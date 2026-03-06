Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония Витория-Гастейс — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Драка в женском баскетболе — массовая потасовка девушек в NCAA в сезоне-2025/2026, видео

Массовая драка в женском баскетболе. Арбитр — в нокауте, восемь девушек — отстранены
Виталий Весёлый
Массовая драка в женском баскетболе
Комментарии
Зачинщица потасовки дисквалифицирована до конца сезона, три лидера пропустили важнейший раунд плей-офф.

В американском студенческом баскетболе наступило время «Мартовского безумия» — решающих турниров конференций, где команды сражаются друг с другом за право попасть в общенациональный плей-офф. Однако матч второго раунда конференции Sun Belt между командами университета Прибрежной Каролины и университета Южной Алабамы запомнится в первую очередь не спортивной интригой, а резонансной массовой потасовкой, досталось в которой чуть ли не всем, в том числе и бедолаге-арбитру.

NCAA Подробнее

Баскетболистки Южной Алабамы сумели выбить соперниц из турнира — 80:70. Но победа оказалась пирровой. За пять минут до конца встречи на паркете вспыхнула масштабная драка, в центре которой оказались Трэйси Хьюстон из Прибрежной Каролины и Кордасия Харрис из алабамского вуза. После короткой словесной перепалки под кольцом Хьюстон пошла в атаку, начав колотить соперницу, что спровоцировало цепную реакцию: на площадку мгновенно выбежали игроки со скамейки, пытаясь разнять дерущихся.

Самый пугающий эпизод произошёл, когда арбитр Марла Гирхар встала между спортсменками. В пылу борьбы Хьюстон случайно задела предплечьем область шеи и головы судьи. Гирхар рухнула на паркет и долго не могла подняться. Ей потребовалась помощь медицинской бригады, которая была на арене. Позже стало известно, что серьёзных травм, к счастью, удалось избежать.

По итогам инцидента конференция вынесла максимально жёсткие решения. Лидер университета Прибрежной Каролины Хьюстон дисквалифицирована до конца сезона. В составе университета Южной Алабамы под санкции попали сразу семь баскетболисток: четверо были удалены за выход на паркет со скамейки запасных, а трое ключевых игроков — Харрис, Эмиа Саттон и Даниэла Гонсалес — получили отстранение на один матч. Для Южной Алабамы это стало колоссальным ударом, так как команда разом лишилась своей ударной силы: отстранённое трио неизменно выходило в старте и обеспечивало львиную долю набранных очков.

Главный тренер Прибрежной Каролины Кевин Педерсон после матча прокомментировал резонансный эпизод: «Очень жаль, что сегодня произошёл этот инцидент. Я знаю, что Трэйси Хьюстон глубоко сожалеет о случившемся. Вне площадки она образцовый человек и прекрасно понимает, что не должна была так поступать. Это крайне неприятная ситуация для всех нас. Мы в своей программе не одобряем подобное поведение. Это совсем не то, что хочется видеть в последнем матче сезона».

Тем не менее, несмотря на серьёзные кадровые потери, команда из Южной Алабамы сумела справиться с трудностями. Уже в следующем матче турнира баскетболистки одержали победу со счётом 69:59, пробившись дальше по сетке конференции Sun Belt. Впереди — возвращение в строй трёх лидеров, а значит, шансы на успех в четвёртом раунде турнира будут значительно выше. На этой стадии им предстоит встретиться с пятой сеяной командой чемпионата — университетом Маршалла. Пожелаем всем фанатам, чтобы в этой игре была чисто спортивная интрига, а все драки остались позади.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android