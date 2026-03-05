Фирсов и Рыжов сделали шаг вперёд и много изменений. Рейтинг лучших молодых Единой лиги

Остался позади февраль, настало время подвести итоги в рейтинге лучших молодых игроков России. «Чемпионат» совместно с Единой лигой ВТБ отобрал самых ярких представителей нашей любимой лиги. Напомним, что игроки из российского чемпионата выделены в десятку сильнейших, и кто-то из них получит награду, а остальным нашим талантам, выступающим за рубежом, выделена отдельная часть в конце. В отборе в рейтинг принимают участие баскетболисты 2003 года рождения и младше.

Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ будет выходить обновляемый рейтинг самых перспективных молодых российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучший молодой игрок».

1-е место. Глеб Фирсов (предыдущее место — 2-е)

Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

Фирсов спустя два месяца снова возглавил рейтинг. В целом оно и немудрено, потому что центровой «Пармы» на высочайшем уровне провёл февраль. В среднем у него 14,0 очка, 6,8 подбора и 1,2 передачи. А его перформанс в матче с «Локомотивом-Кубань», где Глеб выдал мощнейший дабл-дабл (33 очка и 12 подборов), и вовсе является одним из лучших выступлений сезона среди всех участников Единой лиги. Фирсов повторил рекорд эффективности этой регулярки (46 баллов) и по праву вернулся на первое место.

2-е место. Егор Рыжов (предыдущее место — 1-е)

Егор Рыжов Фото: Единая лига ВТБ

Центровой «Енисея» закрепился в качестве одного из лидеров клуба. Рыжов очень стабильно провёл февраль, в среднем у него 14,2 очка и 6,6 подбора. Он мог бы претендовать на первую строчку в рейтинге, но яркое выступление Фирсова затмило буквально всех. Правда, у Егора есть время, чтобы исправить положение. Заключительный отрезок чемпионата расставит всё по своим местам.

3-е место. Всеволод Ищенко (предыдущее место — 3-е)

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

У Всеволода был один неудачный матч в феврале с «Пармой», когда он не набрал ни одного очка за 17 минут на паркете. В остальном Ищенко проявлял себя очень хорошо, особенно в игре с УНИКСом. В ней у защитника «Локо» 20 очков, три подбора, четыре передачи, три перехвата и один блок-шот. В среднем на его счету в феврале 9,6 очка, 4,2 подбора, 2,2 передачи и 1,8 перехвата. Всеволод был полезен во всём и может навязать борьбу лидерам в конце регулярки.

4-е место. Лев Свинин (предыдущее место — 8-е)

Лев Свинин Фото: Единая лига ВТБ

Лев не лучшим образом играл в декабре и январе, но в феврале нашёл для себя мотивацию и стал выглядеть намного лучше. В матче с одним из лидеров чемпионата УНИКСом у Свинина 17 очков, четыре подбора, две передачи и один перехват. У молодого таланта «Пармы» по ходу февраля в среднем 10,2 очка, 3,6 подбора и 1,2 передачи. Форварду пока не хватает стабильности, потому что бывают, например, встречи с двумя очками, а иногда случаются и прорывы, как с казанцами.

5-е место. Павел Земский (предыдущее место — 4-е)

Павел Земский Фото: Единая лига ВТБ

На Павла рассчитывают в «Автодоре» и дают много игровой практики. Земский же оплачивает доверие своими качественными выступлениями. В среднем в феврале форвард записывал на свой счёт 8,6 очка и 4,2 подбора. Да, результаты клуба из Саратова в последнее время не радуют, но молодой талант продолжает развиваться и набивать шишки.

6-е место. Даниил Ключенков (новичок в рейтинге)

Даниил Ключенков Фото: Единая лига ВТБ

Ключенков с начала февраля присоединился к «Пари НН», с ходу став получать больше 20 минут игрового времени на паркете. Даниил ярко проявлял себя в ЦСКА-2, а в дебютном матче в Единой лиге у него восемь очков, четыре подбора, три передачи и один перехват. Затем во встречах с «Пармой» и «Самарой» форвард набрал по 12 очков. Яркий дебют в чемпионате от новичка нашего рейтинга.

7-е место. Михаил Ведищев (предыдущее место — 5-е)

Михаил Ведищев Фото: Единая лига ВТБ

Для Михаила февраль получился не таким ярким, как январь. Именно поэтому он опустился в нашем рейтинге. В среднем Ведищев набирал 6,8 очка и отдавал 3,4 передачи. Разыгрывающий качественно выходит со скамейки запасных и делает «Енисей» только сильнее.

8-е место. Александр Шендеров (предыдущее место — 10-е)

Александр Шендеров Фото: Единая лига ВТБ

19-летний Шендеров после отъезда из «Пари НН» Вашингтона и Дина получил больше времени на площадке. В игре с «Локо» молодой разыгрывающий записал на свой счёт восемь очков, что стало его вторым результатом в Единой лиге (рекорд — девять очков). К этому Александр добавил пять подборов, две передачи и один блок-шот. Да, у нижегородцев сейчас не лучшие времена, однако команда развивает молодёжь, что уже достойно похвалы.

9-е место. Даниил Коско (новичок в рейтинге)

Даниил Коско Фото: Единая лига ВТБ

Аренда в «Автодор» пошла на пользу Коско, потому что форвард стабильно получает игровую практику и стал заявлять о себе. В февральской игре с ЦСКА у Даниила 14 очков, пять подборов, два перехвата и два блок-шота. Затем была ещё одна удачная встреча с «Самарой» — девять очков и четыре подбора, но стабильности не хватает. На хорошее выступление почти тут же приходится плохое. Если Коско будет более постоянен в своей форме, то сможет побороться и за более высокие места.

10-е место. Антон Сущик (новичок в рейтинге)

Антон Сущик Фото: Единая лига ВТБ

20-летний центровой получал немного времени в «Автодоре» в этом сезоне, однако его роль в последнее время заметно изменилась. В феврале Сущик получил возможность заявить о себе в матчах с ЦСКА, «Енисеем» и УНИКСом. Во встрече с армейцами у Антона шесть очков и шесть подборов, с красноярцами — два очка, а с казанцами — семь очков, шесть подборов, одна передача и два перехвата. Для того, кто совсем недавно начал получать игровое время — неплохие цифры. Так держать!

Наши за рубежом

Егор Дёмин Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

В НБА после Матча звёзд наступает самый важный отрезок сезона, поэтому команды собираются и начинают играть в полную силу. «Бруклину» в феврале не позавидуешь: команда проиграла 10 из 12 матчей. А вообще, с учётом марта серия поражений «Нетс» достигла девяти игр. Тем не менее Егору Дёмину есть чем гордиться, так как он третьим среди россиян попал на Турнир восходящих звёзд НБА. И выиграл его, выступая за команду легенды Винса Картера. Также на днях Егору исполнилось 20 лет, с чем хотим его поздравить! Главное — без травм.

Россияне Егор Амосов и Илья Фролов очень удачно выступали в феврале за юниорскую команду мадридского «Реала» – как в молодёжном чемпионате Испании, так и в отборочном турнире молодёжной Евролиги. «Сливочные» начали его с двух побед во встречах с «Арисом» (78:65) и «Монако» (127:40). Оба наших таланта были ключевыми игроками. У Фролова в матче с греческим клубом 18 очков, восемь подборов и две передачи, а Амосов против монегасков едва не оформил трипл-дабл — 11 очков, 12 передач и семь подборов. Правда, остальные встречи отборочного турнира пришлось перенести из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Наши парни вместе с «Реалом» благополучно улетели из ОАЭ.

Что касается Александра Савкова из «Сарагосы», то форвард пропустил один матч из-за болезни, а в остальных отлично помогал своей команде. Ещё одна прекрасная новость — возвращение в строй Александра Панасюка, выступающего за «Гран Канарию».

Егор Амосов Фото: realmadrid.com

У России серьёзное представительство в NCAA. У Виктора Панова из университета Дрекселя в феврале в среднем 11,2 очка, 5,1 подбора и 2,6 передачи. У Тимофея Рудовского получился интересный отрезок в студенческой лиге, потому что на нём были и два обновления рекорда по количеству очков (сначала – 23, затем — 24), и два матча с 0 в графе результативности. Радует, что форвард университета Брайанта моментально исправился за свои неудачные выступления и повёл учебное заведение за собой. Владимир Хряпа, сын легенды ЦСКА Виктора Хряпы, не хватает звёзд с неба, только начиная свой путь за океаном. Тем не менее россиянин показал лучшую игру в NCAA, набрав девять очков.

Александр Молофеев и его университет Луизианы в Монро прервали свою серию поражений в начале февраля, но после этого у команды снова наступил спад (0-8 на отрезке). Россиянин порой демонстрировал добротную игру, например, набрал восемь очков, сделал семь подборов и отдал две передачи в одном из матчей. Илья Ермаков не выступает с конца декабря из-за травмы. Хочется уже увидеть молодого таланта в деле — ждём.