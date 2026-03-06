Ещё один «вечный» рекорд НБА в 41 год. Леброн Джеймс — снова в истории!

Леброн Джеймс. С этим именем связана целая веха в истории НБА. Четыре чемпионства, уйма личных наград, переписанных рекордов — всё это было сделано Королём за 23 сезона в лучшей лиге мира. После сегодняшнего матча с «Денвером» пало ещё одно достижение, которое казалось незыблемым.

В феврале 2023 года Леброн обошёл одного из величайших игроков в истории не только НБА, но и всего мирового спорта Карима Абдул-Джаббара по количеству очков в лиге. Джеймс побил рекорд, который продержался практически 40 лет. Тогда это казалось чем-то безумным и невероятным. Легендарный центровой лично поздравлял Короля с таким достижением в карьере. Сейчас действующий игрок «Лейкерс» уже преодолел рубеж в 43 000 очков в регулярных чемпионатах — космические цифры.

Однако на этом Леброн не остановился и побил ещё один «вечный» рекорд Карима. По ходу матча с «Денвером» Джеймс реализовал 15 838-й бросок с игры, что позволило ему обойти Абдул-Джаббара, завершившего карьеру с 15 837 точными попаданиями. Король в очередной раз переписал историю НБА. И кажется, что эти рекорды Леброна продержатся не один десяток лет, потому что в лиге попросту не было такого стабильного игрока. Кто ещё может похвастаться 21,6 очка в среднем в 41 год? Таких просто не существует!

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

На очереди у Леброна другое историческое достижение — наибольшее количество матчей в НБА. На данный момент Король занимает вторую строчку с 1606 играми. Рекорд принадлежит четырёхкратному чемпиону в составе «Бостона» и по совместительству легенде клуба Роберту Пэришу. Вождь провёл невероятно долгую карьеру без серьёзных травм, поэтому обеспечил себе репутацию несгибаемого профессионала, которому могли помешать играть только переломы или что ещё хуже.

До конца регулярного чемпионата у «Лейкерс» осталось 20 игр, Леброну нужно провести пять матчей, чтобы сравняться с Вождём, и шесть — чтобы обойти. Наверное, все и так понимают, что это лишь вопрос времени, когда рекорд будет побит и Король установит новую планку по ещё одному статистическому показателю в истории лиги.

Можно не любить Леброна, не уважать его за решения по ходу карьеры, но вряд ли у кого-то есть хоть доля сомнений в том, что Джеймс — уникум и один из величайших в истории. С этим поспорить нужно постараться… Сколько ещё рекордов побьёт Король до ухода на пенсию? Скорее всего, следующий сезон станет для него последним — вот и посмотрим на «последний танец» форварда, который может перебраться в «Кливленд». Очень символично будет закончить свой путь в лиге именно там, где начинал его и добился успеха, хоть пришлось и помучить фанатов своим «Решением».