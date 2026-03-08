Гилджес-Александер ближе к историческому рекорду НБА. «Оклахома» первая добилась 50 побед

Даже у фаворитов бывают сложные игры — как и в матче «Оклахома» — «Голден Стэйт». И хоть итог — 104:97 в пользу хозяев — выглядит солидно, но победа далась с трудом. Разберём, что же там происходило.

«Оклахома» почти всю встречу держала игру под контролем, но никак не могла создать солидный запас в счёте. «Голден Стэйт» так ни разу и не повёл, однако всё время был рядом, отставал всего на одно-два владения. За минуту до конца хозяева были впереди всего на два очка — 99:97.

Ключевой момент случился в самой концовке матча. За 44 секунды до конца Шей Гилджес-Александер забросил сложный трёхочковый, увеличив отрыв до пяти очков. После этого он же заставил соперников ошибиться, и победа «Тандер» была почти решена. Как итог, Шей набрал 27 очков и снова стал главным героем встречи.

Трудно удивить кого-то результативностью Гилджес-Александера — в каждом из последних 125 матчей регулярного чемпионата он набирает не меньше 20 очков . Если канадец ещё раз покажет такой результат, то сравняется с рекордом Уилта Чемберлена, который держится уже 63 года. Следующий шанс догнать легенду будет во встрече с «Денвером», а побить рекорд он может в ночь на 13 марта, когда сыграет дома с «Бостоном».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Сказать, что победа далась легко, никак нельзя. В середине третьей четверти «Голден Стэйт» вернулся в игру: трёхочковый Малеви Леонса завершил отрезок 19:4 и сделал счёт равным — 77:77. На этом отрезке «Оклахома» казалась растерянной — хозяева много ошибались. Однако гости так и не вышли вперёд. Хозяевам удалось выравнять ситуацию за счёт давления на линию штрафных. Гилджес-Александер регулярно провоцировал фолы и набрал 14 очков с линии.

Были у «Голден Стэйт» и свои герои. Дрэймонд Грин выдал один из самых результативных матчей в сезоне — 16 очков и четыре трёхочковых. Гуй Сантос вообще провёл лучшую встречу в жизни, набрав 22 очка и сделав 11 подборов. Сильно сыграл и Гэри Пэйтон II, который собрал 12 подборов (семь из них — в атаке).

Интрига держалась за счёт подбора в атаке: «Уорриорз» взяли 15 подборов против семи у соперника и набрали на этом 16 очков второго шанса против семи. Примечательно, что первая результативная попытка добивания от «Оклахомы» случилась только за 4.30 до конца третьей четверти после промаха Лугенца Дорта.

Главная разница оказалась в штрафных бросках: «Уорриорз» реализовали всего 61% своих попыток — семь промахов из 18. У «Тандер» было шесть дополнительных бросков, и они почти не ошибались: реализовали 23 из 24.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Благодаря этой победе «Оклахома» стала первой командой нынешнего сезона, сумевшей выиграть 50 матчей. С 2010 года «Тандер» уже 10 раз доходили до отметки в 50 побед — это лучший результат среди всех клубов лиги .

«Оклахома» после матча идёт с результатом 50-15 и остаётся лидером на Западе. Ближе всех к ним по-прежнему «Сан-Антонио», но они отстают на три победы. У «Голден Стэйт» дела похуже — 32 победы при 31 поражении и пока только зона плей-ин. Следующая игра у «Тандер» дома — с «Денвером», а у «Уорриорз» впереди выездная встреча с «Ютой».