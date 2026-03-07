Леонард не дождался обещанных денег. Что ещё известно о резонансном скандале НБА?

История, которой сейчас занимается НБА, начиналась как рутинное расследование потенциального обхода потолка зарплат. Однако с появлением новых документов и уточнением хронологии фабула дела перестала быть однозначной. Напомним, в центре событий — «Клипперс», Кавай Леонард, экологический стартап Aspiration, инвестиции Стива Баллмера и теперь неожиданное банкротство, в котором «нашёлся» и сам баскетболист.

Расследование началось после того, как в 2023 году информатор пожаловался в SEC . В жалобе говорилось, что Aspiration выплатила Леонарду тайное вознаграждение, замаскировав это под рекламный контракт с клубом. Позже скриншоты этого документа показали в подкасте Pablo Torre Finds Out, но SEC так и не подтвердила эти факты.

История во многом началась именно с того момента, как Леонард и Aspiration пришли к соглашению. В апреле 2022-го баскетболист подписал контракт с компанией на четыре года — сумма сделки составила $ 28 млн. Вдобавок один из основателей фирмы, Джозеф Санберг, передал Леонарду часть своей доли в компании, оценённую примерно в $ 20 млн. Интересно, что Леонард нигде не появлялся в рекламе Aspiration, из-за чего у многих возникли подозрения: не скрытая ли это выплата?

Но потом всё пошло по-другому, и эта версия перестала полностью объяснять происходящее.

В 2025 году Aspiration объявила о банкротстве. По документам, Кавай через свою фирму числится среди тех, кому компания не заплатила — около $ 7 млн. Если учитывать схему с доплатами, непонятно, почему часть денег так и не дошла до Леонарда. Сейчас его деньги просто «зависли» в деле о банкротстве, и шансов вернуть их быстро нет — ему придётся ждать общей выплаты всем кредиторам.

Кавай Леонард, сезон-2025/2026 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Aspiration во многом обязана своей судьбой владельцу «Клипперс» Стиву Баллмеру, который не остался в стороне. В декабре 2021 года он вложил в стартап $ 50 млн, а когда у компании начались финансовые трудности, добавил ещё $ 10 млн в марте 2023-го. Позже SEC выразила подозрение, что руководство фирмы могло приукрашивать результаты компании для своих инвесторов.

В этом месте сюжета возникает главный вопрос: даже если Баллмер и правда хотел обойти потолок зарплат, выбранная им схема кажется ненадёжной. Средства шли через стартап, которым управлял человек, впоследствии осуждённый за мошенничество. Для богатого владельца клуба всё это выглядит слишком рискованно и нелогично.

С каждым новым событием вопросов становится только больше. Продолжаем разбираться.

В декабре 2021 года Стив Баллмер вкладывает $ 50 млн в Aspiration. Проходит всего четыре месяца, и 4 апреля 2022 года происходит сразу два взаимосвязанных события: команда «Клипперс» покупает у Aspiration карбоновые кредиты на $ 32 млн, а Кавай Леонард в тот же день становится лицом компании. Правда, все эти деньги пока лежат на эскроу-счёте и остаются замороженными.

Почти три месяца ничего не происходило. Только 30 июня 2022 года наконец-то сдвинулось с мёртвой точки: Леонард получил первый платёж по контракту, а компания Aspiration, после разрешения от «Клипперс», смогла получить доступ к тем самым $ 32 млн.

Кавай Леонард, сезон-2025/2026 Фото: Wally Skalij/Getty Images

На первый взгляд ситуация выглядит как попытка схитрить и нарушить правила. Но есть другая версия: Баллмер вложил деньги в Aspiration ещё до сих событий, и, возможно, эти сделки помогли компании пережить сложную полосу. Aspiration пытались спасти всеми возможными способами — помогали деньгами и запускали экопроекты. И, даже невзирая на все усилия, компания так или иначе признала горькое обстоятельство — банкротство. В клубе, вероятно, хотели не допустить подобных сценариев, однако часть обещанных денег звёздный форвард так и не получил.

Расследование НБА всё ещё в процессе. Лига обратилась за помощью к юридической фирме Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Как подчеркнул комиссионер Адам Сильвер, всё оказалось не так просто — мешает банкротство компании и большое число участников, которых нужно выслушать, а документов вообще невпроворот.

Лига ещё не вынесла решение по этому вопросу. Единственное понятно: сложные отношения между владельцем, клубом и ведущим игроком довели ситуацию до предела. Всё может закончиться как внутренним конфликтом, так и нарушением регламента. Теперь всё передано юристам.