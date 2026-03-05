В одну реку не войти дважды. «Локомотиву-Кубань» и Би Джей Джонсону оказалось не по пути

Каковы причины расставания с американцем и что за перспективы теперь у россиян?

После яркого дебюта в Единой лиге ВТБ Би Джей Джонсон сразу громко заявил о себе. Летом 2023 года американец подписал контракт с пермской «Пармой» и с ходу стал лидером коллектива, возглавив списки команды по набранным очкам, общему времени на площадке и коэффициенту полезности. Столь убедительная статистика не осталась незамеченной грандами: вскоре легионер получил приглашение от «Локомотива-Кубань». Переход в стан железнодорожников выглядел логичным шагом в карьере игрока, но не сложилось… Почему так? Вместе с вами и разберём.

Дебютный сезон в составе железнодорожников подтвердил высокий класс форварда. В рамках Единой лиги Джонсон успел провести 23 матча, демонстрируя достойную эффективность: 12,2 очка, 3,7 подбора и одну передачу в среднем за игру. Би Джей закрепил за собой реноме качественного снайпера, реализуя 44,6% двухочковых и сохраняя приличные показатели из-за дуги — 38,3%. Однако динамику оборвал форс-мажор: тяжёлая и в то же время довольно нелепая травма (форвард хотел оформить слэм-данк, но ударил мячом в дужку кольца, неудачно приземлившись в итоге) выбила легионера из строя до конца чемпионата. Вынужденный простой и неопределённость со сроками восстановления привели к тому, что в июне 2025 года клуб принял решение расторгнуть с американцем контракт.

В ноябре 2025 года президент клуба Андрей Ведищев анонсировал возвращение Джонсона в команду. Несмотря на длительное отсутствие игровой практики у американца, железнодорожники решили сделать ставку на проверенный вариант. Сам Би Джей не скрывал воодушевления от возвращения на паркет. Отвечая на вопрос о том, чем он занимался в период отсутствия, форвард признался, что всё это время было посвящено тяжёлому процессу реабилитации.

Би Джей Джонсон бывший игрок «Локомотива-Кубань» «Делал всё возможное для того, чтобы правильно восстановиться. Я не играл с 18 января, сколько это получается — девять, 10 месяцев вне баскетбола? Никогда не выбывал так надолго и поэтому сейчас счастлив снова быть в команде, вернуться к тренировкам. Очень жду возможности наконец сыграть».

Однако долгожданное возвращение получилось не столь удачным. После затянувшейся паузы спортсмен заметно просел по всем ключевым статистическим метрикам. В 17 матчах нынешнего сезона Лиги ВТБ американец демонстрировал скромные по своим меркам 8,5 очка, 2,8 подбора и 0,6 передачи. Ощутимо снизилась и эффективность атакующих действий: реализация бросков с игры упала до 38% с двухочковой дистанции и 34% — с периметра. Найти прежний ритм и вновь вернуться к прежним кондициям Джонсону так и не удалось.

Справедливости ради, сложностей добавили и перестановки в «Локо». Летом 2025 года с поста главного тренера ушёл Андрей Ведищев, под чьим руководством Би Джей выступал в своём первом сезоне за краснодарцев. Сменивший его Антон Юдин так и не смог выстроить стабильную игру, покинув команду в январе 2026-го. Новым главным тренером команды стал Томислав Томович. Однако в условиях очередной перестройки сербский специалист и американский форвард не проработали вместе и двух месяцев.

Комментируя уход американца, наставник красно-зелёных подчеркнул, что основной причиной расторжения контракта стало личное желание игрока, который перестал чувствовать себя максимально полезным для коллектива.

Томислав Томович главный тренер «Локомотива-Кубань» «По словам Би Джея, он не чувствовал, что даёт «Локомотиву» максимум того, на что способен, это сильно влияло на его моральное состояние, и поэтому он решил найти новую команду. Мы не стали мешать игроку искать для себя лучшей судьбы и возражать против его ухода. Конечно, нам теперь придётся перестраивать свою игру, но у нас большая обойма игроков, и теперь у талантливых воспитанников клуба появился отличный шанс сделать шаг вверх и помочь нам добиться целей, которые мы ставим на этот сезон».

Уход Джонсона в такой ответственный момент сезона — не только кадровое изменение, но и чёткий сигнал остальным игрокам ротации. Пока Патрик Миллер и Винс Хантер забирают на себя основную нагрузку в атаке и проявляют лидерские качества, в тени опытных партнёров созревают те, кто готов к качественному прыжку.

Дополнительные возможности теперь должны появиться у россиян. В отсутствие Би Джея может заметно вырасти роль Антона Квитковских и Кирилла Темирова вплоть до того момента, как команда не решит вопрос с приглашением нового легионера. Впереди важнейший отрезок регулярного чемпионата. Железнодорожники сейчас занимают четвёртое место. Когда ещё проявлять себя, если не сейчас?