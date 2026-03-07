«Думал, вырублюсь». Вембаньяма пустил слезу — заслуженно после такого-то камбэка!

Уже на первых минутах стало понятно, что «Сан-Антонио» ждёт тяжёлая игра. «Клипперс» убегали вперёд, а хозяева никак не могли забить и всё время ошибались. Где-то в середине встречи они отставали на 25 очков, и можно было думать, что интрига умерла — осталось лишь гадать, каким будет итоговый счёт. Однако в баскетболе сюжет способен резко поменяться.

В первой половине «Спёрс» почти не сопротивлялись. «Клипперс» легко проходили их защиту, а после ошибок хозяев быстро убегали в быстрые атаки. У «Сан-Антонио» игра совсем не шла: они медленно двигали мяч, бросали лишь в конце владения и часто промахивались, а в защите постоянно опаздывали. На большой перерыв гости ушли с комфортным перевесом — разница в счёте была 20 очков. И она только росла.

Всё изменилось не из-за одного сильного момента, а благодаря множеству небольших улучшений в игре — как только игроки вернулись со скамейки, «Сан-Антонио» стал быстрее двигаться, чаще атаковать кольцо и принимать решения, а потерь при этом стало меньше. Кроме того, Джулиан Шампани сильно помог команде: он забивал со средней дистанции, проходил под кольцо и понемногу сокращал отставание.

К концу третьей четверти «Клипперс» ушли в отрыв на 11 очков. После этого гостей уже невозможно было остановить: «Спёрс» временами отбивались только за счёт защиты и борьбы под щитом.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Клипперс» Фото: Ronald Cortes/Getty Images

В четвёртой четверти инициативу в свои руки взял Виктор Вембаньяма — уверенно защищался, не давал противникам отправить мяч в корзину, хорошо боролся на щите и одновременно забивал в атаках. В середине отрезка это позволило «Сан-Антонио» сначала догнать, а потом и обойти соперника.

Кульминацией матча стала быстрая атака: ДеАарон Фокс сделал передачу на Вембаньяму, тот забил сверху и вывел «Спёрс» вперёд под конец игры. «Клипперс» не смогли вернуть себе инициативу в оставшееся время. Итоговый счёт — 116:112 в пользу хозяев. «Спёрс» отыгрались после того, как уступали 25 очков и 50:75 в начале третьей четверти, и вышли вперёд уже к середине концовки.

Когда прозвучала финальная сирена, все смотрели на Вембаньяму. После потрясающих двух матчей он не сдержал эмоций — у него на глазах появились слёзы. Обычно в регулярном сезоне такое не увидишь, и это только подчёркивает, как сильно команда хотела одержать эту победу.

Особенно сильно это заметно, если сравнить с реакцией других звёзд лиги. Например, если Вембаньяма так сильно обрадовался обычной победе в марте, трудно представить, что будет, если «Спёрс» станут чемпионами. Это резко отличалось бы от сдержанности Николы Йокича, который после победы «Денвера» больше думал о сербских скачках, чем о чемпионском параде.

Виктор Вембаньяма центровой «Сан-Антонио» «Я думал, что вот-вот вырублюсь уже в первой четверти — настолько был измотан. Это был, наверное, один из самых тяжёлых матчей в моей жизни. Может, со стороны это и не выглядело так. Но вчера мы рубились против самой жёсткой команды лиги, а сегодня — снова с командой, которая играет в силовой манере. Я реально сейчас просто могу отключиться».

«Спёрс», вместо того чтобы просто плыть по течению, собрались, поднажали и вытащили игру. Следующий матч команда Митча Джонсона сыграет дома с «Хьюстоном», а «Клипперс» поедут в гости к «Мемфису». «Шпоры» по-прежнему занимают второе место на Западе с результатом 46-17, уступая лидирующей «Оклахоме» 2,5 победы.