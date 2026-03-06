На первом посту — тренер, на втором — торговец людьми и сутенёр. Ужасная история из США

Баскетбольный мир повидал немало скандалов, но история, развернувшаяся в стенах Калифорнийского государственного университета в Бейкерсфилде, стоит особняком. В центре грандиозного скандала оказался Кевин Мейс — в прошлом игрок команды, а до недавнего времени её временный ассистент. Сейчас Мейс находится под стражей в ожидании суда, который назначен на 13 марта 2026 года.

Список инкриминируемых ему деяний мог бы стать основой для криминального триллера: по версии следствия, Мейс причастен к торговле людьми и сутенёрству в четырёх штатах, хранению автоматического оружия и наркотиков, а также к владению более чем 600 файлами с запрещёнными материалами с участием несовершеннолетних, где фигурировали дети в возрасте от четырёх лет.

Дело началось ещё в конце августа 2025 года, когда главный тренер Род Барнс получил анонимное письмо с пометкой «СРОЧНОЕ СООБЩЕНИЕ 911». В нём содержалось пугающее разоблачение: Мейс — его ассистент — месяцами удерживал девушку в сексуальном рабстве. Информатор поставил ультиматум: «Исправьте это, иначе падёт весь штаб». Барнс передал письмо в отдел кадров, после чего к делу подключилась полиция.

Детективы провели операцию под прикрытием в Сакраменто. Подставной клиент договорился о встрече с девушкой, оказывающей интимные услуги, и вскоре выяснилось, что номер в отеле был арендован лично Мейсом. Сама девушка пыталась представить Кевина как своего бойфренда, однако улики подтвердили, что он полностью контролировал её работу, а выручку забирал себе. География «второй работы» Мейса впечатляет: сутенёрством и торговлей людьми он занимался в четырёх штатах. Помимо Калифорнии, это Невада, Аризона и Техас.

При обыске в его квартире нашли не только наркотические вещества, но и целый арсенал автоматического оружия. Примечательно, что при найме Мейса в 2019 году университет проводил проверку его биографии, которая не выявила никаких проблем. В своём заявлении на работу Мейс писал, что его цель — наставлять молодёжь и помогать игрокам преодолевать трудности на пути к успеху в первом дивизионе.

Сам Мейс вину категорически отрицает, а его адвокаты готовятся к предстоящему заседанию в суде. В самом университете репутационный пожар полыхнул мгновенно. Спустя всего несколько дней после ареста Мейса в сентябре 2025 года учебное заведение уволило самого Барнса, а также спортивного директора Кайла Кондера. Кондер уже подал встречный иск, утверждая, что его сделали козлом отпущения, так как первым, по его словам, забить тревогу пытался именно он.

Пока суд готовится вынести вердикт Мейсу, университет ищет выход из кризиса. Команда завершила регулярный чемпионат на последнем месте в конференции Big West. Но спортивные результаты сейчас отходят на второй план: главное, чтобы тот, кто должен понести ответственность, её действительно понёс.