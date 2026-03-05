Евролига поставила точку в «российском вопросе». А как в Европе ответили на натиск НБА?

На фоне готовящегося запуска европейского проекта НБА в 2027 году руководство Евролиги не стало сидеть сложа руки. На кону — будущее европейского баскетбола, огромные капиталы и влияние на глобальном рынке. В ситуации, когда любое промедление грозит потерей позиций, совет акционеров Евролиги утвердил план развития, который можно смело назвать агрессивным. Главная цель — поднять капитализацию лиги до € 2,5 млрд в течение трёх ближайших сезонов. Для реализации этого рывка планируется привлечь € 1,5 млрд внешних инвестиций на операционную деятельность и ещё не менее € 1 млрд — на масштабную модернизацию арен.

Стратегия включает в себя переход к системе постоянных лицензий — фактически франшизной модели, что должно стать фундаментом, который даст командам уверенность в завтрашнем дне и защитит их от финансовых штормов. Но стабильность — лишь часть плана. Евролига намерена агрессивно расширять географию, захватывая новые рынки, усиливать цифровые сервисы и развивать прямую работу с болельщиками. Цель — создать гибкий и масштабируемый бизнес, где каждый маркетинговый проект будет работать на узнаваемость бренда по всему миру.

Финансовые показатели турнира уже демонстрируют позитивную динамику. Ожидается, что в текущем сезоне доходы турнира вырастут на 9%, что позволит лиге сразу на 18% увеличить выплаты клубам-участникам. Если же взглянуть на дистанцию последних трёх лет, прогресс выглядит ещё внушительнее: рыночные доходы команд взлетели на 40%. Настоящий бум переживают доходы от домашних матчей — выручка непосредственно в дни игр подскочила на невероятные 85%, а коммерческие поступления выросли на треть. Это ли не ответ скептикам и веское доказательство, что Евролига готова к борьбе.

При этом, понимая неизбежность перемен, Евролига предпочла дипломатию прямой конфронтации с заокеанским гигантом. Недавнее назначение на пост CEO Чуса Буэно, за плечами которого больше 10 лет работы в структурах НБА, стало чётким сигналом: Европа готова не воевать, а договариваться. Вместо истощающей борьбы стороны начали поиск точек соприкосновения, которые позволят каждому извлечь выгоду. В настоящий момент НБА завершает оценку инвестиционного потенциала своего европейского направления. Буэно смотрит на это с оптимизмом.

Чус Буэно генеральный директор Евролиги «Если НБА удастся привлечь от $ 2 до $ 5 млрд и интегрироваться в европейскую баскетбольную экосистему, это станет великолепной новостью. В нашем спорте ещё никогда не было столько денег. Главное сейчас — понять, как извлечь из этой возможности максимум. Разобщённость лишь сжигает деньги, поэтому куда правильнее искать пути для совместной работы».

На прямой вопрос, возможно ли партнёрство между Евролигой и НБА, Буэно ответил предельно недвусмысленно:

«Конечно, это возможно. Безусловно. Как только НБА завершит этап оценки инвестиций, мы сядем за стол переговоров. Мы чётко дали понять, что готовы к диалогу и искренне стремимся найти точки соприкосновения. Мне довелось посидеть за каждым столом, включая ФИБА, и я уверен: сейчас — уникальный момент. Моя мечта — выстроить экосистему, которая будет работать на благо каждого. В этом и заключается наша миссия».

Растёт интерес к турниру и со стороны Ближнего Востока. По словам Буэно, на вступление претендуют сразу несколько городов и инвестиционных групп: «Евролига вызывает огромный интерес, и речь не только об Абу-Даби. Когда перейдём к расширению, будем оценивать каждый конкретный случай индивидуально».

Матч Евролиги между «Панатинаикосом» и «Парижем» Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

Не остался без внимания и «российский вопрос». Несмотря на отстранение клубов из России, CEO Евролиги высказался о перспективах ЦСКА – 1 из 13 акционеров турнира – вполне однозначно. «Я восхищаюсь ЦСКА. Если конфликт завершится и условия нормализуются, мы будем счастливы увидеть их возвращение в турнир».

Очевидно, что Евролига стоит на пороге крупнейшей в своей истории трансформации. Ставка на миллиардные инвестиции и готовность к альянсу с НБА превращают турнир из закрытого европейского клуба в глобального игрока, готового диктовать свои правила. В любом случае ясно одно: борьба за будущее европейского клубного баскетбола уже началась, и её исход определит, каким будет этот спорт на континенте в ближайшие десятилетия.