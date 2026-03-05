Скидки
Реал Мадрид — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Баскетбол Статьи

Лучшие молодые баскетболисты из России: рейтинг российских игроков на февраль 2026 года, Единая лига ВТБ, НБА, NCAA, Дёмин, Фирсов

Фирсов и Рыжов сделали шаг вперёд и много изменений. Рейтинг лучших молодых Единой лиги
Никита Бирюков
Рейтинг лучших молодых игроков из России
А ещё Егор Дёмин выиграл турнир Восходящих звёзд НБА!

Остался позади февраль, настало время подвести итоги в рейтинге лучших молодых игроков России. «Чемпионат» совместно с Единой лигой ВТБ отобрал самых ярких представителей нашей любимой лиги. Напомним, что игроки из российского чемпионата выделены в десятку сильнейших, и кто-то из них получит награду, а остальным нашим талантам, выступающим за рубежом, выделена отдельная часть в конце. В отборе в рейтинг принимают участие баскетболисты 2003 года рождения и младше.

Звёздный месяц Рыжова, дебют Амосова за «Реал», рекорды Дёмина. Рейтинг молодых игроков
Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ будет выходить обновляемый рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучший молодой игрок».

1-е место. Глеб Фирсов (предыдущее место — 2-е)

Глеб Фирсов

Глеб Фирсов

Фото: Единая лига ВТБ

Фирсов спустя два месяца снова возглавил рейтинг. В целом оно и немудрено, потому что центровой «Пармы» на высочайшем уровне провёл февраль. В среднем у него 14,0 очка, 6,8 подбора и 1,2 передачи. А его перформанс в матче с «Локомотивом-Кубань», где Глеб выдал мощнейший дабл-дабл (33 очка и 12 подборов), и вовсе является одним из лучших выступлений сезона среди всех участников Единой лиги. Фирсов повторил рекорд эффективности этой регулярки (46 баллов) и по праву вернулся на первое место.

2-е место. Егор Рыжов (предыдущее место — 1-е)

Егор Рыжов

Егор Рыжов

Фото: Единая лига ВТБ

Центровой «Енисея» закрепился в качестве одного из лидеров клуба. Рыжов очень стабильно провёл февраль, в среднем у него 14,2 очка и 6,6 подбора. Он мог бы претендовать на первую строчку в рейтинге, но яркое выступление Фирсова затмило буквально всех. Правда, у Егора есть время, чтобы исправить положение. Заключительный отрезок чемпионата расставит всё по своим местам.

3-е место. Всеволод Ищенко (предыдущее место — 3-е)

Всеволод Ищенко

Всеволод Ищенко

Фото: Единая лига ВТБ

У Всеволода был один неудачный матч в феврале с «Пармой», когда он не набрал ни одного очка за 17 минут на паркете. В остальном Ищенко проявлял себя очень хорошо, особенно в игре с УНИКСом. В ней у защитника «Локо» 20 очков, три подбора, четыре передачи, три перехвата и один блок-шот. В среднем на его счету в феврале 9,6 очка, 4,2 подбора, 2,2 передачи и 1,8 перехвата. Всеволод был полезен во всём и может навязать борьбу лидерам в конце регулярки.

4-е место. Лев Свинин (предыдущее место — 8-е)

Лев Свинин

Лев Свинин

Фото: Единая лига ВТБ

Лев не лучшим образом играл в декабре и январе, но в феврале нашёл для себя мотивацию и стал выглядеть намного лучше. В матче с одним из лидеров чемпионата УНИКСом у Свинина 17 очков, четыре подбора, две передачи и один перехват. У молодого таланта «Пармы» по ходу февраля в среднем 10,2 очка, 3,6 подбора и 1,2 передачи. Форварду пока не хватает стабильности, потому что бывают, например, встречи с двумя очками, а иногда случаются и прорывы, как с казанцами.

5-е место. Павел Земский (предыдущее место — 4-е)

Павел Земский

Павел Земский

Фото: Единая лига ВТБ

На Павла рассчитывают в «Автодоре» и дают много игровой практики. Земский же оплачивает доверие своими качественными выступлениями. В среднем в феврале форвард записывал на свой счёт 8,6 очка и 4,2 подбора. Да, результаты клуба из Саратова в последнее время не радуют, но молодой талант продолжает развиваться и набивать шишки.

6-е место. Даниил Ключенков (новичок в рейтинге)

Даниил Ключенков

Даниил Ключенков

Фото: Единая лига ВТБ

Ключенков с начала февраля присоединился к «Пари НН», с ходу став получать больше 20 минут игрового времени на паркете. Даниил ярко проявлял себя в ЦСКА-2, а в дебютном матче в Единой лиге у него восемь очков, четыре подбора, три передачи и один перехват. Затем во встречах с «Пармой» и «Самарой» форвард набрал по 12 очков. Яркий дебют в чемпионате от новичка нашего рейтинга.

7-е место. Михаил Ведищев (предыдущее место — 5-е)

Михаил Ведищев

Михаил Ведищев

Фото: Единая лига ВТБ

Для Михаила февраль получился не таким ярким, как январь. Именно поэтому он опустился в нашем рейтинге. В среднем Ведищев набирал 6,8 очка и отдавал 3,4 передачи. Разыгрывающий качественно выходит со скамейки запасных и делает «Енисей» только сильнее.

8-е место. Александр Шендеров (предыдущее место — 10-е)

Александр Шендеров

Александр Шендеров

Фото: Единая лига ВТБ

19-летний Шендеров после отъезда из «Пари НН» Вашингтона и Дина получил больше времени на площадке. В игре с «Локо» молодой разыгрывающий записал на свой счёт восемь очков, что стало его вторым результатом в Единой лиге (рекорд — девять очков). К этому Александр добавил пять подборов, две передачи и один блок-шот. Да, у нижегородцев сейчас не лучшие времена, однако команда развивает молодёжь, что уже достойно похвалы.

9-е место. Даниил Коско (новичок в рейтинге)

Даниил Коско

Даниил Коско

Фото: Единая лига ВТБ

Аренда в «Автодор» пошла на пользу Коско, потому что форвард стабильно получает игровую практику и стал заявлять о себе. В февральской игре с ЦСКА у Даниила 14 очков, пять подборов, два перехвата и два блок-шота. Затем была ещё одна удачная встреча с «Самарой» — девять очков и четыре подбора, но стабильности не хватает. На хорошее выступление почти тут же приходится плохое. Если Коско будет более постоянен в своей форме, то сможет побороться и за более высокие места.

10-е место. Антон Сущик (новичок в рейтинге)

Антон Сущик

Антон Сущик

Фото: Единая лига ВТБ

20-летний центровой получал немного времени в «Автодоре» в этом сезоне, однако его роль в последнее время заметно изменилась. В феврале Сущик получил возможность заявить о себе в матчах с ЦСКА, «Енисеем» и УНИКСом. Во встрече с армейцами у Антона шесть очков и шесть подборов, с красноярцами — два очка, а с казанцами — семь очков, шесть подборов, одна передача и два перехвата. Для того, кто совсем недавно начал получать игровое время — неплохие цифры. Так держать!

Наши за рубежом

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

В НБА после Матча звёзд наступает самый важный отрезок сезона, поэтому команды собираются и начинают играть в полную силу. «Бруклину» в феврале не позавидуешь: команда проиграла 10 из 12 матчей. А вообще, с учётом марта серия поражений «Нетс» достигла девяти игр. Тем не менее Егору Дёмину есть чем гордиться, так как он третьим среди россиян попал на Турнир восходящих звёзд НБА. И выиграл его, выступая за команду легенды Винса Картера. Также на днях Егору исполнилось 20 лет, с чем хотим его поздравить! Главное — без травм.

Россияне Егор Амосов и Илья Фролов очень удачно выступали в феврале за юниорскую команду мадридского «Реала» – как в молодёжном чемпионате Испании, так и в отборочном турнире молодёжной Евролиги. «Сливочные» начали его с двух побед во встречах с «Арисом» (78:65) и «Монако» (127:40). Оба наших таланта были ключевыми игроками. У Фролова в матче с греческим клубом 18 очков, восемь подборов и две передачи, а Амосов против монегасков едва не оформил трипл-дабл — 11 очков, 12 передач и семь подборов. Правда, остальные встречи отборочного турнира пришлось перенести из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Наши парни вместе с «Реалом» благополучно улетели из ОАЭ.

Что касается Александра Савкова из «Сарагосы», то форвард пропустил один матч из-за болезни, а в остальных отлично помогал своей команде. Ещё одна прекрасная новость — возвращение в строй Александра Панасюка, выступающего за «Гран Канарию».

Егор Амосов

Егор Амосов

Фото: realmadrid.com

У России серьёзное представительство в NCAA. У Виктора Панова из университета Дрекселя в феврале в среднем 11,2 очка, 5,1 подбора и 2,6 передачи. У Тимофея Рудовского получился интересный отрезок в студенческой лиге, потому что на нём были и два обновления рекорда по количеству очков (сначала – 23, затем — 24), и два матча с 0 в графе результативности. Радует, что форвард университета Брайанта моментально исправился за свои неудачные выступления и повёл учебное заведение за собой. Владимир Хряпа, сын легенды ЦСКА Виктора Хряпы, не хватает звёзд с неба, только начиная свой путь за океаном. Тем не менее россиянин показал лучшую игру в NCAA, набрав девять очков.

Александр Молофеев и его университет Луизианы в Монро прервали свою серию поражений в начале февраля, но после этого у команды снова наступил спад (0-8 на отрезке). Россиянин порой демонстрировал добротную игру, например, набрал восемь очков, сделал семь подборов и отдал две передачи в одном из матчей. Илья Ермаков не выступает с конца декабря из-за травмы. Хочется уже увидеть молодого таланта в деле — ждём.

