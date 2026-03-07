«Приехал в Россию не из-за денег». Интервью с ярким легионером «Зенита»

Ещё с прошлого года в санкт-петербургском «Зените» продолжаются кадровые перестановки. Одной из них стало подписание Луки Шаманича — молодого центрового с опытом игры в НБА и Евролиге. Он присоединился к команде в ноябре и сейчас является одним из ключевых её легионеров. «Чемпионат» пообщался с Лукой, чтобы узнать, как прошла его адаптация в Единой лиге ВТБ.

— Ты в «Зените» уже несколько месяцев. Как тебе в новой команде, как прошла адаптация?

— Для меня «Зенит» — это действительно новый этап. Красивый город. Очень хорошая организация внутри команды. Считаю, меня здесь отлично приняли. И мне действительно нравится быть здесь.

— Ты перебрался сюда из команды Евролиги. Заметил серьёзную разницу в уровне соревнований или нет?

— Не особо. В российском чемпионате, как и в Евролиге, очень контактный баскетбол. В Евролиге есть топ-команды, которые, возможно, выделяются на фоне остальных. Но у нас есть ЦСКА, есть УНИКС, есть «Локо». Думаю, эти четыре команды, включая «Зенит», вполне могли бы достойно выступать в Евролиге.

— По-твоему, как нынешний «Зенит» проявил бы себя в Евролиге?

— Думаю, мы были бы в верхней части турнирной таблицы.

— Что вообще думаешь об отстранении российских команд?

— Это очень печально, потому что в России много хороших команд. Думаю, российские болельщики должны иметь возможность смотреть баскетбол самого высокого уровня. Я не хочу слишком углубляться в политику, но было бы здорово иметь возможность играть в Евролиге.

— Твой одноклубник Андре Роберсон говорил, что надеется, что вскоре «Зенит» вернется в еврокубки, и потому подписал двухлетний контракт. Тебя не смущала эта ситуация до подписания контракта?

— Нет, потому что мой контракт рассчитан до конца сезона.

— Поступали ли тебе предложения от других команд Евролиги после ухода из «Басконии»? Если да, почему выбрал «Зенит»?

— Было несколько разговоров с европейскими командами, но «Зенит» показался мне очень интересным вариантом, и я хотел пожить в России. Это красивая страна, у меня есть знакомые, которые работают здесь. Наши переговоры прошли очень хорошо, и я просто хотел играть в баскетбол.

— Раньше ты здесь не был?

— Никогда.

— В интернете тебя раскритиковали за переезд в Россию. В комментариях под новостями о трансфере люди писали, что ты выбрал деньги, что теперь тебя не подпишет ни одна команда Евролиги. Многие комментарии связаны с политикой. Если бы ты мог ответить хейтерам, то что бы сказал?

— Хороший вопрос. Это было не из-за денег. Не особо интересуюсь политикой, я приехал сюда играть в баскетбол. Многие люди читают что-то в интернете, однако живя здесь, я знаю, что многое из этого неправда. Медиа часто продвигают картину, которая кому-то выгодна. Это полностью отличается от того, что показывают онлайн, и от того, какая Россия на самом деле. Мне здесь нравится, и это точно было не из-за денег.

Лука Шаманич Фото: Единая лига ВТБ

— Вообще, в ходе карьеры ты довольно часто подвергался публичной критике. За не самое удачное выступление в «Сан-Антонио», за частую смену команд и так далее. Как справляешься с этим? Были ли моменты, когда негатив влиял на твой настрой?

— Нет, не особо. Я не сильно волнуюсь о том, что люди обо мне говорят. Нравится им или нет — это не так уж важно. Это всего лишь баскетбол. В жизни есть гораздо более серьёзные вещи. Я даже не читаю такое. Почти не сижу в интернете.

— Как сам думаешь, почему у тебя не получилось закрепиться ни в «Сан-Антонио», ни в «Юте»?

— НБА — это другой бизнес. Иногда большую роль играет удача. Иногда — готовность в нужный момент, а иногда ты просто слишком молод для чего-то. Были и мои ошибки, я тоже должен брать ответственность. Это сочетание многих факторов. Сейчас это уже в прошлом, я многому научился и просто смотрю в будущее.

— Тебе только-только исполнилось 26 лет, хотел бы в будущем ещё раз попробовать себя в НБА?

— Думаю, мечта каждого — играть в НБА. Мне хотелось бы находиться там, где я являюсь важной частью команды на площадке. И на каком бы уровне это ни было, я хотел бы играть именно так.

— Как считаешь, кто был лучшим игроком, с которым ты когда-либо выходил на площадку в НБА?

— Леброн Джеймс.

— А против кого было сложнее всего играть?

— Леброн Джеймс.

— В целом какое твоё самое счастливое воспоминание об НБА? Может, драфт?

— Наверное, данк через Леброна Джеймса.

Лука Шаманич в «Юте» Фото: Alex Goodlett/Getty Images

— Что думаешь о работе с тренером Радоньичем в «Зените»?

— Мне интересно. С его приходом динамика немного изменилась, чего и следовало ожидать. Он очень требовательный, но справедливый. Думаю, каждый спортсмен это ценит. Пока всё очень хорошо.

— Ты что-то слышал о нём до знакомства?

— Да, слышал. И ещё помню, что в 18 лет, до НБА, сыграл один матч против «Црвены Звезды». Помню, как жёстко они играли, насколько были организованы, их стиль. Я понимал, что здесь будет примерно так же, и меня это радовало.

— Как команда восприняла внезапные перестановки в тренерском штабе?

— Это всегда непросто, потому что команда — это живой организм. Когда убирают одну часть, переход бывает тяжёлым. Но руководство «Зенита», ассистенты, менеджеры сделали этот процесс для нас намного легче. Думаю, они проделали отличную работу.

— Какое самое главное изменение ты заметил с приходом тренера Радоньича?

— Главное изменение, думаю, связано с нашей защитой. Мы стали более ответственными индивидуально и понимаем, что без защиты на площадке нас просто не будет. Все знают: хочешь играть — играй в защите. Благодаря этому у нас бывают очень хорошие матчи в нападении.

— Прошла половина сезона, и пока «Зенит» находится только на третьем месте. Чем объясняется такой результат?

— Сезон у «Зенита» складывается неровно: много травм, а это то, что сложно контролировать. Была смена тренера, кто-то ушёл. Конечно, мы хотим быть первыми, однако третье место сейчас не катастрофа. Мы стремимся к первому и хотим побеждать как можно чаще. Главное — работать каждый день.

— А что насчёт матчей с конкурентами по топ-4? Пока только одна победа в восьми встречах. Здесь присутствует какой-то ментальный блок?

— Нет. В тех матчах, в которых я принимал участие, мы не проигрывали крупно, нас не громили. Нас просто обыгрывали, что случается в баскетболе. Некоторые из этих команд гораздо более сыгранны. Если посмотреть на ЦСКА или УНИКС, там игроки уже несколько лет вместе. Так что мы хорошо трудимся и движемся вперёд шаг за шагом.

— Какая команда, по твоему мнению, представляет наибольшую угрозу для «Зенита» в этом году?

— УНИКС и ЦСКА. Они опережают нас. Думаю, именно с ними мы будем играть в полуфинале и финале.

— Какую работу лично ты стараешься провести в новом году, чтобы улучшить командные результаты?

— Играть более ответственно, лучше защищаться, быть более трудолюбивым на площадке, лучше работать на тренировках и каждый день бросать вызов партнёрам.

Лука Шаманич Фото: Единая лига ВТБ

— Как обстоит атмосфера в раздевалке? Можно сказать, что «Зенит» заряжен на борьбу в концовке сезона?

— «Химия» отличная. С самого моего приезда всё было очень хорошо, все очень доброжелательные. Русские игроки и легионеры действительно сплочены, это здорово.

— С кем из одноклубников ты сейчас общаешься больше всего?

— К сожалению, мой самый близкий партнёр по команде Нено [Димитриевич] уехал. Сейчас… надо осторожнее отвечать (улыбается). Все хорошие, не могу выбрать одного.

— Может, выделишь кого-то из российских ребят?

— Конечно. Русские ребята — Цева, СК (Андрей Воронцевич и Сергей Карасёв. — Прим. «Чемпионата»), мой дорогой Морковка.

— Морковка?

— Ема, Морковка (Владислав Емченко. — Прим. «Чемпионата»). Все русские ребята очень близки, мы каждый день шутим. Они очень добры.

— 28 февраля клуб объявил о подписании Джонни Джузэнга. Ты и Джонни немного поиграли вместе в «Юте». Он связывался с тобой, прежде чем принять предложение «Зенита»?

— Да, мы играли вместе в «Юте» один год. Он замечательный партнёр по команде, игрок и человек, и я думаю, что он отлично впишется в «Зенит». Мы общались до того, как он подписал контракт: он задавал мне вопросы, я дал ему несколько ответов. Очень рад, что он пополнит команду.

— Для него «Зенит» — первая европейская команда в карьере. Какой совет ты бы дал Джонни, чтобы он быстрее и проще адаптировался?

— Слушать меня, набраться терпения и не строить слишком больших ожиданий, особенно в начале. Уже март, почти плей-офф, так что нужно действительно много терпения.

Лука Шаманич Фото: Единая лига ВТБ

— Как тебе живётся в Санкт-Петербурге?

— Обожаю этот город. Люди очень приятные, еда потрясающая. Плохого сказать нечего.

— Какими были твои первые впечатления от России?

— Отличная страна. Очень чисто, приятно, безопасно.

— Ты ведь посетил много российских городов. Где понравилось больше всего?

— У каждого города есть что-то своё. Когда мы были в Перми или в Саратове, эти города напомнили мне дом — Балканы, там более старая архитектура. Это навевает воспоминания. Но мой фаворит — Санкт-Петербург.

— Если я попрошу выбрать одну вещь, которая больше всего нравится тебе в России, что ты назовёшь?

— Больше всего нравится в России? Люди. Они очень милые. Здесь безопасно, нет ничего сумасшедшего, чисто. Думаю, что в этой стране всё действительно хорошо организовано.

— Что думаешь о русской зиме?

— Люблю её. Холодно, морозно, много снега. Это моё любимое время года после лета.

— Как ты проводишь время за пределами баскетбола?

— Люблю читать. Ещё люблю смотреть фильмы и поесть. Вот три моих основных занятия.

— Какой последний фильм или сериал ты посмотрел?

— Я посмотрел, наверное, 90% всех существующих фильмов и много сериалов. Из последнего — пересмотрел «Бойцовский клуб» и советую всем его посмотреть. А ещё пересмотрел первый сезон «Настоящего детектива» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном.

— Если бы ты мог сыграть или потренироваться с любым баскетболистом в истории, кого бы ты выбрал? Леброн Джеймс?

— Нет, мне всё равно. Наверное… не знаю, никто.

— В детстве ты занимался футболом, теннисом и даже брейк-дансом. Сейчас следишь за другими видами спорта? Если да, поддерживаешь ли какого-то спортсмена или клуб?

— Нет. Буду предельно честен, в свободное время я вообще не смотрю спорт.

— Может, ты был на стадионе футбольного «Зенита»?

— Никогда.

— И не планируешь?

— Это красивый стадион, но мне это просто неинтересно.

— Когда ты начинал профессиональную карьеру, у тебя не было ни одной татуировки. Сейчас их довольно много, однако самая заметная, пожалуй, та, что на шее — она бросается в глаза на всех фото. Расскажешь, что она значит?

— Это дата рождения моей бабушки по маминой линии, которая ушла из жизни. У нас была особая связь, и, когда она умерла, я решил сделать татуировку в её честь.

— Напоследок расскажи один интересный факт о себе, который мало кто знает.

— На самом деле ничего интересного. Я боюсь летать. Это мой самый большой страх.