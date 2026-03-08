Скидки
Енисей — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
12:00 Мск
Баскетбол

НБА, сезон-2025/2026, Детройт — Бруклин: обзор матча от 8 марта, Нетс прервали серию из 10 поражений, отсутствие Егора Дёмина

Не верится! «Бруклин» без Дёмина победил лидера Востока. Как им это удалось?
Артемий Берстенев
«Бруклин» без Дёмина победил лидера Востока
Ещё «Нетс» отыграли отставание в 23 очка.

«Бруклин» сумел вырвать победу у «Детройта» на выезде — 107:105 и наконец прервал серию из 10 поражений. Хотя по ходу матча «Нетс» уступали 23 очка, концовка осталась за ними. Давайте разберём, как им это удалось. И, к слову, без участия Егора Дёмина.

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
105 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Харрис - 18, Дюрен - 17, Робинсон - 15, Дженкинс - 11, Стюарт - 10, Сассер - 8, Хаертер - 8, Леверт - 7, Холланд - 6, Грин - 5, Рид, Ланир, Клинтман, Смит
Бруклин Нетс: Портер - 30, Уильямс - 23, Клауни - 16, Шарп - 13, Вульф - 8, Мэнн - 7, Агбаджи - 6, Клэкстон - 2, Траоре - 2, Майнотт, Нельсон, Уилсон, Сараф

Перед стартом всё выглядело предсказуемо. «Детройт» подходит к финишу «регулярки» лидером Востока и дважды в этом сезоне уже уверенно проходил «Бруклин». Последняя встреча на этой площадке обернулась разгромом — 130:77. На таком фоне игру воспринимали скорее как очередной тест для одного из аутсайдеров конференции.

У «Пистонс» не было двух важных игроков: Кейд Каннингем, их главный плеймейкер и один из претендентов на MVP, не вышел на площадку, как и Осар Томпсон. Несмотря на это, команда бо́льшую часть матча смотрелась достойно, но в концовке потеряла свою игру в атаке.

Всё в первой половине шло по плану: «Детройт» хорошо двигал мяч и уверенно забивал, а у «Бруклина» не шла игра — они часто промахивались и теряли мяч. За первую четверть гости попали всего 31,6% бросков и сделали шесть потерь. К большому перерыву «Пистонс» вели уже на 16 очков — и по игре это было вполне заслуженно.

В середине третьей четверти разница в счёте выросла до 23 очков, казалось — всё, но именно в этот момент «Нетс» заиграли лучше. Они подтянулись в защите, меньше ошибались и стали забирать мяч чаще. За концовку четверти команда отыграла 19:7 и ушла на последнюю паузу с отставанием 84:73.

«Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс»

«Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс»

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Самое главное случилось в четвёртой четверти — «Бруклин» почти уничтожил отставание, за счёт чего выиграл этот игровой отрезок 34:21. Очень многое сделал Дэйрон Шарп, который взял на себя игру в атаке и на щите.

Лидером по набранным очкам стал Майкл Портер — у него 30 очков и целых 13 подборов. Хорошую поддержку со скамейки внёс Зайари Уильямс, который набрал 23 очка, в том числе несколько решающих бросков в самом конце.

Серия из трёх попаданий изменила ход матча: сначала трёхочковый бросок сократил разрыв почти до нуля, второй — впервые в игре вывел «Бруклин» вперёд. А после двух реализованных штрафных бросков Портера за 53,7 секунды до конца гости повели 107:103 — это была их максимальная разница за матч, и этого оказалось достаточно, чтобы удержать победу, хотя по ходу игры они уступали «-23».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Российским болельщикам будет интересно — Егор Дёмин пропустил уже четвёртую игру подряд за «Бруклин». Обычно его отсутствие не привлекало много внимания, но в этот раз повод есть: команда победила фаворита и прервала свою проигрышную серию. Почему Дёмин не выходит на площадку, мы уже объясняли.

Победа не сильно изменила положение «Бруклина» — теперь у них 16 побед и 47 поражений, а команда Жорди Фернандеса всё ещё на 14-м месте Востока. Лидером конференции остаётся «Детройт», у него 45 побед и 17 поражений. Следующую игру «Нетс» проведут дома — они примут «Мемфис» в ночь на 10 марта.

