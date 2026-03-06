Его хотел переманить топ-клуб, но он остался в родной команде. Фирсов — будущее «Пармы»

В этом сезоне Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» успела удивить многих. В Перми свою команду любят и поддерживают полностью и без остатка вне зависимости от результата, но команда привлекла внимание нейтральных болельщиков. Во многом это произошло из-за хороших результатов, однако есть и ещё несколько немаловажных факторов, среди которых присутствует наличие Глеба Фирсова.

Начнём по порядку: во-первых, клуб из Перми является единственным представителем Единой лиги, кому удалось обыграть и ЦСКА, и УНИКС. Команда добилась побед на домашнем паркете, но и на выезде как минимум с казанцами смотрелась невероятно достойно и могла рассчитывать на удачный результат (72:74). Во-вторых, «Парма» приняла ряд правильных решений в межсезонье, скомпоновав сильный костяк из легионеров. Террелл Картер с первых игр влюбил в себя всех болельщиков, а к оснащённости и умениям Джалена Адамса, Брендана Адамса, Виктора Сандерса и Микаэля Хопкинса нет никаких вопросов. Каждый из них выполняет свою роль на блестящем уровне.

Правда, команда полюбилась многим не только из-за хороших результатов, но и из-за качественного шага вперёд от воспитанников Глеба Фирсова, Льва Свинина и Ивана Егорова, которые прошли путь от роли «выйдет на пару минут для развития» до «основных игроков состава». Конечно, нельзя не отметить прогресс Фирсова. В прошлом сезоне он в среднем проводил на паркете шесть минут, набирая 2,2 очка, 1,3 подбора и 0,5 передачи. В этой регулярке — 16 минут, 10,5 очка, 4,9 подбора, 0,7 передачи, 0,7 перехвата и 1,1 блок-шота.

Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

Глеб — пятый по результативности в команде, совсем немного уступает Сандерсу (10,6 очка), однако с учётом того, что Виктор проводит на паркете куда больше времени (27 минут в среднем), можно считать Фирсова одним из лучших в составе по эффективности нахождения на площадке. Ходили слухи, что центровым «Пармы» интересовался «Локомотив-Кубань» и Глеб даже вёл переговоры с краснодарцами до Матча звёзд Единой лиги. Впрочем, сейчас это всё уже неважно, потому что Фирсов подписал новое соглашение с пермским клубом, которое рассчитано до 2029 года.

«Парма» быстро спохватилась и не отдала своего таланта «Локо», где была проблема с центровыми до перехода Алена Хаджибеговича. Вот, похоже, после того как Фирсов принял решение не покидать Пермь, краснодарцы начали пробивать трансфер игрока «Автодора». На самом деле, очень радует, что воспитанник, прошедший путь в клубе от самых низов и до основного состава, остался верен своим принципам и родной команде.

Возможно, в будущем топ-клубы будут мечтать о том, чтобы пригласить Фирсова к себе на позицию центрового, но тогда «Парма» получит солидную компенсацию. К тому же Глеб выбрал рост и развитие, а не погоню за деньгами, что тоже вызывает огромное уважение, с какой стороны ни посмотри. Точно так же считает известный баскетболист Иван Лазарев, который в последнее время активно комментирует матчи Единой лиги и ведёт телеграм-канал.

Иван Лазарев бывший игрок «Зенита», «Пармы» и УНИКСа «Фирсову всего 21 год, и сейчас очень важно получать игровое время, принимать решения, ошибаться и учиться. Если учитывать адекватность и подход Глеба, у него точно всё будет хорошо».

Фирсов по праву лидирует в гонке за лучшего молодого игрока России и в последнем матче с «Енисеем» обскакал своего главного конкурента по этому сезону Егора Рыжова. Глеб собрал дабл-дабл: 16 очков, 11 подборов, две передачи и два блок-шота, а Егор —12 очков, шесть подборов и три передачи. «Парма» победила со счётом 81:70. Борьба за награду накаляется, и будет интересно посмотреть за тем, кто в итоге её возьмёт, однако одно можно сказать точно, Фирсов — будущее нашего баскетбола.