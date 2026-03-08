Не верится! «Бруклин» без Дёмина победил лидера Востока. Как им это удалось?

«Бруклин» сумел вырвать победу у «Детройта» на выезде — 107:105 и наконец прервал серию из 10 поражений. Хотя по ходу матча «Нетс» уступали 23 очка, концовка осталась за ними. Давайте разберём, как им это удалось. И, к слову, без участия Егора Дёмина.

Перед стартом всё выглядело предсказуемо. «Детройт» подходит к финишу «регулярки» лидером Востока и дважды в этом сезоне уже уверенно проходил «Бруклин». Последняя встреча на этой площадке обернулась разгромом — 130:77. На таком фоне игру воспринимали скорее как очередной тест для одного из аутсайдеров конференции.

У «Пистонс» не было двух важных игроков: Кейд Каннингем, их главный плеймейкер и один из претендентов на MVP, не вышел на площадку, как и Осар Томпсон. Несмотря на это, команда бо́льшую часть матча смотрелась достойно, но в концовке потеряла свою игру в атаке.

Всё в первой половине шло по плану: «Детройт» хорошо двигал мяч и уверенно забивал, а у «Бруклина» не шла игра — они часто промахивались и теряли мяч. За первую четверть гости попали всего 31,6% бросков и сделали шесть потерь. К большому перерыву «Пистонс» вели уже на 16 очков — и по игре это было вполне заслуженно.

В середине третьей четверти разница в счёте выросла до 23 очков, казалось — всё, но именно в этот момент «Нетс» заиграли лучше. Они подтянулись в защите, меньше ошибались и стали забирать мяч чаще. За концовку четверти команда отыграла 19:7 и ушла на последнюю паузу с отставанием 84:73.

«Детройт Пистонс» — «Бруклин Нетс» Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Самое главное случилось в четвёртой четверти — «Бруклин» почти уничтожил отставание, за счёт чего выиграл этот игровой отрезок 34:21. Очень многое сделал Дэйрон Шарп, который взял на себя игру в атаке и на щите.

Лидером по набранным очкам стал Майкл Портер — у него 30 очков и целых 13 подборов. Хорошую поддержку со скамейки внёс Зайари Уильямс, который набрал 23 очка, в том числе несколько решающих бросков в самом конце.

Серия из трёх попаданий изменила ход матча: сначала трёхочковый бросок сократил разрыв почти до нуля, второй — впервые в игре вывел «Бруклин» вперёд. А после двух реализованных штрафных бросков Портера за 53,7 секунды до конца гости повели 107:103 — это была их максимальная разница за матч, и этого оказалось достаточно, чтобы удержать победу, хотя по ходу игры они уступали «-23».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Российским болельщикам будет интересно — Егор Дёмин пропустил уже четвёртую игру подряд за «Бруклин». Обычно его отсутствие не привлекало много внимания, но в этот раз повод есть: команда победила фаворита и прервала свою проигрышную серию. Почему Дёмин не выходит на площадку, мы уже объясняли.

Победа не сильно изменила положение «Бруклина» — теперь у них 16 побед и 47 поражений, а команда Жорди Фернандеса всё ещё на 14-м месте Востока. Лидером конференции остаётся «Детройт», у него 45 побед и 17 поражений. Следующую игру «Нетс» проведут дома — они примут «Мемфис» в ночь на 10 марта.