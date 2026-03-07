В НБА появился необычный новичок. За три матча он уже вошёл в историю лиги

В НБА всё стремительно движется к самой важной стадии сезона — к плей-офф. «Вашингтон» уже несколько лет не претендует на выход в постсезон, но приход Трея Янга и Энтони Дэвиса должен изменить ситуацию в будущем. Правда, даже так у «Уизардс» находятся волшебники в составе, способные удивить.

Вряд ли кто-то из вас вообще слышал о существовании такого игрока, как Джулиан Риз. Только самые заядлые фанаты знали о нём, и те, кто следит за Лигой развития НБА. Джулиан является братом Энджел Риз, ставшей звездой WNBA за свои два полноценных сезона. Правда, большей известности баскетболистка добилась своей деятельностью за пределами паркета: это участие в показах мод, бесконечные подкасты, активная социальная позиция и так далее.

Но вернёмся к её брату. Джулиан является выпускником университета Мэриленда и не был выбран на драфте 2025 года. С ним подписал контракт «Торонто», но уже на следующий день соглашение было расторгнуто. Клуб решил отправить его в G-лигу. В составе «Рэпторс 905» он провёл 39 матчей, в среднем набирая 7,8 очка, 7,0 подбора и 1,1 передачи за игру. Для игрока, который проводил на паркете 17 минут, не самые плохие цифры.

Джулиан Риз игрок «Вашингтона» «Она [сестра Энджел] пишет мне до и после каждой игры, просто говорит, что мне нужно делать. Смотрит матчи, пытается написать мне в перерыве… Здорово иметь такую ​​сестру, которая всегда рядом и старается сделать всё возможное для своего брата, особенно когда она занята своими делами. Люблю её до смерти».

Правда, ничем выдающимся парень не отличался. Всё изменилось в марте 2026 года, когда «Вашингтон» подписал с Джулианом двусторонний контракт. Похоже, тренерский штаб во главе с Брайаном Кифом увидел что-то эдакое в Ризе, чего многие ранее не могли разглядеть. Форвард начал свой путь в НБА неудачно: два очка, четыре подбора, три перехвата, четыре потери за 28 минут на паркете. И Джулиан покинул игру, заработав шесть фолов. Зато потом последовала неплохая игра с «Орландо» — девять очков, восемь подборов и три передачи. И почти наибольшее время на паркете — 32 с половиной минуты.

Да, у «Вашингтона» сейчас присутствуют проблемы как с тяжёлыми форвардами, так и с центровыми. Возможно, приглашение Джулиана было определённым планом команды по тому, как продолжать дальше сливать сезон для обеспечения лучшего пика на драфте 2026 года, но Ризу это не помешало вписать своё имя в историю лиги в своём третьем матче в карьере. Во встрече с «Ютой» он был лучшим на паркете в составе «Уизардс», набрав 18 очков, сделав 20 подборов, две передачи и один перехват. Это просто невообразимые цифры для парня, который буквально неделю назад играл в G-лиге и вообще не рассчитывал на нечто подобное.

Джулиан Риз в матче с «Ютой» Фото: Scott Taetsch/Getty Images

Риз стал первым новичком со времён легендарного Тима Данкана, которому удалось так быстро набрать 20 подборов в карьере. Данкан оформил 22 отскока в третьей игре в карьере, так же как и Джулиан. Это было в далёком 1997 году. Получается, 29 лет такого никто не добавился. И это не все статистические рекорды новичка «Вашингтона». 22-летний Риз присоединился к Шакилу О’Нилу и всё тому же Данкану в качестве единственных игроков за последние 40 лет, которым удавалось взять 20 подборов в своих первых пяти матчах в лиге.

Конечно, кто-то может возразить, что раньше это было сделать намного труднее, ведь сопротивление и физическая подготовка находились на совершенно другом уровне. Но не стоит обесценивать достижение Риза, который прошёл огонь, воду и медные трубы. Если бы не поддержка его сестры и невероятное стремление к вершинам, мы бы не увидели один из самых выдающихся перформансов от того, кого вообще не ждали. Желаем парню закрепиться в лиге и продолжать радовать фанатов не только «Вашингтона», но и всего баскетбола.