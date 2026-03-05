Рейтинг лучших выступлений в НБА. На неделе было много яркого!

Давненько на «Чемпионате» не было рейтингов, посвящённых НБА. Теперь мы вводим еженедельную рубрику, в которой наши дорогие читатели будут выбирать лучшее выступление прошедшей недели в североамериканской лиге. Кандидаты могут вас удивить!
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
Джейлен Дюрен — «Детройт Пистонс»: мощный дабл-дабл и важнейшая победа в овертайме
Центровой «Детройта» в этом сезоне поражает своей стабильностью и игрой на обеих сторонах паркета. В матче с «Кливлендом» Дюрен собрал внушительный дабл-дабл: 33 очка, 16 подборов, три передачи и три блок-шота. При коэффициенте полезности в 43 балла! Во многом благодаря Джейлену «Пистонс» сумели перевернуть игру и дожать соперника в овертайме (122:119 ОТ).
Энтони Эдвардс — «Миннесота Тимбервулвз»: качественное выступление лидера «волков»
«Волки» наконец-то наладили игру, и случилось это во многом благодаря Эдвардсу. Лидер команды невероятно эффективно действует на обеих сторонах паркета. И к тому же иногда выдает яркие выступления – как в матче с «Мемфисом», в котором у него 41 очко, шесть подборов, две передачи, один блок-шот и пять перехватов. Энтони был полезен во всём.
Саддик Бей — «Нью-Орлеан Пеликанс»: второй результат в карьере по результативности
Саддик на прошлой неделе выдал одну из лучших игр в карьере. В матче с «Ютой» Бей набрал 42 очка за 34 минуты на паркете, что стало вторым результатом для него в НБА (рекорд — 51 очко). Также в его активе пять подборов и семь передач, а коэффициент полезности составил 45 баллов. Форвард помог «Нью-Орлеану» одержать победу со счётом 129:118. Да, кто-то скажет, что против «Джаз» не считается, но в любом случае невероятно сложно набрать такое количество очков. Причём реализация у Саддика была на великолепном уровне (70%).
Неемиаш Кета — «Бостон Селтикс»: лучший матч в карьере
Да, на месте Кеты мог оказаться Дюрант, Шенгюн, Дончич или Банкеро, но к выдающимся перформансам звёзд НБА мы привыкли, а вот к португальцу — нет. У центрового «Бостона» в среднем по сезону 10,1 очка, 8,4 подбора и 1,5 передачи, однако в игре с «Филадельфией» он выдал 27 очков, 17 подборов, две передачи и три блок-шота. И всё это за 27 минут на паркете! Неемиаш побил свой личный рекорд результативности в лиге и помог «кельтам» одержать уверенную победу со счётом 114:98. Как можно было пропустить такое выступление?!
Джамал Мюррэй — «Денвер Наггетс»: затмил Йокича и повёл за собой клуб
На прошедшей неделе нельзя было не заметить огненное выступление Мюррэя, который вёл за собой «Денвер» в матче с «Ютой». Совершенно неожиданно «джазмены» играли на равных с явным фаворитом, но Джамал сделал всё, чтобы «Наггетс» победили (128:125). Разыгрывающий набрал 45 очков, сделал два подбора, отдал восемь передач и совершил два перехвата. Его показатель полезности составил 40 баллов, и если бы не семь потерь, то был бы ещё выше. Джамал реализовал 13 бросков из 19, восемь из которых были «трёшками».