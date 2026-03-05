В одну реку не войти дважды. «Локомотиву-Кубань» и Би Джей Джонсону оказалось не по пути

После яркого дебюта в Единой лиге ВТБ Би Джей Джонсон сразу громко заявил о себе. Летом 2023 года американец подписал контракт с пермской «Пармой» и с ходу стал лидером коллектива, возглавив списки команды по набранным очкам, общему времени на площадке и коэффициенту полезности. Столь убедительная статистика не осталась незамеченной грандами: вскоре легионер получил приглашение от «Локомотива-Кубань». Переход в стан железнодорожников выглядел логичным шагом в карьере игрока, но не сложилось… Почему так? Вместе с вами и разберём.
Дебютный сезон в составе железнодорожников подтвердил высокий класс форварда. В рамках Единой лиги Джонсон успел провести 23 матча, демонстрируя достойную эффективность: 12,2 очка, 3,7 подбора и одну передачу в среднем за игру. Би Джей закрепил за собой реноме качественного снайпера, реализуя 44,6% двухочковых и сохраняя приличные показатели из-за дуги — 38,3%. Однако динамику оборвал форс-мажор: тяжёлая и в то же время довольно нелепая травма (форвард хотел оформить слэм-данк, но ударил мячом в дужку кольца, неудачно приземлившись в итоге) выбила легионера из строя до конца чемпионата. Вынужденный простой и неопределённость со сроками восстановления привели к тому, что в июне 2025 года клуб принял решение расторгнуть с американцем контракт.
В ноябре 2025 года президент клуба Андрей Ведищев анонсировал возвращение Джонсона в команду. Несмотря на длительное отсутствие игровой практики у американца, железнодорожники решили сделать ставку на проверенный вариант. Сам Би Джей не скрывал воодушевления от возвращения на паркет. Отвечая на вопрос о том, чем он занимался в период отсутствия, форвард признался, что всё это время было посвящено тяжёлому процессу реабилитации.
«Делал всё возможное для того, чтобы правильно восстановиться. Я не играл с 18 января, сколько это получается — девять, 10 месяцев вне баскетбола? Никогда не выбывал так надолго и поэтому сейчас счастлив снова быть в команде, вернуться к тренировкам. Очень жду возможности наконец сыграть».
Однако долгожданное возвращение получилось не столь удачным. После затянувшейся паузы спортсмен заметно просел по всем ключевым статистическим метрикам. В 17 матчах нынешнего сезона Лиги ВТБ американец демонстрировал скромные по своим меркам 8,5 очка, 2,8 подбора и 0,6 передачи. Ощутимо снизилась и эффективность атакующих действий: реализация бросков с игры упала до 38% с двухочковой дистанции и 34% — с периметра. Найти прежний ритм и вновь вернуться к прежним кондициям Джонсону так и не удалось.
Справедливости ради, сложностей добавили и перестановки в «Локо». Летом 2025 года с поста главного тренера ушёл Андрей Ведищев, под чьим руководством Би Джей выступал в своём первом сезоне за краснодарцев. Сменивший его Антон Юдин так и не смог выстроить стабильную игру, покинув команду в январе 2026-го. Новым главным тренером команды стал Томислав Томович. Однако в условиях очередной перестройки сербский специалист и американский форвард не проработали вместе и двух месяцев.
Комментируя уход американца, наставник красно-зелёных подчеркнул, что основной причиной расторжения контракта стало личное желание игрока, который перестал чувствовать себя максимально полезным для коллектива.
«По словам Би Джея, он не чувствовал, что даёт «Локомотиву» максимум того, на что способен, это сильно влияло на его моральное состояние, и поэтому он решил найти новую команду. Мы не стали мешать игроку искать для себя лучшей судьбы и возражать против его ухода. Конечно, нам теперь придётся перестраивать свою игру, но у нас большая обойма игроков, и теперь у талантливых воспитанников клуба появился отличный шанс сделать шаг вверх и помочь нам добиться целей, которые мы ставим на этот сезон».
Уход Джонсона в такой ответственный момент сезона — не только кадровое изменение, но и чёткий сигнал остальным игрокам ротации. Пока Патрик Миллер и Винс Хантер забирают на себя основную нагрузку в атаке и проявляют лидерские качества, в тени опытных партнёров созревают те, кто готов к качественному прыжку.
Дополнительные возможности теперь должны появиться у россиян. В отсутствие Би Джея может заметно вырасти роль Антона Квитковских и Кирилла Темирова вплоть до того момента, как команда не решит вопрос с приглашением нового легионера. Впереди важнейший отрезок регулярного чемпионата. Железнодорожники сейчас занимают четвёртое место. Когда ещё проявлять себя, если не сейчас?