал сложившуюся систему в Штатах.

Стивен Джексон чемпион НБА 2003 года «Всё начинается с того, что они дурят школьников. Потом эти дети получают деньги по системе NIL, и половине из них становится плевать — они довольны тем, что уже заработали. Их больше не волнует попадание в лигу».

Джексон уверен, что нынешнее поколение полюбило не сам баскетбол, а те атрибуты успеха, которые он приносит: дорогие машины, контракты и просмотры в социальных сетях.

Если раньше студенты-атлеты в США считались любителями и не имели права зарабатывать на спорте, то теперь правила изменились. Аббревиатура NIL расшифровывается как «Name, Image, and Likeness» (имя, имидж и сходство). Проще говоря, 18-летнему парню теперь легально платят миллионы за то, что он просто носит кроссовки определённого бренда или рекламирует бургеры, даже не сыграв ни одного матча в НБА. По мнению Джексона, это лишает молодых игроков главного — желания впахивать ради попадания в элиту, ведь их жизнь уже удалась.

Похожие опасения ранее высказывал и легендарный Чарльз Баркли. Именитый игрок не раз критиковал современную модель студенческого спорта в США, подчёркивая, что система NIL вышла из-под контроля и меняет саму мотивацию молодых атлетов. По его мнению, молодёжный баскетбол всё больше превращается в бизнес-площадку, где на первый план выходят контракты и маркетинг, а не развитие навыков и конкурентная среда.

Статистика лишь добавляет аргументов в эту дискуссию: прежнее безусловное доминирование американцев уже не выглядит таким очевидным. В последние годы награда MVP НБА всё чаще уходит к иностранным игрокам: за семь последних сезонов (с сезона-2018/2019) самыми ценными становились баскетболисты, родившиеся за пределами США (Яннис Адетокунбо дважды, Никола Йокич трижды, Джоэл Эмбиид и Шей Гилджес-Александер). Джексон подчёркивает этот разрыв: «Иностранцы, и в основном европейцы, следуют структурированному пути с юношеских команд до профи, что позволяет им полностью созреть. Тем временем их американские сверстники часто теряются в процессе».

Проблема не только в деньгах, но и в психологии. Многие легенды прошлого, включая того же Баркли или Шакила О’Нила, ранее также отмечали «мягкость» современных игроков. В стороне не оставался Коби — ещё в 2011 году.

Коби Брайант член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион НБА «Они просто убивают баскетбол. AAU — это худшее, что когда-либо случалось с университетским баскетболом. Честно, ничего не ненавижу так сильно, как AAU. Эти ребята не получают нормального тренерского опыта. Они играют слишком много матчей и слишком мало работают над своим мастерством. Больше всего меня раздражает, когда разговариваешь с фанатами и они говорят: «Вот этот парень как бегает, как прыгает!» А я всегда отвечаю: «Ну, и олень тоже умеет бегать и прыгать, но я бы не поставил его играть в команде». Сейчас в НБА приходят такие вот парни — бегать и прыгать они умеют, но тот самый этап, где в колледже по-настоящему учатся играть, они просто пропускают».

Джексон связывает это с отсутствием спортивного голода: «Они любят тачки, внимание, страницу в соцсетях и всю эту дрянь, которые прилагаются к статусу, но они не любят баскетбол». Юным игрокам просто незачем бороться, если на их счетах уже миллионы. В то же время в Европе молодые парни уже борются со взрослыми игроками, закаляя характер в условиях жёсткой конкурентной среды.

Конечно, не всё так плачевно и однозначно, и среди американцев хватает молодых звёзд. Купер Флэгг поражает в своём юном возрасте. Не менее ярок и Кон Нуппель в свои 20 лет. Эти примеры доказывают, что в США всё ещё умеют воспитывать звёзд первой величины, да и в NCAA едет всё больше европейцев. Тем не менее заокеанская лига остаётся в первую очередь американской, поэтому прислушаться к словам ветеранов определённо стоит.