Он вернулся — Джейсон Тейтум! И это было по-настоящему трогательно

Восстановление после серьёзной травмы — вещь непредсказуемая: назвать точную дату невозможно. Поэтому и в случае с Джейсоном Тейтумом «Бостон» не торопился озвучивать сроки, а делал акцент на правильной последовательности шагов в реабилитации.

Восстановление Тейтума летом шло пошагово — сначала он заново учился работать стопой. Чтобы ничего не упустить, медицинский штаб «Селтикс» спросил совета у коллег и составил подробную программу. Каждый этап был расписан отдельно — и до тренировок с контактной нагрузкой переходили только после необходимых тестов и при полной уверенности игрока.

К началу марта он прошёл заключительный этап программы. Почти 10 месяцев форвард не выходил на площадку в НБА — и возвращение с «Далласом» ощущалось по-особенному. Тейтум вышел на разминку задолго до стартового свистка, а объявление его в стартовой пятёрке встретили продолжительными аплодисментами на трибунах «Ти-Ди Гардена».

Старт получился ожидаемо неровным. Сначала у него не пошло: он не попал со средней дистанции, потом промахнулся из-за дуги, а попытка забить сверху тоже не удалась — мяч попал в переднюю часть кольца. Было заметно, что он действует аккуратно, избегает лишнего контакта, а большинство владений проводит через розыгрыш на периметре.

К перерыву у Тейтума было по пять очков, подборов и передач — лишний раз доказывает, как много он делает для атаки своей команды. Он с ходу влился в игру, вне зависимости от того, насколько быстро она развивалась. То делал пас на открытого игрока, то отдавал мяч под кольцо, то освобождал место для коллег.

После паузы «Бостон» заиграл увереннее, а сам Джейсон прошёл к кольцу, попал со средней, затем забил трёхочковый из левого угла. После шести промахов на старте он реализовал пять бросков подряд — и именно в этот отрезок «Селтикс» ускорились и начали уводить игру. Форвард продолжал строить атаки через движение и пас. Один из ключевых моментов третьей четверти — ассист на Джейлена Брауна в быстрый прорыв.

К началу четвёртой четверти «Бостон» уже уверенно контролировал ход матча. Игровое время Джейсона дозировали — это решение тренерского штаба было запланировано заранее. В концовке он добавил ещё один точный трёхочковый, после которого преимущество хозяев стало двузначным.

«Селтикс» выиграли матч со счётом 120:100. Тейтум за 27 минут оформил 15 очков, 12 подборов и семь передач. Ему пока дают играть ограниченное количество минут — планируют постепенно увеличивать время на площадке ближе к плей-офф.

Вернувшись к привычному составу, команда всё же столкнулась с проблемой: Никола Вучевич, только пришедший в клуб из «Чикаго», выбыл из-за перелома пальца. Его оперативно заменили игроки с лавки, а первый номер драфта Купер Флэгг набрал 16 очков, совершил восемь подборов и отдал шесть передач.

В целом матч получился сдержанным. Тейтум не форсировал события, действовал спокойно и шаг за шагом возвращал уверенность в движениях. Сейчас для него важнее всего без спешки войти в привычный ритм.