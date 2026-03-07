Серия УНИКСа — всё. «Зенит» был великолепен и сломил лучшую оборону за четверть

На этой неделе Единая лига ВТБ вернулась после паузы, связанной со встречами сборных, а уже сегодня, 7 марта, нас ждал матч между грандами нашего баскетбола. «Зенит» ещё не обыгрывал УНИКС в этом сезоне. При этом казанцы в последний раз уступали дома в регулярном чемпионате 1 декабря 2024 года. Сумели ли сине-бело-голубые прервать эту серию?

С первых минут мы стали свидетелями какого-то конкурса трёхочковых бросков: УНИКС послал в цель три «трёшки», «Зенит» ответил двумя. После этого игра немного успокоилась, но хозяева продолжили уверенно «поливать» из-за дуги: два попадания с дальней дистанции записал на свой счёт Пэрис Ли. К половине четверти подопечные Велимира Перасовича оформили себе преимущество в шесть очков (15:9). Бело-голубые заметно прибавили после тайм-аута Деяна Радоньича. Тренер донёс до своих подопечных, что необходимо выкладываться в обороне, и это сработало. «Зенит» стал лучше действовать в обороне, а в атаке роль лидера взял на себя Андре Роберсон. Ему удалось трижды удачно пробраться к кольцу. Тем не менее четверть за УНИКСом — 24:22.

Во втором отрезке лучше стартовал «Зенит». Команде удавалось сдерживать УНИКС, а Ксавьер Мун набрал семь очков для команды как своими проходами, так и точной «трёшкой». Гости оформили рывок 9:2, выбившись вперёд — 31:26. Перасович своей паузой восстановил баланс сил, потому что после тайм-аута его игроки вышли на площадку очень заведёнными. Ли забил издали, а Андрей Лопатин положил красивейший лэй-ап с сопротивлением. УНИКС сравнял счёт (31:31), и уже Радоньичу пришлось прибегнуть к своей остановке игры. Игра выравнялась, правда, это не мешало Джалену Рейнольдсу находить моменты под кольцом. Однако Трент Фрейзер и Роберсон не дремали, сделав всё, чтобы «Зенит» вышел вперёд — второй отрезок за гостями – 16:13.

Ксавьер Мун в окружении игроков УНИКСа Фото: Единая лига ВТБ

После перерыва «Зенит» сорвался с цепи. Команда набрала четыре очка, после чего Перасович взял тайм-аут. Тренер кричал на своих игроков, чтобы они наконец-то проснулись. Пауза особо не помогла, потому что Фрейзер реализовал две «трёшки» кряду, а Андрей Мартюк положил два лэй-апа. 14:0 – рывок от сине-бело-голубых. УНИКС оказался обескуражен, терял мяч и вообще не понимал, что происходит. Лишь Тайрон Брюэр своим удачным дальним броском положил конец этой неудачной серии казанцев. Только хозяева нащупали свою игру и стали меньше допускать ошибок, как Мун снова заявил о себе, оформив пять очков кряду. Этот заряд от Ксавьера передался остальным, и «Зенит» оставил четверть за собой с неприличным счётом 31:13.

Никогда нельзя забывать, что в баскетболе всё может измениться не то, что за четверть, а за пару минут. УНИКС на старте заключительного отрезка забил две «трёшки», вселив надежду в себя и в своих болельщиков. Казанцы включились на полную на обеих сторонах паркета. Капитан хозяев Дмитрий Кулагин начал набирать очки с разных дистанций. Подопечные Перасовича подобрались на расстояние девяти очков — 68:77. УНИКС в итоге оставил за собой четверть со счётом 25:13, но всё равно проиграл «Зениту» — 75:82.

Наиболее результативным игроком во встрече стал Роберсон. На счету Андре, который больше известен своими защитными навыками, 21 очко, семь подборов, два перехвата и столько же блок-шотов. 31 балл эффективности говорит сам за себя — топовое выступление американца. Сегодня ему качественно помогали Фрейзер — 17 очков, два подбора и пять передач — и Мун — 16 очков, два подбора и пять передач. Именно эта троица сделала результат. У УНИКСа выделялся Рейнольдс. Джален оформил дабл-дабл — 20 очков, 11 подборов и шесть передач. Центровой казанцев стал самым эффективным (34 балла), но даже этого не хватило для победы. Брюэр записал себе в актив 15 очков и три подбора, Кулагин добавил 14 очков и три передачи, а Ли — 11 очков.

Рейнольдс преодолел порог 3000 очков в Единой лиге, а «Зенит» прервал 25-матчевую серию домашних побед УНИКСа в регулярке. Во многом всё решилось в третьей четверти — сине-бело-голубые просто феноменально провели отрезок, казанцы были вообще не похожи на себя. Провалил встречу Маркус Бингэм, набравший лишь три очка за 23 минуты. Правда, может быть, даже к лучшему, что хозяева уступили. Это должно снять груз ответственности с подопечных Перасовича перед плей-офф. «Зенит» при Радоньиче выиграл семь матчей кряду в чемпионате и впервые в сезоне одолел УНИКС. А это ещё Исмаэль Бако и Джонни Джузэнг не вошли в обойму. Концовка регулярки будет очень жаркой!